อลิเซีย คีย์ส นำทีมศิลปิน ชานยอล-เจฟ เสริมทัพขึ้นเวที SUMMER SONIC BANGKOK 2025

หลังจากที่สร้างความฮือฮากับการเปิดไลน์อัพแรกไปแล้ว! กับเทศกาลดนตรีระดับโลก “SUMMER SONIC BANGKOK 2025” โดย CI Showbiz ผู้สร้างสรรค์งานคอนเสิร์ตและเทศกาลดนตรีชั้นนำของประเทศไทย ที่ขึ้นแท่นเป็น Official Local Partner ร่วมมือกับ Bangkok Connect ผู้ถือลิขสิทธิ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย พร้อมกับ Paradise E&A และ Creativeman Productions ผู้ก่อตั้งเทศกาล SUMMER SONIC ที่ปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3

ล่าสุดปล่อยไลน์อัพที่ 2 ออกมาให้ได้กรี๊ดกันอีกแล้ว นำทีมโดย ซูเปอร์สตาร์ระดับโลก นักร้อง-นักแต่งเพลงชื่อดังชาวอเมริกันผู้คว้ารางวัล GRAMMY® มากถึง 17 รางวัล อย่าง ALICIA KEYS (อลิเซีย คีย์ส) เจ้าของเพลงฮิตตลอดกาล อย่าง If I Ain’t Got You, Empire State of Mind, No One, My Boo, You Don’t Know My Name, Girl on Fire, Fallin’ เป็นต้น

ฝั่งเอเชียไม่น้อยหน้าได้แร็ปเปอร์หนุ่มเกาหลีขวัญใจชาวไทย CHANYEOL (ชานยอล) หนึ่งในสมาชิก EXO วง K-Pop ที่โด่งดังและทรงอิทธิพลตลอดกาล พร้อมกับบอยกรุ๊ปน้องใหม่ของวงการอย่าง KickFlip (คิกฟลิป) จากค่าย JYP Entertainment ที่เพิ่งเดบิวต์ไปเมื่อต้นปีนี้ นอกจากนี้ยังเอาใจแฟนเพลงวงการ Vocaloid และดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ กับโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชาวญี่ปุ่นมากความสามารถ KIKUO (คิคุโอะ) และเพลงฮิตที่คนไทยชื่นชอบ อย่าง I’m sorry I’m sorry ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากแฟนเพลง จนนำไปคัฟเวอร์นับไม่ถ้วนจากทั่วโลก

ส่วนฟากศิลปินไทยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ JEFF SATUR (เจฟ ซาเตอร์) ผู้ที่โซฮอตสุดๆ ในเวลานี้ ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินไทย ที่จะขึ้นเวทีในปีนี้ ด้วยเสน่ห์และเอกลักษณ์ น้ำเสียง รวมไปถึงความสามารถรอบด้าน

ห้ามพลาด!! มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ความมันส์แบบไร้ขีดจำกัดกับเทศกาลดนตรี “SUMMER SONIC BANGKOK 2025” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3

สามารถซื้อบัตร Pre-Sale ในราคาพิเศษกันได้ในวันที่ 3 พฤษภาคม – 26 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป โดยบัตร GA 1 DAY PASS ราคา 3,800 บาท / GA 2 DAY PASS ราคา 7,000 บาท / VIP 1 DAY PASS ราคา 8,000 บาท และ VIP 2 DAY PASS ราคา 13,000 บาท ทาง https://www.ticketmelon.com/summersonicbkk/ssbkk25 และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ทุกช่องทางโซเชียล “Summer Sonic Bangkok”