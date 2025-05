‘ออน สมฤทัย’ เล่าความน่ารักของ แจ็คสัน หวัง อิจฉาตัวเองได้ทำคอนเทนต์กับคนดัง

เป็นวลีที่ไม่มีใครไม่รู้จัก สำหรับวลี “Thank You Kateyki” ของอินฟลูเอนเซอร์สาวสวย ออน สมฤทัย ภรรยา หมอสอง นพ.นพรัตน์ หมอศัลยกรรมชื่อดัง ซึ่งความไวรัลของวลีนี้ ไม่ใช่แค่ในเมืองไทยเท่านั้น แต่ Thank You Kateyki ยังนำพาให้อินฟลูเอนเซอร์สาวได้ทำคอนเทนต์ร่วมกับเหล่าคนดังมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ลิซ่า ลลิษา, แบมแบม กันต์พิมุกต์ หรือแม้กระทั่ง แจ็คสัน หวัง รวมไปถึงดารานักร้องฝั่งฝากฮอลลีวูด และศิลปินชาวยุโรปก็ร่วมด้วยเช่นกัน

ล่าสุด ออน สมฤทัย ได้มาร่วมงาน “โค้ก” แชร์ความสุขกับแคมเปญ “ส่ง Coke ให้” ที่ลานด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ ก็ได้ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสวลี “Thank You Kateyki” ที่โด่งดังไปทั่วโลก

“พี่แจ็คสัน หวัง เขาเป็นคนที่น่ารักมากๆ เป็นคนที่กันเองสุดๆ กวนๆ น่ารักๆ ใจดีมากเลยค่ะ ไปแจมกันเพราะไปอีเวนต์ด้วยกัน ได้เจอกันแล้วก็เลยได้แจมกัน สนุก เต้นแล้วก็ได้โปรโมตเพลงให้พี่แจ็คสัน หวัง ด้วย สนุกมาก ซ้อมเต้น 1 วิ ก่อนหน้านั้นเลย กับคอนเทนต์กับพี่แจ็คสัน หวังน่าจะไม่มีแล้ว แค่นั้นก็เยอะมากแล้ว สำหรับเรารู้สึกว่าดีใจมากๆ ด้วย ไม่ถือตัวเลย คือเขาน่ารักมากๆ เลย ไม่แปลกใจว่าทำไมแฟนคลับเยอะมากๆ”

“เขาได้บริจาคเงินให้กับแผ่นดินไหวบ้านเราด้วย ซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากพูดถึงเยอะมาก แต่เขาก็ทำดีอะไรเรื่อยๆ น่ารัก ออนชอบนะ”

ได้พูดเสียงสองกับเขาไหม?

“ได้พูด เราก็สอนเขาพูด Thank You kateyki พูดด้วยกัน ตอนแรกเขาก็บอกว่าอะไรนะ วันนั้นไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมาก ถ่ายคอนเทนต์กันแล้วก็คุย บอกพูด Thank You kateyki กันนะ เต้นด้วยกันแล้วไปออกอีเวนต์ เขาเป็นคนที่เทกแคร์คนรอบข้างดีมากๆ ทุกคนที่ไปร่วมอีเวนต์กับเขาก็จะสัมผัสได้ค่ะ แล้ววันนั้นเขาก็แสดงความรู้สึกแบบเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือ เขาก็ช่วยเหลือเด็กๆ เป็นกิจกรรม CSR เป็นอีเวนต์เราก็เลยไปร่วมจอยรู้สึกประทับใจมากๆ”

ได้คุยเรื่องแบมแบมไหม?

“ลืมคุยเลย แต่แบมแบมน่ารักมาก ฝากเชียร์ด้วยนะคะคอนเสิร์ต เชียร์อยู่นะคะรอติดตาม น่ารักมากๆ”

มีคนอิจฉาได้ทำคอนเทนต์กับคนดังๆ?

“ก็อิจฉาตัวเองด้วย คือทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้เรารู้สึกว่ามันเกินฝัน เรารู้สึกดีใจมากๆ ที่หลายคนดูคอนเทนต์เราแล้วก็พูดตาม Thank You kateyki โดยเฉพาะลิซ่า (ยิ้ม) วันนี้ออกเพลงใหม่นะคะ x กับ Maroon 5 เท่มาก ลิซ่ารับบทบาทใหม่เท่มากเลยค่ะ เป็นวิดีโอที่นานมากค่ะเพราะว่าดูไม่จบ”

ศิลปินดังๆ เวลามาก็ต้องมาทำคอนเทนต์กับเราก่อน?

“ไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ เขาก็คงเห็นแบบของแปลกอะไรแบบนี้ไหม ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็รู้สึกดีใจมากๆ เลย ส่วนเวลาไปต่างประเทศเขาก็ Hello kateyki I like you อย่างล่าสุดไปที่อเมริกาที่ไปทำคอนเทนต์ให้เขา มีคนจอดรถกลางถนนแล้วแบบว่า I like you ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆ แฟนคลับอเมริกาหลายๆ คนก็จะให้เกียรติเราด้วย”

คิดว่าเพราะอะไรคนดังๆ ถึงให้ความสนใจ?

“เราไม่ค่อยรู้ตัวว่าเขาชอบอะไรในเรา แต่ไปอ่านคอมเมนต์ เขาบอกว่าดูแล้วมันแฮปปี้ แล้วคนที่เคยมาร่วมทำกับเราเขาก็จะมาบอกว่าดูแล้วแบบสิ่งที่เขาเครียดมามันก็หายไป พอมาดูคอนเทนต์เราก็รู้สึกว่าบ้าๆ บอๆ หายเครียดไปเลย”

“คือคอนเทนต์ส่วนมากไม่มีสคริปต์ ส่วนมากเป็นแบบนั้นเลยตัวตนจริงๆ เรา เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้แฮปปี้มาก เพราะทุกครั้งกลั้นขำสุดๆ ถ่ายเสร็จปุ๊บขำลั่นเลยค่ะ คือกลั้นขำตัวเอง กลั้นขำเป็นบทบาทที่คิดมาใหม่ล่าสุดตอนนั้นเลย เกือบจะทุกคลิปเรียลเลยค่ะ แต่คิดหน่อยที่มีลูกค้าก็จะเอาคอนเซ็ปต์มามิกซ์ให้ความเป็นเรียลของเราเข้าไปนิดนึง”

เสียงสูง นี่มาจากการครีเอตของเราเลย?

“ตอนแรกเราไม่ได้มีบทบาทอะไรเยอะ เป็นคนที่ชอบดูการ์ตูน การ์ตูนก็เสียงสูง บาร์บี้ก็สูงอะไรแบบนี้ ความฝันสูงสุดก็อยากแสดงอะไรอย่างนี้ แสดงที่บ้านกับคุณน้อยก็ได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ แต่งตัวมีความสุขง่ายๆ ค่ะ ทุกคน สบายมาก ทุกคนลองมีคาแร็กเตอร์ตัวเอง ส่องกระจกตอนเช้าพูดตัวเองสวยอย่างนี้ มันไม่ใช่คนบ้านะคะ เป็นคนที่ให้เอเนอร์จี้กับตัวเอง”

จะคงคาแร็กเตอร์นี้ไว้ตอลด?

“คาแร็กเตอร์หลักๆ คือเราที่เราเอ็นจอยจับทุกอย่าง เรามีความสุขง่ายๆ ตามสไตล์เรา แค่เราเห็นของเล่นอันใหม่เราก็แฮปปี้แล้ว ลาบูบู้ตัวใหม่มาเราก็แฮปปี้แล้ว เราก็มิกซ์สถานการณ์อะไรไป เราไม่ได้อยากคิดว่าต้องมามีบทบาทอะไรเป็นเรา”

งานรุมขนาดนี้อาจจะต้องมีโปรเจ็กต์แล้วล่ะ?

“ตอนนี้งานเข้าเรื่อยๆ ส่วนโปรเจ็กต์ยังบอกไม่ได้ค่ะ เพลงตอนนี้ก็คือเดี๋ยวรอมีอารมณ์มีฟีลก่อน โปรเจ็กต์นี้ไม่ใช่งานเพลงค่ะ คงจะได้เห็นกันปีหน้าเพราะว่าต้องใช้เวลาในการทำ โปรเจ็กต์ใหญ่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเพราะตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการทำงานอยู่ ซึ่งอะไรหลายๆ อย่างยังไม่เรียบร้อย”

หรือจะเป็นคนดังๆ มาคอลแลบส์?

“ก็อยากจะคอลแลบส์เยอะๆ เลยค่ะ อยากคอลแลบส์กับ ปารีส ฮิลตัน สนิทได้ไหม ไอดอลนะ นางเลิศ ฝั่งอเมริกาเลิศทุกคนเลย”

จะจดเป็นลิขสิทธิ์ของเราเลยไหม?

“มันต้องจดเหรอ คนก็ทำเยอะนะคะก็ดีใจ เขาก็เสพ อินแล้วก็ทำ รู้สึกดีใจไม่ได้รู้สึกว่าเขามาก็อปอะไรทำเลยค่ะ แฮปปี้จุดยืนของเรามันชัดอยู่แล้วว่าทำอะไรที่เรามีความสุข เราก็อยากให้คนอื่นทำอะไรที่เขามีความสุขง่ายๆ”