คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรก หนุ่มบริทิช Henry Moodie เจ้าของเพลงฮิต ปักหมุดไทย 18 ก.ค.นี้

หนุ่มบริทิชเจ้าของเพลงฮิตที่ทุกคนเลิฟ “Henry Moodie” ประกาศเอเชียทัวร์ “Henry Moodie 2025” ปักหมุด 8 เมืองทั่วเอเชีย ได้แก่ เริ่มที่สิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ กรุงเทพฯ โซล ไทเป ฮ่องกง และโตเกียว แฟนๆ ชาวไทยเตรียมไปฟินกับการกลับมาพร้อมคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกนี้ได้ในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคมนี้ ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์

จากซิงเกิ้ลแรก “eighteen” ในปี 2566 สู่ “drunk text”, “you were there for me” และ “pick up the phone” ซิงเกิ้ลฮิตจากอัลบั้ม “in all of my lonely nights” ในปี 2567 ที่ส่งให้ศิลปินอายุน้อยร้อยความสามารถคนนี้ กลายเป็นหนึ่งในศิลปินป็อปที่มาแรงที่สุดในปีที่ผ่านมา เป็นเจ้าของยอดสตรีมมิ่งมากกว่า 600 ล้านครั้งจากทั่วโลกในวัยเพียง 21 ปี

ADVERTISMENT

นอกจากนี้ยังการันตีความเป็นขวัญใจเจนซีด้วยการเป็นหนึ่งใน 10 ศิลปินในสหราชอาณาจักรที่มียอดวิวบนแพลตฟอร์ม TikTok มากที่สุดในปี 2565 เคียงคู่รุ่นพี่ในวงการอย่าง Central Cee, Charli XCX และ Coldplay รวมถึงเคยเป็นหนึ่งในศิลปินติดอันดับน่าจับตามองในลิสต์ Artist To Watch ของ Amazon Music ในปี 2565 อีกด้วย

หลังจากประสบความสำเร็จกับทัวร์คอนเสิร์ตครั้งแรกในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลียเมื่อปีที่แล้ว ปล่อยอีพีอัลบั้มที่ 2 อย่าง “good old days” และเดินหน้าทัวร์คอนเสิร์ตอีกครั้งในสหราชอาณาจักรและยุโรป Henry Moodie พร้อมแล้วกับเอเชียทัวร์ครั้งแรกในปี 2568 โดยคอนสิร์ต Henry Moodie 2025 ที่จะมีขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2568 ที่สามย่าน มิตรทาวน์ ฮอลล์ ราคาเริ่มต้น 1,900 บาท

ADVERTISMENT

พิเศษ สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในไทย รับสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตรอบพรีเซลส์ในวันพุธที่ 21 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. ถึงวันพฤกัสบดีที่ 22 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติมที่ priceless.com/music สมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร รับสิทธิ์ซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม เวลา 12.00. ถึง 22.00 น. ทาง livenationtero.co.th และเริ่มจำหน่ายบัตรรอบทั่วไป วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม เวลา 10.00 น. เป็นต้นไปทาง thaiticketmajor.com

ราคาบัตร: 4,800 (แพ็คเกจวีไอพี) / 2,600 / 1,900 (บัตรยืนทั้งหมด)