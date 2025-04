เนเน่ เผยความรักแฮปปี้กว่าเดิม เหมือนสร้างเซฟโซนให้ แย้มกลางปีเตรียมจัดแฟนมีต

‘เนเน่ พรนับพัน’ เผย ความรักแฮปปี้กว่าเดิม เหมือนสร้างเซฟโซนให้ แย้มกลางปีเตรียมจัดแฟนมีต

เรียกได้ว่าช่วงนี้ธุรกิจร้านเค้กกำลังเติบไปได้ดีกันเลยทีเดียว อีกทั้งยังมีผลงานเพลงที่ปล่อยให้แฟนๆ ได้ฟังกันเรื่อยๆ ในส่วนเรื่องความรักกับหนุ่ม ไบร์ท วชิรวิชญ์ ก็ไม่น้อยหน้า ยังคงหวานฉ่ำและมีโมเมนต์ให้แฟนๆ ได้ยิ้มตามกันได้ตลอด สำหรับศิลปินสาว เนเน่ พรนับพัน

ล่าสุด (วันที่ 4 เม.ย.) นักร้องสาว ได้มาร่วมงาน Summer Palette by Garnier Color Mix ที่ Siam Square, Block K ก็ได้เผยถึงเรื่องงาน ธุรกิจ และความรัก พร้อมทิ้งท้ายไว้ว่าในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้ เตรียมตั้งตาตั้งใจรอแฟนมีตติ้งของเนเน่ได้เลย

ตอนนี้เป็นยังไงบ้างงานรุมขนาดไหนที่ผ่านมา?

“เฉยๆ ค่ะ ช่วงนี้ทำเค้กอย่างเดียว แล้วก็มีทำเพลงด้วย งานฝั่งเอนเตอร์เทนหนูก็ไปทำเพลงหมดเลย ส่วนธุรกิจก็กำลังขยับขยาย แล้วก็ต้องช่วยคิด อยู่ในช่วงหาคนมาช่วยทำด้วย หลายอย่างกำลังประกอบร่าง”

แสดงว่าปีนี้จะทำแพลนธุรกิจให้แน่นมากยิ่งขึ้นกับเพลงเยอะขึ้น?

“ทั้ง 2 ค่ะ แบ่งเวลาสองอย่าง ตอนนี้ทางร้านเค้กก็คิดว่าจะเปิดเป็นแฟล็กชิพสโตร์ มันค่อนข้างยิ่งใหญ่ ก็เลยต้องใช้เวลากับตรงนั้นด้วย แล้วก็ส่วนมากถ้างานอาร์ต ก็จะทำเพลงอย่างเดียวเลย”

หลายคนถ้าเห็นเขาทำเกี่ยวกับเพลง ก็จะเริ่มมีเปิดค่ายเพลง?

“จากการทดลองแล้ว เน่รู้สึก respect คนที่เปิดค่ายเอง แล้วก็จัดการเองทุกอย่างเอง สำหรับตัวเน่รู้สึกว่า ได้ลองทำแล้ว แล้วไม่เวิร์กสำหรับเรา เพราะว่าการออกมาทำค่ายเอง ค่ายศิลปินรู้สึกว่ามันยาก มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เราต้องมีหัวทางด้านธุรกิจด้วย การจัดการด้วย แล้วต้องแบ่งซีกหัวของเราไปทางงานอาร์ตด้วย เน่รู้สึกว่าใครทำได้คือเก่งมาก เน่ไม่ได้ เพราะเน่เทไปทางเพลงอย่างเดียว เลยต้องหาคนที่มี system เกี่ยวกับการจัดการและธุรกิจเข้ามาช่วย”

ลองเปิดเป็นค่ายแล้ว?

“ไม่ต้องถึงขั้นเปิดค่ายหรอกค่ะ ดูแลตัวเองยังไม่รอดเลย”

มองว่าในปัจจุบันยังไม่พร้อม?

