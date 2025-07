เลดี้ปราง ส่งเพลงใหม่เล่าชีวิตจริง รับกดดันกระแสดราม่า ปลื้ม โอบนิธิ สายซัพพอร์ต

หลังจากประกาศเป็นศิลปินใหม่ค่าย LOVEiS ENTERTAINMENT ไปแล้วนั้น ล่าสุด เลดี้ปราง-กัญญ์ณรัณ วงศ์ขจรไกล ก็ได้เปิดตัวซิงเกิ้ลใหม่ “อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหว” ในงาน LADIIPRANG : THE FIRST POWERFUL OPENING SHOW ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Stay Strong – LADII for Freedom” ที่ EM WONDER ชั้น 5 EMSPHERE พร้อมเปิดใจถึงโมเมนต์หวานฉ่ำกับแฟนหนุ่ม โอบ โอบนิธิ ที่คอยซัพพอร์ตทุกย่างก้าวแถมมีมีมหวานที่ทำเอาคนโสดตาร้อนผ่าวกันเลยทีเดียว

เปิดตัวอย่างเป็นทางการเป็นยังไงบ้างมาอยู่กับเลิฟอีส?

“ที่จริงก็เซ็นสัญญาเข้ามาสักพักนึงแล้วค่ะ แต่ว่าเดี๋ยวเราประกาศทีเดียวดีกว่า ทำเพลงให้เสร็จเลย“

เป็นการชวนของพี่จิ๊บ?

“พี่จิ๊บชวนปรางตั้งแต่ตอนอยู่ค่ายเก่า ซึ่งเป็นการทับซ้อนกันอยู่นิดหน่อย เขาอยากให้โอกาสนี้”

ได้ถามพี่จิ๊บไหมว่าทำไมถึงปักใจกับเรา?

“ได้เจอกับเขาบ่อย เขาอาจมองเห็นพัฒนาการของเราด้วย พอรู้ว่าเราจะหมดสัญญากับค่ายเก่า ตอนนั้นตัดสินใจว่าจะดูแลตัวเอง ตอนนั้นมีคุยกับหลายคน พี่จิ๊บก็เป็นหนึ่งในนั้น มีหลายค่ายมาจีบ หนูอายุเยอะแล้ว เลยอยากเจอคนที่รู้สึกแมตช์กับเราจริงๆ เป็นการทำงานที่เข้ากันได้จริงๆ การที่เราจะเซ็นสัญญากับใคร (เซ็นสัญญากี่ปี?) สองปีค่ะ”

พูดถึงเพลงของเรา “อยู่จนกว่าจะทนไม่ไหว” เขียนจากชีวิตจริงของเราด้วย?

“ใช่ค่ะ ปรางอาจจะไม่ได้อยากแตะเรื่องนี้มาก แต่สุดท้ายคุณต้องคิดอยู่แล้วว่าปรางเขียนมาจากเรื่องของตัวเอง แต่ไม่ได้อยากให้ไปมีผลกระทบกับใคร แต่มันมาจากส่วนหนึ่งของความรู้สึกปรางนี่แหละ เรารู้สึกติดอยู่ในความสัมพันธ์ของช่วงที่มันสับสน ไม่รู้จะไปทางไหน ไม่ได้มีความสุข แต่ยังไม่พร้อมไป ไม่กล้าไป หรือมีอะไรหลายอย่างที่เรารู้สึกว่าตัดสินใจถูกต้องแล้วหรือยัง หลังจากมูฟออนออกมาแล้วมีโอกาสได้เจอเพื่อนหลายคน ที่เป็นปัญหานี้เหมือนกัน เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละน่าจะแทนใจใครได้หลายคน คนทั้งประเทศรับรู้ว่าหนูเคยผ่านอะไรมาบ้าง ถ้าหนูมีโอกาสได้บอกเล่าเรื่องราวนี้ คนน่าจะเข้าใจ อยากให้คนเข้าใจว่าหนูเข้าใจเหมือนกัน ผ่านมามาแล้ว เลยไม่อยากแตะต้องใครขนาดนั้น“

โอบเขาไม่งอนใช่ไหม?

“ไม่เลย เขาอยู่ทุกขั้นตอนทุกกระบวนการ ปรางบอกเล่าเรื่องราวในชีวิตปรางทุกวัน เขาเป็นคนโอเพ่น เข้าใจทุกส่วนของความรู้สึก เพราะการที่ปรางเขียนเพลงนี้ขึ้นมาไม่ใช่ความรู้สึกที่ปรางยังคิดถึง เป็นความรู้สึกที่ปรางออกมาแล้วด้วยซ้ำ อยากบอกเล่าเรื่องราวตรงนั้น เพราะอะไรคนเราไม่มีความสุขในความสัมพันธ์ แต่ทำไมออกมาไม่ได้ เป็นคำถามที่ใครหลายคนก็อยากได้คำตอบ โชคดีที่เพลงออกเดือนนี้ไม่ใช่เดือนที่แล้ว ในชีวิตหนูเจอดราม่าเยอะมาก เพลงนี้หนูเขียนมา 3-4 เดือนที่แล้ว”

โอบฟังเพลงของเราแล้วว่ายังไงบ้าง?

