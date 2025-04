เฮเลย! ‘แคท ซอนญ่า’ โชว์ภาพอัลตราซาวด์ ประกาศข่าวดีกำลังตั้งท้องลูกคนที่ 2

กลายเป็นว่าที่คุณแม่ลูกสองแล้ว สำหรับนางเอกสาว แคท ซอนญ่า สิงหะ ที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาประกาศข่าวดีให้แฟนๆ ได้ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์ลูกคนที่ 2 โดยนางเอกสาวได้โพสต์ภาพที่อยู่พร้อมหน้าพร้อมตา พ่อ แม่ และน้องดาริน ลูกสาว ขณะไปเที่ยวพักผ่อน ณ ริมทะเล ที่เต็มไปด้วยบรรยากศสุดอบอุ่น พร้อมโชว์ภาพอัลตราซาวด์ และได้ระบุแคปชั่นว่า

“Excited to share that our family is growing, and our hearts are ready to welcome our second angel baby into the world. Our love for you goes beyond what words can describe. We are feeling blessed and thrilled for this new chapter, and Baby Darin is going to be a big sister soon. (รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้แชร์ข่าวดีว่า ครอบครัวของเรากำลังจะมีสมาชิกใหม่ และหัวใจของเราก็พร้อมที่จะต้อนรับลูกน้อยคนที่สองเข้ามาในโลกใบนี้ ความรักของเราที่มีให้เธอเกินกว่าคำพูดที่จะบรรยายได้ เรารู้สึกโชคดีและตื่นเต้นกับบทใหม่ของชีวิตครั้งนี้ และน้องดารินกำลังจะได้เป็นพี่สาวแล้ว) ดารินจะมีน้องเเล้วนะคะ”

ท่ามกลางเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันล้นหลาม