“เน่มองว่าอยู่ที่แต่ละคนสะดวกแบบไหน เขาอาจจะชอบที่เปิดค่าย แต่ตัวเน่ไม่ถึงขนาดกับเป็น CEO หรือธุรกิจจ๋าขนาดนั้น ใครอยากให้เราทำอะไรเราก็ไป”

จะไปอยู่ Cloud 9 ไม่ชวนเขามาช่วยเราบ้างเหรอในส่วนนี้?

“เขาก็ทำของเขาอยู่เหมือนกัน เดี๋ยวดูๆ ก่อน ยังไม่รู้อนาคต”

สำหรับค่ายเป็นเรื่องของอนาคต?

“ใช่ๆ มันเรื่องใหญ่ เราเองก็เพิ่งอิสระจากอะไรบางอย่างมา ถ้าไปอยู่กับค่ายอีก ก็ต้องดูเยอะเลย”

แสดงว่ามีแพลนทำเพลงให้ตัวเองก่อนตอนนี้?

“ใช่ คือเน่อยู่ในสเตจที่เปลี่ยนไป หมายถึงมองโลกเปลี่ยนไปหมดเลย ก็เริ่มมีแพชชั่นในการทำเพลง แนวใหม่ๆ ที่เรายังไม่เคยลอง”

แต่เพลงหลังๆ ของเนเน่ที่ออกมาไม่ค่อยสดใส?

“ใช่ อย่างเมื่อก่อนเนเน่แนวจะไม่ซ้ำ เพราะมุขเรามันแล้วแต่ แต่ตอนนี้เราเข้าใจอาร์ตของเราแล้ว แล้วเราจะเติมสีอะไร โลกของเราเป็นยังไง อย่างหนูหนูเข้าใจโลกหนูแบบเวทมนตร์ แล้วก็เห็นสีมากขึ้น เราก็รู้แล้วว่าเพลงของเราใจได้ยินแบบไหน ซาวด์แบบไหนมากขึ้น”

แสดงว่าก็เป็นตัวตนของเนเน่ 100% เลย?

“คือเมื่อก่อนหนูก็ยังหาตัวเองไม่เจอ มันเหมือนเราชอบตัวตนเราแบบนั้นนะ Taylor Swift เราก็ชอบ คนนี้เราก็ชอบ ปาล์มมี่เราก็ชอบ มันเหมือนค่อยๆ ต่อจิ๊กซอว์มาเป็นตัวเราเอง แล้วตอนนี้ก็เป็นตัวเองแบบ 100% มากๆ”

ต้องดูพระเอก MV เพลงต่อไปคือใคร?

“ยังไม่ได้คิดเลย เพราะว่าเพลงยังทำไม่เสร็จ ก็กำลังจะไปทำค่ะ ก็กำลังจะไปทำเพลง เลยยังไม่ได้เห็นหน้าพระเอกเลยขนาดนั้น เรารอเพลงมาก่อนแล้วค่อยเลือกพระเอก”

แต่ก็มีอยู่ไว้ในใจเก็บทำมาเรื่อยๆ?

“ใช่ค่ะแต่งไว้เรื่อยๆ ทำไว้เรื่อยๆ ค่ะ”

เป็นยังไงบ้างได้มีเวลาเจอกันบ้างไหม?

“เจอกันทุกวันเลยค่ะ ไปฟิตเนสก็มีค่ะ แล้วก็ไปกินข้าว”

เป็นยังไงบ้างมันแฮปปี้ขนาดไหน ถึงได้แฮปปี้กันทุกวัน?

“ก็แฮปปี้มากๆ นะ เนี่ยรู้สึกว่าพอมีเขาเข้ามา ก็ได้เป็นตัวเองจริงๆ อยู่ในที่ที่ปลอดภัยของตัวเอง เหมือนเขาสร้างเซฟโซนให้เนเน่ เราก็แฮปปี้ หนูก็แฮปปี้มากกว่าเดิม”

เขาซัพพอร์ตเราทุกเรื่องเลยใช่ไหม?

