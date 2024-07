ทำถึงขีดสุดความมัน ‘LOSO‘ จัดเต็มเพลงฮิตคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 23 ปี

บันทึกประวัติศาสตร์อีกหน้าของ King of rock & roll Band ‘วงโลโซ‘ ที่ทำได้ถึงขีดสุดความมันในคอนเสิร์ต ’28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT’ ที่ชาว LOSONIAN ถึงกับสำลักความสุขอย่างทะลักทะล้น 4 ชั่วโมงเต็ม ในวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2567 ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี สร้างสรรค์โดย LOSO ร่วมกับบริษัท Create Intelligence

การกลับมารียูเนียนเพื่อรวมตัวกันของคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 23 ปีเต็ม ‘วงโลโซ‘ และเป็นคอนเสิร์ตที่เต็มไปด้วยเรื่องราว ความมัน ความสนุก ซึ้ง เศร้า ได้ฟังทุกเพลงฮิต เพลงเร็ว และเพลงช้า เพลงฮิตมากกว่า 50 เพลงแบบต่อเนื่องไม่ขาดฟีล อย่างจุใจ พร้อมทั้งไลน์อัพทุกช่วงเวลาของพี่เสกที่ผลัดเปลี่ยนขึ้นมาทำหน้าที่ รวมถึงแขกรับเชิญที่ขึ้นมาสร้างสีสันให้กับโชว์เป็นระยะแบบครบทุกสไตล์

คอนเสิร์ตเรียกน้ำย่อยด้วยวงดนตรีร็อกในเครือ LUSTER Entertainment เปิดคอนเสิร์ตด้วยบทเพลง ‘พันธ์ทิพย์’ ของ โลโซปกแดง นับว่าเป็นการนำงานในยุคสุดท้ายมาเปิดหัว แล้วก็โหมอัดบทเพลงยอดนิยมที่ทุกคนร้องตามได้ในช่วงแรก ขนบทเพลงฮิตมากันครบ ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป, เพื่อนใจ, คนบ้า, รอยยิ้มนักสู้, สาหัส, มอเตอร์ไซต์รับจ้าง และ เจ็บใจ พร้อมเปิดตัวแขกรับเชิญคนแรก F.HERO ออกมาในเวอร์ชั่นแร๊พเปอร์ได้อย่างเซอร์ไพรส์

ช่วงที่สองส่งต่อให้กับวงเสกโลโซแบบเต็มๆ เช่นกัน เปิดหัวด้วยเพลง ผู้ชนะ, Confuse, อมพระมาพูด, 14 อีกครั้ง, ไม่ตายหรอกเธอ ที่พี่เสกมาคู่กับแขกรับเชิญคนที่ 2 อย่าง เบนซ์-พริกไทย ส่งไม้ต่อพักหายใจหายคอ มอบเวทีให้สาวเบนซ์อีก 2 เพลงด้วยกัน รักสามเศร้า, ไม่ยอมตัดใจ ก่อนที่พี่เสกจะขึ้นมารับช่วงต่อด้วยเพลง เส้นทางลูกผู้ชาย, จ๋า, เท่อย่างไทย และสนุกแบบยาวๆ พี่เสกได้ขอเสียงกรี๊ดจากชาวโลโซเนี่ยนแบบไม่หยุดพัก

ต่อเนื่องความมันผ่านช่วงที่สามของโชว์ TG TIGER หรือ เสือ เสฏกานต์ และผองเพื่อนแร๊พเปอร์ อย่าง Diamond MQT, Younggu และ Gunner ที่ไม่ธรรมดาในพาร์ต พ่อ-ลูก ที่มีสไตล์ความเท่เป็นของตัวเองในแต่ละยุค เปิดช่วงด้วยเพลงช้าซึ้งๆ ที่ re-arrange ดนตรีใหม่ให้พ่อ-ลูกได้ฟีเจอริ่งกันตามสไตล์ แร๊พเปอร์แบบร็อกๆ ก่อนจะยกเวลาให้ลูกชายคุมความมันบนเวที ใน ทรงเอ, หัวหมุน (เพลงใหม่ล่าสุด) และ ได้ฟีเจอริ่งคู่กับเจ้าพ่อแร๊พเปอร์ตัวพ่อ F.HERO ในเพลง จำเลยรัก

