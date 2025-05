ห้ามพลาด! เทศกาลศิลปะแสงไฟ PATTAYA LIGHTING 2025 ครั้งแรกในพัทยา เปิดเข้าชมฟรี

นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดงานแสดงแสงไฟขนาดใหญ่ริมชายหาด เทศกาล “PATTAYA LIGHTING 2025 – FANTASEA THE ILLUMINATION ON THE BEACH” โดยเมืองพัทยา จับมือร่วมกับ ATIME และคลื่น EFM โดยได้เนรมิตชายหาดพัทยากลางกว่า 500 เมตรให้กลายเป็นดินแดนแห่งแสง สี และจินตนาการ ถ่ายทอดผ่าน 8 โซนศิลปะแสงไฟสุดสร้างสรรค์ที่ถ่ายทอดจินตนาการผ่านศิลปะแสงไฟหลากหลายรูปแบบ อาทิ

The Fantasea Portal : ประตูสู่ความ FantaSea , The Fallen Moon : ต้นกำเนิดแห่งแสง และวิถีชีวิตยามค่ำคืน , Whale Way & Plankton: เส้นทางแห่งแสงเปล่งประกาย , Fantasea Creatures : โลกใต้ทะเลกลับด้าน , Coral Lumina อาณาจักรปะการังเรืองแสง , Night Wave & Symphony : ชายหาดเริงระบำ, Colourful Beach : มหาดศจรรย์สีสันแห่งผืนทราย , Melody Beach: มหาดศจรรย์ เสียงดนตรีแห่งผืนทราย และโซนพิเศษ THE WHALEOF A TIME ผลงานศิลปะที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “วาฬบรูด้า”

สำหรับบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมา (30 เม.ย.2568) เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับตลอดแนวชายหาดกว่า 500 เมตร ที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นดินแดนแฟนตาซีสุดอลังการ พร้อมเสียงเพลงประกอบการแสดงแสงสีในค่ำคืนเปิดงาน โดยมี นายปรเมศ งามพิเษฐ์ นายกเมืองพัทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมกล่าวว่า

“เทศกาลศิลปะแสงไฟ ‘PATTAYA LIGHTING 2025’ ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองพัทยา และนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการจัดงานแสดงแสงไฟขนาดใหญ่ริมชายหาด เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งในการยกระดับเมืองพัทยาให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย ทั้งในมิติของศิลปะ วัฒนธรรม และความบันเทิง พร้อมทั้งเดินหน้าในการสร้างกิจกรรมคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดปี ภายใต้แนวคิดที่ว่า ‘พัทยามาได้ทุกวัน’ งานนี้ไม่เพียงมอบประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงอยากให้คนไทยเที่ยวไทยเท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจในท้องถิ่น สร้างความคึกคักให้เมืองและเป็นอีกก้าวสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาอีกด้วย”

ทั้งนี้ “PATTAYA LIGHTING 2025 – FANTASEA THE ILLUMINATION ON THE BEACH” เปิดให้เข้าชมฟรี! ทุกคืน ตั้งแต่เวลา 18.00–23.00 น. งานนี้จัดระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤษภาคมนี้เท่านั้น ณ ชายหาดพัทยากลาง จังหวัดชลบุรี ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกของเมืองพัทยาที่ทุกคนห้ามพลาด