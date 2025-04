ซิงเกิลใหม่ของ”Jeff Satur”, ช่อง7 เสิร์ฟซีรีส์วาย“Lottery Doctor”, “RICH BRIAN”ส่งเพลงคัมแบ็ก

“Jeff Satur”ปล่อยเพลง”ฉันก่อนเจอเธอ”

เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ “ฉันก่อนเจอเธอ (Lost and Found)” เพลงที่ถ่ายทอดความรู้สึกทั้งหลงทาง และ เจอตัวเองอีกครั้ง หลังผ่านความรักที่ทำให้เราเผลอลืมไปว่าจริง ๆ แล้วเราเป็นใคร เนื้อเพลงลึกซึ้งแต่ฟังแล้วสัมผัสใจ บอกเล่าเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเพราะความรัก ก่อนจะค่อย ๆ เข้าใจว่าความรักที่สำคัญที่สุด คือการรักตัวเอง เพลงนี้ไม่ใช่แค่บอกให้เรากลับมาเป็นตัวเอง แต่ยังเติมพลังใจให้เราก้าวข้ามความสัมพันธ์ที่เคยฉุดรั้งด้วย

มิวสิกวิดีโอเล่าเรื่องของตัวละครหลัก นั่นก็คือ เจฟ ในหลากหลายมุมมอง จากคนที่เคยถูกพันธนาการด้วยความรัก และติดอยู่ใน Toxic Relationship จนในที่สุดก็ปลดล็อกตัวเองและกลับมาโอบกอดตัวตนที่แท้จริงอีกครั้ง โดยมี ปริมมี่ วิพาวีร์ พัทธ์ณศิริ มาร่วมสร้างสีสันในมิวสิกวิดีโอครั้งนี้ด้วย แค่ 2 วัน ยอดวิวใน YouTube ก็พุ่งทะยานเกินหลักล้านไปแบบสวย ๆ แล้ว!

และข่าวดีสำหรับแฟน ๆ ! เจฟเตรียมร้อง “ฉันก่อนเจอเธอ (Lost and Found)” สด ๆ ครั้งแรกบนเวทีคอนเสิร์ต est Cola presents “JEFF SATUR RED GIANT CONCERT” วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2568 ที่ Impact Arena เมืองทองธานี บอกเลยว่า ต้องซ้อมร้องกันให้เป๊ะ แล้วไปส่งเสียงเชียร์เจฟให้สุดเสียงด้วยกัน

ฟัง “ฉันก่อนเจอเธอ (Lost and Found)” ฟังได้แล้วทุก Streaming Platform และ

ช่อง7 เสิร์ฟซีรีส์วาย“Lottery Doctor”

เปิดตัวซีรีส์วายเรื่อง อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ “Lottery Doctor” มาในแนวโรแมนติกคอมเมดี้จากนิยายวายชื่อดังของ MostlyCloudy เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่มีความสามารถในการทำนาย หวังรวยทางลัดด้วยการซื้อหวย แต่ก็ถูกกินเรียบ จนต้องไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาแอบชอบ นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่ไม่คาดคิด

โดยมีนักแสดงคู่หลัก บอสตั้น ศุภเดช วิไลรัตน์ ควงคู่ คัท ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู เสริมทัพด้วยพระเอกนางเอกวิก 7 สี รวมถึงหนุ่มๆผู้ชนะเลิศจากเวทีประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL มาร่วมโปรเจคอีกด้วย

ใครที่เป็นแฟนนิยายเรื่องนี้หรือแฟนคลับของ บอสตั้น-คัท เตรียมตัวรอติดตาม “Lottery Doctor” ทางช่อง7HD เร็ว ๆ นี้

“RICH BRIAN”ส่งซิงเกิลใหม่

Rich Brian เผยโฉมเพลงใหม่ “Butterfly” จากอัลบั้มเต็มชุดที่ 3 WHERE IS MY HEAD? ที่เตรียมจะวางจำหน่ายในวันที่ 23 พฤษภาคมนี้ ซึ่งเพลงนี้ Rich Brain โปรดิวซ์เองนี้สะท้อนถึงการเติบโตด้านศิลปะและพัฒนาการในการสร้างสรรค์ของเขา ถ่ายทอดความสับสนทางอารมณ์จากความสัมพันธ์อันเลวร้ายที่เขาต้องต่อสู้ดิ้นรนและคิดที่จะก้าวออกมา ในด้านของดนตรีเพลงนี้สร้างขึ้นจากเสียงอะนาล็อกของซิงเกิลหลัก “Little Ray of Light” ที่ Brian โปรดิวซ์เองอีกเช่นกัน

Brian พูดถึงซิงเกิลนี้ว่า “นี่คือหนึ่งในบทเพลงที่ไพเราะและยากที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมา ผมเขียนถึงใครบางคนที่ดึงเอาข้อบกพร่องต่างๆ ในตัวผมที่ผมไม่เคยรู้ตัวออกมา มันเหมือนกับผมกำลังพูดถึงความไม่มั่นใจในตัวเองผ่านจังหวะของดนตรีที่ฟังคล้ายเพลง like Human Nature ที่ใส่เสียงกลองเบส 808 ลงไป”

ติดตามชม “Butterfly” ได้แล้ว และอย่าลืมติดตามผลงานใหม่ๆ ของ Rich Brian ได้เร็วๆนี้