พร้อมไหม! แบมแบม อังกอร์คอนเสิร์ต AREA52 อินราชมังฯ กดบัตร 6 เม.ย.นี้

ประกาศความปังยกแรกอังกอร์คอนเสิร์ตอินราชมังฯ สมดีกรีน้องชายแห่งชาติ! แบมแบม–กันต์พิมุกต์ ภูวกุล หรือ แบมแบม GOT7 สร้างปรากฎการณ์ฮอตแฮชแท็กอันดับ 1 ไม่เว้นวัน ล่าสุด ‘ไอมี่ไทยแลนด์’ ผู้จัดงาน เสิร์ฟยกสองต่อทันที ประกาศผัง และสิทธิพิเศษงาน 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ทำเหล่า ‘อากาเซ่’ (ชื่อแฟนคลับ) แตกตื่นยกด้อม กับความยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีปิดทัวร์ AREA 52 ที่ไทย กับผังเวทีแคทวอล์คยาวรอบล้อมอากาเซ่ใกล้ชิดได้ครบทุกพื้นที่ทั้งสนาม พร้อมสิทธิพิเศษที่มาพร้อมสิทธิ์แบบใหม่แบบสับ กับ“AREA 52 FAREWELL” และ “HBD 52” แค่ชื่อก็เชื่อว่าทุกคนจะตื่นเต้น และอยากมาจอยอย่างแน่นอน รวมถึงสิทธิ์อื่นๆ ที่เจ้าของแอเรีย 52 ”แบมแบม“ และ ”ไอมี่ไทยแลนด์“ จัดให้แบบเน้นๆ บอกได้คำเดียวว่าคุ้มมาก

Advertisement

งานนี้ ‘อากาเซ่’ ต้องเตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาร่วมลงสมรภูมิรบไปด้วยกัน กับศึกช่วงชิงบัตรงาน 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR ENCORE [AREA 52] in BANGKOK Presented by Xiaomi เปิดขายบัตรรอบ Pre-Sale วันที่ 5 เมษายนนี้ เวลา 16.00 น. และเปิดขายบัตรรอบปกติในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา10.00 น. ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น!! และสำหรับช่องทางอื่นๆ ทั้ง ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และCall Center 02-262-3456 จะเริ่มเปิดบัตรขายในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 เป็นต้นไป ราคาบัตร “AREA 52” VVIP PACKAGE 9,700 บาท / “AREA GOLD” VIP PACKAGE 7,900 บาท / 5,900 (บัตรยืนและนั่ง) / 4,900 / 3,900 / 2,900 / 1,800 และ 1,000 บาท ที่สำคัญจับจองบัตรกันให้ได้เพราะงานนี้จัดรอบเดียวเท่านั้น!!

แล้วมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับปรากฎการณ์ ”แบมแบม“ ที่จะกลับมาพร้อมความยิ่งใหญ่แบบดับเบิ้ลทุกตรง! แสง สีเสียง และโชว์พิเศษที่จัดเต็มให้สมกับความเป็นดินแดนเมียหลวงอย่างแน่นอน