ลิซ่า ลลิษา เปิดภาพเบื้องหลัง พร้อมความในใจ หลังปิดฉาก The White Lotus ซีซั่น3

จบลงไปพร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนๆ สำหรับ ศิลปินสาวคนดัง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล ที่มาชิงรางงานแสดงเป็นครั้งแรก ในซีรีส์สุดฮอต The White Lotus ซีซั่น3 ในบทบาท มุก พนักงานสาวในโรงแรม White Lotus สาขาประเทศไทย โดยล่าสุด ลิซ่า ก็ได้เผยภาพเบื้องหลังการถ่ายทำ พร้อมเผยความในใจไว้ว่า

“What a ride.

Thank you Mike White for trusting in me to fulfill the role of Mook and bring her character to life. It was the greatest honor to be part of this show as my first acting gig alongside such incredible actors. And I’m so proud to be able to share my culture and show the beauty of Thailand to the world. Mook has changed my life in a way where I am learning more about myself and my capabilities. My Sunday nights may feel a lot emptier but closing out The White Lotus with a full heart”

(สนุกมาก ขอบคุณ Mike White ที่ไว้วางใจให้ฉันได้แสดงเป็นมุกและทำให้ตัวละครของเธอมีชีวิตขึ้นมา ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดงครั้งนี้ในฐานะการแสดงครั้งแรกของฉันร่วมกับนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมากมายและฉันรู้สึกภูมิใจมากที่สามารถแบ่งปันวัฒนธรรมของฉันและแสดงให้โลกเห็นถึงความสวยงามของประเทศไทย มุกได้เปลี่ยนชีวิตของฉันไปในทางที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองและความสามารถของตัวเองมากขึ้น คืนวันอาทิตย์ของฉันอาจรู้สึกว่างเปล่ามากขึ้น แต่การปิดท้าย The White Lotus ด้วยใจที่เต็มเปี่ยม)