‘ดา เอ็นโดรฟิน’ ให้กำเนิดลูกคนที่ 2 ตั้งชื่อสุดเท่ น้อง ‘Din Din’ ด้านสามีโพสต์ซึ้งถึงภรรยา

ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่ ดา เอ็นโดรฟิน หรือ ธนิดา ธรรมวิมล นักร้องชื่อดัง ที่ล่าสุดวันที่ 1 พฤษภาคม นักร้องสาวได้ให้กำเนิดลูกชายคนที่ 2 ไปเป็นที่เรียบร้อย โดยคุณพ่อ เดนนิส ไทยคูน ได้โพสต์ภาพครอบครัวสุดอบอุ่น และเผยให้เห็นความน่ารักของน้อง Dinero หรือ “Din Din” พร้อมระบุข้อความว่า

“Welcome to the world my 2nd son Dinero aka “Din Din” born May 1, 2025 (Thurs) at 19:30. Named after one of my favorite actors Robert De Niro. It also means “money” in Spanish.

To my wife @daendorphine thank you for enduring 17 hours of labor 👏❤️ you are truly a super woman

Thank you to all the doctors, nurses, and staff at @samitivej #TeamDAnnis #Samitivej #BornAtSamitivej”

(ยินดีต้อนรับสู่โลก ลูกชายคนที่สองของฉัน Dinero หรือที่รู้จักกันในชื่อ “Din Din” เกิดเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2025 (พฤหัสบดี) เวลา 19:30 น. ตั้งชื่อตามนักแสดงที่ฉันชื่นชอบคนหนึ่งคือ Robert De Niro ซึ่งในภาษาสเปนยังแปลว่า “เงิน” อีกด้วย ถึงภรรยาของฉัน @daendorphine ขอบคุณที่อดทนต่อการคลอดบุตรนานถึง 17 ชั่วโมง คุณเป็นซุปเปอร์วูแมนอย่างแท้จริง ขอขอบคุณแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกคนของ @samitivej)

ท่ามกลางความยินดีของเพื่อนในวงการและแฟนๆ