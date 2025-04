เปิดตัวล่ามงฯ ซาร่า คาซิงกินี คุณแม่คนสวย ประกาศลงสู้ศึก MUT บึงกาฬ

ทำเอาแฟนๆ เตรียมป้ายไฟรอเชียร์กันเพียบ เมื่อ ซาร่า คาซิงกีนี คุณแม่ของ น้องแม็กซ์เวลล์ และ น้องเอมมิลี่ ประกาศ Road To MUT ที่จังหวัดบึงกาฬ โดยงานนี้ เจ้าตัวได้โพสต์ภาพเปิดตัว พร้อมแคปชั่นว่า

Road To MUT บึงกาฬ

Road To Miss Universe Thailand 2025

#กระทรวงนางงาม

“Sarah Casinghini Road To Miss Universe Thailand 💫 Samutsakhon & Buengkan 2025

THE NEW ERA OF MUT & ME MYSELF

มิสยูนิเวิร์สสมุทรสาคร – Miss Universe Samut Sakhon

💫ช่วยเป็นกำลังใจ ช่วยซัพพอร์ตผู้หญิงคนนี้ หน่อยได้ไหมคะ ?

💫ใครมาชวนก็ไม่เคยไป ถึงจะเป็นความคิดความฝันที่อยากทำซักครั้งในชีวิต จนปีนี้ คิดว่า พร้อมแล้วเพราะทุกอย่างแบบสับแบบใหม่ ในสไตล์ MGIxMUT ฝากตัวกับ PDวรรณและบอสณวัตน์ ด้วยนะคะ”