พี่เสกและสมาชิกวงโลโซในช่วงที่สี่ กับไฟฟอลโลว์สาดแสงความเท่มาที่ตัวพี่เสก อัดเพลงฮิตอย่างต่อเนื่อง เธอจะรู้บ้างไหม, คืนจันทร์, ใจสั่งมา, เงิน, I wanna love you และส่งต่อไฟฟอลโลว์ไปที่ พี่ใหญ่ มือกลอง โชว์ฝีมือโซโล่กระหน่ำกลองได้อย่างร้อนระอุ เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นฮอลล์ ร้องเพลง ปูไข่ไก่หลง นาทีนี้ชาวโลโซเนี่ยนไม่มีพักใส่กันยับสับไม่หยุด อีกเพลง เคยรักฉันบ้างไหม พร้อมส่งคิวต่อให้พี่เสกเปิดตัวน้องชายสุดรักอีกคน มาย-ภาคภูมิ มาพร้อมความหล่อมาดเท่ในเพลง นานเท่าไหร่ก็รอ และ จักรยานสีแดง เรียกเสียงกรี๊ดดังสนั่นต่อเนื่องไปกับพี่เสกกับ ไม่ต้องห่วงฉัน, แม่, ฝนตกที่หน้าต่าง, หมาเห่าเครื่องบิน

ก่อนที่จะเปิดตัวแขกรับเชิญคนสุดท้ายของโลโซ ดา-เอ็นโดรฟิน ที่ได้แจมกับพี่เสกในเพลง ไม่ใช่ฉันใช่ไหม หลังจากนั้นพี่เสกยกเวทีให้น้องสาวพลังล้นได้ซาบซึ้งไปกับเพลงฮิตเพลงดังของเอ็นโดรฟินอย่าง เธอมีฉัน ฉันมีใคร และ น้ำเต็มแก้ว ที่เอาแฟนๆ ร้องตามกันอย่างสุดเสียง

และช่วงท้ายของโชว์ที่มีความหมายและความสำคัญมากมาย กับ Loso Original ตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบันการรวมตัวเฉพาะกิจเพื่องานคอนเสิร์ตครั้งนี้โดยเฉพาะ จากโลโซที่แบ่งเป็น 2 ยุค โดยนับผ่านการเปลี่ยนสมาชิกของมือเบส รัฐ อภิรัฐ มาเป็น กลาง ณัฐพล ซึ่งทั้งสองคนก็มาร่วมเล่นดนตรีในช่วงท้ายนี้ ย้อนอดีตวันวานของช่วงเวลาหอมหวานของพลังวัยหนุ่มเมื่อวันชื่นคืนสุขวิ่งตามฝันและความสำเร็จของชาวร็อก ทิ้งทวนความเป็นออริจินัลที่จะได้เห็นโชว์เฉพาะกิจในการคอนเสิร์ตครั้งนี้เท่านั้นด้วย พันธ์ทิพย์, 5 นาที, เธอชอบนาย, อะไรก็ยอม, ซมซาน, คุณเธอ, ไม่ต้องห่วงฉัน (ในเวอร์ชั่นกระโดด) และเพลงแถมที่พี่เสกขนมาพิเศษในช่วงท้าย แทบขาดใจ, ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป และปิดท้ายอย่างสวยงามด้วย ‘เราและนาย’ กับการรวมตัวของมือเบส 3 คนของโลโซ เป็นครั้งแรกคือ รัฐ-กลาง-ต้อม เรียกได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตนี้

’28 YRS LOSO WE ARE THE ROCK & ROLL CONCERT’ ครั้งนี้จึงเป็นโลโซที่สมบูรณ์ครบครันในทุกยุคที่สุด รวมถึงการเสริมทัพทีมดนตรีปัจจุบันของโลโซ นี่คือคอนเสิร์ตที่สร้างความสุขและความมันอย่างล้นหลามให้กับชาวโลโซเนี่ยนและชาวร็อกที่เข้ามาชม สมการรอคอยและคิดถึงอย่างแน่นอน