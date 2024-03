กรี๊ดลั่น! ‘บรูโน่ มาร์ส’ นั่งตุ๊กตุ๊กเช็กอิน BANGKOK เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตค่ำนี้

กรี๊ดลั่นไม่ไหว! ‘บรูโน่ มาร์ส’ นั่งตุ๊กตุ๊กเช็กอิน BANGKOK เตรียมขึ้นคอนเสิร์ตค่ำนี้

กรี๊ดลั่นไม่ไหว!! เมื่อป๊อปไอคอนแห่งยุคเจ้าของรางวัลแกรมมี่ส์ “บรูโน่ มาร์ส” (Bruno Mars) ศิลปินชาวอเมริกัน วัย 38 ปี ได้ทำการเช็กอินประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ลงไอจีสตอรี่ brunomars ขณะกำลังนั่งชิลๆ ในลุคสบายๆ เสื้อยืดสีขาว สวมหมวกและแว่นตากันแดดบนรถตุ๊กตุ๊ก พร้อมถ่ายบรรยากาศบนท้องถนนให้แฟนๆ ได้ชมกัน โดยมีคำว่า “BANGKOK” ในสตอรี่ด้วย

ทั้งนี้ “บรูโน่ มาร์ส” กลับมาเจอแฟนชาวไทยในรอบ 6 ปี เตรียมขึ้นแสดงในคอนเสิร์ต “BRUNO MARS LIVE IN BANGKOK” จำนวน 2 รอบในกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2567 เวลา 19.00 น. ที่ราชมังคลากีฬาสถาน

ซึ่งเขาถือเป็นหนึ่งในศิลปินขวัญใจชาวไทย การันตีด้วยเพลงฮิต อย่าง Just The Way You Are, Uptown Funk, 24K Magic, Leave The Door Open, Versace on the Floor เป็นต้น โดยผลงานเพลงล่าสุดของเขาออกปี 2565 ซึ่งได้ร่วมฟีทเจอริงกับ Silk Sonic ในเพลง “Love’s Train”

บรูโน่ มาร์ส ประสบความสำเร็จอย่างมาก โดยในปี 2011 เขาติด 1 ใน 100 บุคคลที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก จากนิตยสาร Times, ต่อมาปี 2014 ได้รับการขนามนามว่า ศิลปินแห่งปี โดยบิลบอร์ด และติดอันดับ 1 จากนิตยสารฟอร์บส์ จากทั้งหมด 30 รายชื่อ

นอกจากนี้ เขายังได้รับรางวัลอีกมากมาย อาทิ ในปี 2018 ก็คว้า 6 รางวัลจากงานประกาศรางวัล Grammy Awards (แกรมมี่ อวอร์ดส์) ครั้งที่ 60 ทั้งบันทึกเสียงยอดเยี่ยม และอัลบั้มเพลง R&B ยอดเยี่ยม คืออัลบั้ม 24K Magic และเพลง That what I like ก็กวาดไปอีก 3 รางวัล คือ เพลงแห่งปี, ศิลปิน R&B ยอดเยี่ยม และเพลง R&B แห่งปี