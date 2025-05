สมศักดิ์ศรีพระเจ้าเจฟ! จัดเต็มคอนเสิร์ตเกือบ 4 ชั่วโมง ขนเกสต์มาร่วมสนุกเพียบ

ยิ่งใหญ่ เกรียงไกร สมศักดิ์ศรีพระเจ้าเจฟ อย่างแท้จริง! กับคอนเสิร์ต est Cola presents “JEFF SATUR RED GIANT CONCERT” ที่จัดขึ้นในวันที่ 3-4 พฤษภาคมที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี เจฟ ซาเตอร์ (Jeff Satur) ซึ่งงานนี้เรียกว่า เจฟ ซาเตอร์ จัดเต็มมอบความสุขให้กับแฟนเพลงตลอดเกือบ 4 ชั่วโมง พร้อมขนเกสต์สุดพิเศษมาร่วมสนุกในคอนเสิร์ตเพียบ ไม่ว่าจะเป็น ต้าห์อู๋, วิลเลี่ยม LYKN, มาง bamm และ Flower.far 4, นางเอกสาว ญาญ่า อุรัสยา, แจ๊คกี้ จักริน, ฮิวโก้, เหล่านักแสดงจาก KinnPorsche The Series และ BOWKYLION ที่พอปรากฎตัวบนเวทีก็เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆ ไปสนั่นฮอลล์

โดยเปิดตัวด้วยฉากจำลองการเล่นหมากรุกขาวดำของเจฟขณะที่แดนเซอร์ได้กลายเป็นหมากจำลองบนเวทีจริง ก่อนเข้าสู่เพลง “Black Tie” และตามด้วยเพลง “Highway” และ ”Ride or Die” ที่มาพร้อม 2 ลุคที่แฟนๆ กรี๊ดสนั่น ก่อนที่เจฟจะเล่าให้ทุกคนว่า คอนเสิร์ตนี้เจฟจะพาทุกคนไปทุกหมุดหมายของชีวิต จากวันที่เกิดมาจนถึงวันนี้ที่เขาอายุ 30 ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และอธิบายว่าธีม Red Giant สื่อถึงดวงอาทิตย์ในวันที่มันขยายใหญ่สุด กลายเป็นดาวฤกษ์ที่ใหญ่กว่าเดิม และมีอิมแพ็คกับดาวเคราะห์อื่นในจักรวาลในแบบที่ไม่มีใครคาดถึง!

ADVERTISMENT

ในห้องแรกที่เจฟเปิดต้อนรับทุกคนเป็นเรื่องราววัยเด็กที่เจฟ ได้มากับเพลง “ฉันก่อนเจอเธอ (Lost and Found)” ผลงานล่าสุด ก่อนที่ย้อนสู่เพลง “ไม่กล้าบอกชัด” ผลงานแรกในฐานะศิลปินของเจฟ ที่เป็นตัวแทนวัยเด็กของเขา และต่อมาก็เป็นห้องที่เป็นตัวแทนชีวิตวัยผู้ใหญ่ที่เจฟได้เลือกเพลง “ทำไมมันยาก (Complicated)”, “ก่อนที่เธอจะลืมฝัน (Lucid)”, “วันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวาน (Loop)” มาบอกเล่าชีวิต ก่อนจะขยี้อารมณ์ปิดท้ายด้วยเพลง “Almost Over You” ที่ตามมาด้วยความสดใสจากเพลง “Rise up Together”

ADVERTISMENT

พาร์ทต่อมา เริ่มด้วยห้องที่ดาร์กที่สุดที่เจฟเปิดมากับเพลง “Dum Dum”, “Take Me To Church” ที่โชว์บนสเตจกลางซึ่งถูกปรับความสูงต่ำจนเหมือนอยู่บนดวงดาวลึกลับ ก่อนตามด้วยเพลง “รุนแรงเหลือเกิน” ตามด้วยเพลงใหม่ยังไม่เคยปล่อยที่ไหน “Tell me the name” ที่เมื่อโชว์จบปุ๊บเวทีจะลุกเป็นไฟ เป็นสัญญาณการสิ้นสุดเรื่องราวในห้องนี้

อีกทั้ง เจฟยังปรากฏตัวบนเสลี่ยงกับเพลง “เหมือนวิวาห์ (Rain wedding)” พร้อมโชว์ท่ามกลางสายฝนและพายุจำลอง และตามด้วยเพลงกินใจอย่าง “รักเธอทั้งหมดของหัวใจ”, “ลืมไปแล้วว่าลืมยังไง (Fade)” ที่ตามด้วยคำขอบคุณของเจฟและโปรเจกต์เซอร์ไพรส์จากคุณวันเสาร์ที่ทำเจ้าตัวเสียน้ำตา ก่อนที่เจฟจะส่งท้ายงานด้วยเพลง “Stranger” ที่เป็นเหมือนข้อความถึงเหล่าคนแปลกหน้าที่มาอยู่ในฮอลล์ด้วยกันและปิดท้ายโชว์ไปกับเพลง “ซ่อน(ไม่)หา (Ghost)”

เรียกว่าเป็นโมเมนต์คอนเสิร์ตที่น่าประทับใจ ทั้งนี้เจฟยังทิ้งคำสัญญาไว้ตอนจบงานอีกว่า “พวกคุณทำตามฝันของคุณ ผมทำตามฝันของผม แล้วเรามาร้องเพลงด้วยกันใหม่”