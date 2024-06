สนุกสุดพลังกระโดดไปพร้อม BODYSLAM จัดเต็มทุกเพลงฮิต

Bodyslam นัดรวมพลเรียกแฟน ๆนับ 3 หมื่นชีวิต กลับมารวมกันอีกครั้งกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 4 ปี THE CONCERT APPLICATION PRESENTS EVERYBODYSLAM 2024 THE SUNNY SIDE UP LIVE @IMPACT ARENA ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยโมเมนต์แห่งความสนุก ประทับใจ ตลอดระยะเวลากว่า 4 ชั่วโมง ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงสุดท้าย ทุกคนต่างร้องเพลงตามและกระโดดไปกับวง Bodyslam ที่พวกเขารัก

ที่สำคัญในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งนี้ของ Bodyslam เป็นครั้งแรกของการทำคอนเสิร์ตบนเวที 360 องศา และตรงกลางเวทียังหมุนรอบตัวหาคนดูได้ทุกทิศทุกทาง ทำให้เกิดประสบการณ์การรับชมคอนเสิร์ตแบบใหม่กับแฟนเพลงทุกคนภายใน อิมแพ็คอารีน่า ได้ใกล้ชิดกับศิลปินมากขึ้น ไม่ว่าจะมุมไหนของฮอลล์ มาพร้อม แสง สี เสียง แบบจัดเต็มในการผสานภาพกราฟฟิกสุดล้ำตื่นตาตื่นใจกับจอ LED ขนาดใหญ่ยักษ์กลางเวที ที่สามารถเลื่อนขึ้นลงได้ ทำให้เต็มอิ่มไปกับทุกโชว์ทุกเพลง โดยทีม GAYRAY หน่วยงานภายใต้ GMM SHOW ให้สมการเรียกร้องของเหล่าแฟนเพลง Bodyslam

Advertisement

เปิดตัวความสนุกของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ด้วย ซีน Overture ตูน Bodyslam ในเพลง เหว สร้างบรรยากาศที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความรู้สึก ก่อนจะพาแฟนเพลงทั้งฮอลล์ไปสัมผัสถึงพลังงานที่ไม่สิ้นสุด ก่อนจะเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ครบวงด้วยเพลง ดัมมะชาติ, 149.6, เสี้ยววินาที, หวั่นไหว, ความรักทำให้คนตาบอด, ขอบฟ้า, วันสิ้นปี, คราม, ห้ามใจ, อกหัก, ครึ่งหลัง, แสงสุดท้าย

Advertisement

จากนั้นถึงเวลาเปิดตัวศิลปินแขกรับเชิญคนแรก โจอี้ ภูวศิษฐ์ ก่อนโชว์ 3 เพลงรวด ทางกลับบ้าน, ปรากฎการณ์ผีเสื้อ ที่มีกระดาษรูปผีเสื้อพร้อมลายเซ็น Bodyslam โปรยลงมาให้แฟนเพลงได้เก็บเป็นที่ระลึด และ คิดฮอด ที่ขนทัพแดนเซอร์หลายสิบชีวิตออกมาเต้นกันอย่างสนุก ก่อนไปกระโดดกับเพลงฮิตที่ทุกคนร้องได้ คนที่ถูกรัก จากนั้นถึงช่วง เพลงตามคำขอ และไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละรอบการแสดง ทำเอาคนในฮอลล์ฟินไปตามๆ กัน

ไปเดือดกับศิลปินแขกรับเชิญคนต่อไป กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ มาด้วยพลังเต็มร้อยออกมาแบทเทิลแร็ปอย่างเดือด กับ 2 เพลง ความฝันกับจักรวาล และ Leave It All Behind เดือดชนิดที่แฟนเพลงทั้งฮอลล์พร้อมใจกันกระโดดสนั่นอิมแพ็คอารีน่า แต่ความเดือดยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะ ศิลปินแขกรับเชิญคนที่ 3 เวย์ ไทเทเนี่ยม (Daboyway) ออกมาแจมกับเพลงด้วยจากอัลบั้มใหม่ Sunny Side Up และเพลงที่ทุกคนรอคอย ความเชื่อ ที่ กอล์ฟ ฟักกลิ้งฮีโร่ กระโดดกลับขึ้นมาแจมเติมดีกรีความเดือดอีกรอบเรียกว่า เรียกว่าได้ฟังเพลงนี้กันสดๆ สร้างแรงบันดาลใจให้ไฟลุกโชน

ก่อนถึงคิวศิลปินแขกรับเชิญคนสุดท้าย เจฟ ซาเตอร์ มาทั้งหมด 3 เพลง แผลเป็น Feat กับ Bodyslam ได้อย่างลงตัว ก่อนจะพากันไปใกล้ชิดกับแฟนเพลงสุดๆ ต่อด้วยเพลง ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง (Fade) และ เรือเล็กควรออกจากฝั่ง โดยเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์เลยทีเดียว มาอีกหนึ่งซีนพิเศษที่ได้นักมายากลมาเล่นประกอบเพลง ฉันอยากเห็นเธอยังยิ้มได้อยู่

ถึงช่วงท้ายคอนเสิร์ตส่งความสนุกสุดประทับใจเข้าสังคม, สติ๊กเกอร์, สักวันฉันจะดีพอ, ชีวิตเป็นของเรา, ยาพิษ, Bodyslam และ ชีวิตยังคงสวยงาม ให้แฟนเพลงทุกคนได้เต็มอิ่มกันแบบฉ่ำๆ สมกับที่รอคอย ไม่มีทุกคน ไม่มี Bodyslam

และใครที่ยังคงคิดถึงภาพบรรยากาศความสนุกในคอนเสิร์ตครั้งนี้ สามารถติดตามอัพเดทคอนเสิร์ตดีๆได้ที่ FB / IG / TIKTOK : GMMSHOW ที่บันทึกความประทับใจให้ได้ย้อนชม