“ใช่ค่ะ”

มีเวลาก็ไปไหนมาไหนด้วยกัน ไม่ได้ปิดใช่ไหมตั้งแต่คบกันมา ไม่เห็นค่อยอัพรูป?

“คือส่วนมากจะทำเพลงกัน ตัวเขาเองก็ทำเพลงด้วย ส่วนมากเราไปเราก็จะไปทำเพลง”

ยังคลั่งรักกันเหมือนวันแรกๆ ไหม?

“ยังแฮปปี้เหมือนเดิมเลย มันธรรมดา แต่มันธรรมดาที่มั่นคง มันธรรมดาที่โอเค”

มีแพลนจะไปเที่ยวที่ไหนไหม?

“พอก่อนค่ะ ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศเหมือนกัน ก็ได้มีโอกาสไปเห็นอะไรใหม่ๆ สภาพแวดล้อมเจอคนใหม่ๆ ด้วย หนูเพิ่งออกจากถ้ำ”

ที่ไปเล่นหิมะเหรอ?

“ไม่ใช่ จำไม่ได้ค่ะ แต่ไปต่างประเทศ หลายประเทศ”

สนุกสนานขนาดไหน?

“หนูสนุกกับการที่หนูได้เจอคนแล้วก็ได้คุยกับคน คืออย่างที่เปลี่ยนไปเลย คือเมื่อก่อนหนูไม่ค่อยได้ยิ้มเท่าไหร่ แต่พอครั้งนี้หนูรู้สึกว่าข้างในหนูแฮปปี้ แล้วเรายิ้มตลอดเลย ตอนที่หนูไปลอนดอน แล้วหนูยิ้มจนแบบว่า ซื้อของกับร้านค้า แล้วเขาก็พูดประมาณว่า can I borrow your smile แล้วพอจากวันนั้นหนูรู้สึกว่าการที่ยิ้มให้คนอื่น มันเหมือนเราส่งต่อความสุขให้กัน หนูก็เลยกลับมาแล้วก็คิดอะไรได้เยอะ แล้วก็โอเคเราจะส่งความสุขด้วยการยิ้ม แค่ยิ้มทุกอย่างก็จะดีขึ้น มันเป็นสิ่งที่ดีที่หนูได้ไปต่างประเทศ แล้วก็รู้สึกว่าสิ่งนี้ดีจังเลย แล้วก็อีกอันนึงที่ดีมากๆ เลยก็คือ ประเทศยูเครน เขาก็จะพูดตลอดเลยว่า have a nice day พูดทุกเวลาการซื้อของเสร็จ หรืออะไรก็ตามแล้วแต่ have a nice day เรารู้สึกว่ามันน่ารักจังเลย มันเป็นเรื่องที่ดี กลับมาไทย เราก็บอกว่าขอให้โชคดีนะคะ ขอบคุณนะคะ มันเป็นวัฒนธรรมที่แชร์กันน่ารักมากเลยค่ะ”

สุดท้ายแฟนมีตต่างๆ มีคนอยากเจอเนเน่มากๆ เลย จะมีใกล้ๆ ไหม?

“เน่คิดจะจัดเดือน 7 รอวันก่อน แล้วก็ขอดูที่ก่อนด้วยค่ะว่าที่ไหน แต่เน่ดูเป็นที่ลิโด้ เพราะว่ามันอบอุ่นเคยไปดูคุณวิน เขาเเสดงอยู่ แล้วเป็นกันเองมาก เลยอยากไป แต่ว่าไม่รู้นะคะเดี๋ยวถึงวันเวลา เดี๋ยวดูกันอีกทีนึง”

แต่มีแน่สำหรับแฟนมีตติ้งปีนี้?

“หนูอยากมี เพราะหนูอยากเจอแฟนคลับ เป็นช่วงที่หนูแฮปปี้มากๆ กับชีวิต รอนิดนึงหนูต้องใช้เวลาทำเพลงให้ด้วยค่ะ ลิสต์เพลงยาว”