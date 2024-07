แฟนเซอร์วิสฉ่ำๆ ‘คิมซูฮยอน’ แฟนมีตติ้งที่ไทย ทำถึงสมการรอคอย

จบลงอย่างประทับใจ เต็มสิบไม่หักแต่บวกเพิ่ม! งานแฟนมีตติ้งเอเชียทัวร์ในรอบ 10 ปีของพระเอกซุปเปอร์สตาร์เบอร์ท็อปแห่งเกาหลีใต้ คิมซูฮยอน (KIM SOO HYUN) ที่เลือกปักหมุดไทยแลนด์ประเดิมที่แรก ในงาน “2024 KIM SOO HYUN ASIA TOUR in BANGKOK” จัดขึ้น ณ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา ทำถึงทุกตรง มาครบทุกฟีล! ฟิน ยิ้ม หัวเราะ มีน้ำตา จนถึงตอนนี้เชื่อว่ายังไม่มีใครออกจากงานได้!! โดยผู้จัด Grand Prix Xpectrum ทุ่มไม่อั้นโปรดักชั่น แสง สี เสียง เลิศเวอร์

เสียงกรี๊ดดังสนั่นทันที “คิมซูฮยอน” เปิดตัวในลุคออลไวท์ที่ดูหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำวันละ 10 รอบ กระชากหัวใจแฟนคลับตั้งแต่วินาทีแรก พร้อมเพลงฮิต ‘Love You With All My Heart’ เพลงประกอบซีรีส์ ‘Queen Of Tear – ราชินีแห่งน้ำตา’ ที่กำลังฟีเวอร์ทั่วเอเชีย จากนั้นพระเอกของงานได้ทักทายแฟนๆ และชวนปลุกเอ็นเนอร์จี้ให้สนุกไปด้วยกัน

เริ่มพาร์ตแรก ก็บู๊ตพลังแฟนๆ ด้วยความน่าเอ็นดูก่อนเลย เมื่อเจ้าพ่อไร้แคปชั่นบนไอจีต้องอธิบายภาพถ่ายด้วยเวลาอันจำกัด แต่คิมซูฮยอนก็ทำได้เริ่ดมาก ได้รับเสียงปรบมือไปท่วมท้น ก่อนจะต่อด้วยการพิสูจน์ว่าผู้ชมในฮอลล์เป็นแฟนตัวยงจริงหรือไม่ กับการตอบคำถามเกี่ยวกับคิมซูฮยอน พาร์ตนี้ทั้งลุ้นกันฮากันสุดๆ ความสนุกของงานทวีขึ้นเรื่อยๆ ไม่มีใครอ่อม!! แต่พลังล้นไม่แพ้กันทั้งคิมซูฮยอนและแฟนคลับ โดยเฉพาะช่วงสอนภาษาไทยที่แฟนๆ ลงมติว่าต้องเป็นคำฮิตคำนี้เท่านั้นเหมาะสมที่สุด “ทำถึงมาก, ฉ่ำ” ถูกอกถูกใจหนุ่มคิมซูฮยอน จำเอาไปพูดไม่หยุดตลอดทั้งงาน

เรียกว่าวาสนาแฟนคลับไทยไม่มีคำว่าหมด 10 ลักกี้แฟนได้ขึ้นมาเล่นเกมบนเวทีใกล้ชิด และถึงจะมีทีมแพ้ แต่คิมซูฮยอนใจป้ำ ปลอบใจด้วยการให้ทุกคนได้ถ่ายโฟโต้กรุ๊ป ส่วนทีมชนะก็ได้รางวัลพิเศษฟินกลับบ้านไป ก่อนจะพักเวทีด้วยคลิปพิเศษ จากนั้น “คิมซูฮยอน” รีบกลับมาเจอแฟนๆ อีกครั้ง พร้อมช่วงเวลาที่ทุกคนในงานได้หูเคลือบทองไปกับ 3 เพลง ‘Wherever You Will Go’ , “Someone You Loved’ และ ‘All Of Me’ ที่คนดูทั้งฮอลล์กรี๊ดและปรบมือรัวๆ ให้เซอร์ไพรส์พิเศษที่พระเอกหนุ่มตั้งใจนำมามอบให้ แต่งานนี้แฟนๆ ขอเซอร์ไพรส์กลับด้วยวิดีโอโปรเจ็กต์ และป้ายข้อความที่เขียนว่า “오늘 함께 한 시간이 내 인생의 기적이었습니다” (แปลว่า : เวลาที่ได้ใช้ร่วมกันในวันนี้เป็นดั่งปาฏิหาริย์) ทำเอา “คิมซูฮยอน” ถึงกับตื้นตันใจกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว เผยความรู้สึกและเอ่ยขอบคุณทุกคนว่า

“ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับ ขอบคุณจากใจจริงที่คอยรักและคอยเป็นกำลังใจเสมอมา วันนี้ผมได้รับเอ็นเนอร์จี้ดีๆ จากทุกคนมากมาย ผมจะตอบแทนด้วยผลงานดีๆ อยากให้ทุกคนมีความสุข และขอฝากคิมซูฮยอนในอนาคตต่อๆ ไปด้วยนะครับ”

งานจบแต่ทุกคนในฮอลล์ไม่ยอมจบ ตะโกนเรียกชื่อ ”คิมซูฮยอน“ ดังสนั่น เจ้าตัวกลับขึ้นเวทีโชว์เสียงร้องเพราะๆ ส่งทุกคนกลับบ้านด้วยเพลง ‘Way Home’ ปิดท้ายงานแฟนมีตติ้งในรอบ 10 ปีได้อย่างสมบูรณ์แบบ เต็มอิ่มคุ้มค่าสมการรอคอยจริงๆ