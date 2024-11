‘ลูกเกด เมทินี’ แท็กทีมแก๊งเดอะเฟซ เซอร์ไพรส์จัดงานวิวาห์ให้ ซาบีน่า-อนัน อันวา

อบอวลไปด้วยความสุข สำหรับงานวิวาห์สุดอบอุ่นของว่าที่เจ้าสาวป้ายแดง ซาบีน่า ไมซิงเกอร์ หรือซาบีน่า เดอะเฟซ และว่าที่เจ้าบ่าวป้ายแดง อนัน อันวา ที่ลูกเกด เมทินี ได้ร่วมมือกับชาวแก๊งเดอะเฟซไทยแลนด์ทีมลูกเกด อย่าง จีน่า, นัตโตะ , เมย์ , ปาร์ค ร่วมเซอร์ไพรส์จัดงานวิวาห์ให้กับทั้งคู่ โดยใช้คาเฟ่เป็นสถานที่จัดงาน

ซึ่งบรรยากาศเต็มด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มแห่งความสุขของว่าที่เจ้าบ่าว-เจ้าสาว และเพื่อนๆ ที่มาร่วม โดยลูกเกดได้โพสต์ภาพบรรยากาศในงานแต่ง พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “A surprise intimate wedding for our beautiful @sabinameisinger and her lovely @anananwar With love from your #teamlukkade family” (แปลได้ว่า งานแต่งงานสุดเซอร์ไพรส์และใกล้ชิดสำหรับ @sabinameisinger คนสวยของเรา และ @anananwar ที่น่ารักของเธอ ด้วยความรักจากครอบครัว #ทีมลูกเกด ของคุณ) ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนในวงการและแฟนๆ

