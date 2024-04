‘เพลง ชนม์ทิดา’ โพสต์คิดถึง ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ จากไปครบ 1 ปี จัดพิธีเบิกเนตรพระอุทิศให้พ่อ

‘เพลง ชนม์ทิดา’ โพสต์คิดถึง งเอ๋ ชนม์สวัสดิ์’ จากไปครบ 1 ปี จัดพิธีเบิกเนตรพระอุทิศบุญให้พ่อ

เป็นเวลาครบ 1 ปี ของการจากไปของ “เอ๋-ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม” อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ และนักธุรกิจชื่อดัง ในวัย 55 ปี จากภาวะฮีทสโตรกขณะซ้อมแข่งรถยนต์ที่สนามช้างฯ เซอร์กิต เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นั้น

ในฐานะลููกสาวคนเดียว “เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม” ได้ออกมาโพสต์รำลึกถึง “คุณพ่อ” ด้วยภาพและข้อความผ่านอินสตราแกรมว่า

“You loved me till the very end and I can promise you I will love you till the end of mine I miss you so much that my heart aches, Daddy @chonsawat28 Papi, please watch upon me and protect me from above. I promise you that one day your girl will make you proud (คุณรักฉันจนวาระสุดท้าย และฉันสัญญาว่าฉันจะรักคุณจนวาระสุดท้ายของฉัน คิดถึงจนปวดใจแด๊ดดี้, ปาปี๊โปรดเฝ้าดูฉันและปกป้องฉันจากเบื้องบน ฉันสัญญากับคุณว่าวันหนึ่งผู้หญิงของคุณจะทำให้คุณภูมิใจ)”

“1 ปีแล้ว ที่ไม่ได้กอดพ่อหมา และ จุ๊บ7จุด พ่อหมาของลูกหมา”

และเพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ “พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์” เพลง ชนม์สวัสดิ์ พร้อม ตู่ นันทิดา ผู้เป็นแม่ ได้จัดพิธียกพระเกศ และ เบิกเนตรพระพุทธพรศรีอัศวมุนี เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม สร้างถวายในโอกาสครบรอบ 1 ปี โดยเธอโพสต์แคปชั่น พร้อมภาพ ซึ่งระหว่างที่ทำพิธีได้เกิดปรากฎการณ์พระอาทิตย์ทรงกลดด้วย ว่า

“1 ภาพ ล้าน ความรู้สึก @chonsawat28 @nantida_tu เป็นความบังเอิญที่เป็นพลังให้กับใจลูกมากๆ พิธียกพระเกศ และ เบิกเนตร #พระพุทธพรศรีอัศวมุนี เพื่ออุทิศบุญกุศลแด่ พ่อเอ๋ ชนม์สวัสดิ์ อัศวเหม ผู้สร้างถวายในโอกาสครบรอบ 1 ปี”