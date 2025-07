ไมค์ พิรัชต์ เปิดภาพอบอุ่น ฉลองวันเกิด น้องแม็กซ์เวลล์ เป็นหนุ่มน้อย 11 ขวบแล้ว

มีภาพน่ารักและอบอุ่นออกมาให้แฟนๆ ได้ติดตามอีกแล้ว สำหรับ คุณพ่อสุดหล่อ ไมค์ พิรัชต์ และลูกชาย น้องแม็กซ์เวลล์ ที่ล่าสุดไมค์ได้อวดภาพเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดให้ลูกชายฉลองอายุครบ 11 ปี กันสองคนพ่อลูกแบบอบอุ่นสุด พร้อมทั้งแคปชั่นว่า

“Happy Birthday to this lil monkey🐵I’m so proud of the person you are becoming. Never forget how much you are loved 💙🎂”