“เขาบอกว่าดีมาก เขาก็เข้าใจ เขาซัพพอร์ตหมด วันนี้เขาก็มาให้กำลังใจ ปรางตื่นเต้นมาก มีแรงกดดันเยอะในชีวิต รับรู้มาตลอดว่าเราเจอดราม่า เราจะเสียใจมากๆ เขาเลยพยายามให้กำลังใจเราเสมอ ดีใจที่มันเกิดขึ้น มันเป็นความอุ่นใจเหมือนกันนะเพราะเราไปทำงานที่เดียวกัน บางทีเราก็ไปทำงานพร้อมกัน เขาไปนั่งดูเราซ้อมในห้องซ้อม เวลาคนในค่ายเห็นหนูก็จะถามว่าโอบไม่มาหรอ”

จะมีซิงเกิลด้วยกันหรือเปล่า?

“เดี๋ยวเขียนเลย พี่จิ๊บเขียนเพลงคู่ให้โอบปราง (หัวเราะ) พี่จิ๊บรับรู้หมดทุกอย่าง เป็นผู้บริหารที่ชิลมาก”

เพลงคู่คิดว่าจะหยิบเนื้อหาแบบไหนมาเล่า?

“ก็ต้องอินเลิฟสิคะ เรียกว่าเป็นตัวแทนอยากให้คนรักตัวเอง ส่วนอันนั้นอยากให้รักแฟนค่ะ รักแฟนเหมือนที่แฟนรักเรา แล้วเราก็รักแฟนนะคะ เดี๋ยวทำค่ะ”

ถามถึงเรื่องมีม?

“ตลกมาก คือหนูไม่ได้จะอวดจริงๆ แต่หนูพูดแบบธรรมชาติว่า ”ไม่อยากไปออกกำลังกาย พอเรามีผมอันหนานุ่ม แต่เขาพูดว่าจะช่วยเป่าให้เอง“ อันนี้แค่เล่าเรื่องจริงเฉยๆ กลายเป็นทุกคนรู้สึกว่า โอ้โห อวดมาก ตั้งใจจะอวดผม ไม่ใช่อวดแฟน แต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนั่นแหละ”

นอกจากเรื่องผมแล้วเขาดูแลเรื่องอะไรอีก?

”ดูแลชีวิต ปรางไม่ค่อยมีระเบียบในชีวิต แต่เขาจะระเบียบจัดมาก เขาจะจัดกระเป๋าเดินทางให้หนูด้วย เรามีปัญหากับการไปได้ แต่กลับไม่ค่อยได้ของเยอะ เขาเลยบอกเดี๋ยวฉันทำให้ จัดดีกว่าปรางจัดมาอีก ปรางจะพูดกับเขาว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาฉันทำเองได้หมดเลยนะ เธอกำลังทำให้ฉันดูแย่ จะเป็นคนพิการแล้ว เราบอกเสมอว่าเราทำได้ แต่เขาจะบอกว่าเขาอยากทำให้ เขาซักผ้าให้ด้วย ถ้าเสื้อตัวไหนแพงเขาจะหยิบไปซักให้ทันที”

เขาทำแบบนี้ให้รู้สึกยังไงบ้าง?

“ดีใจ มีความรักที่ดี หนูพูดกับคนอื่นเสมอว่าขอให้ทุกคนได้เจอความรักที่ดีจริงๆ อยากให้ได้รู้ว่ามันเป็นยังไงมันมีความสุข และมีผลต่อการใช้ชีวิตมากๆ อยากให้ทุกคนได้เจอพลังที่ดี“

เขาเป็นพ่อบ้านยังไงบ้างล้างจานได้ไหม?

”เขาทำได้หมด (ทำกับข้าวไหม?) ยังไม่เห็น อาจจะทำไม่ได้หรือเปล่า เดี๋ยวรอชม“

เขาบอกว่ามีความสุขที่ได้ดูแลเรา?

”ใช่ มันเป็นความสุขของเขาจริงๆ เกิดมาอายุ 34 เราทำเองมาตลอดเลย ต่อให้เรามีแฟนเราจะรู้สึกว่าชอบทำอะไรเอง แต่คนนี้ที่พยายามแย่งทำทุกอย่างเลย“

อยากรักษาไว้ตลอดชีวิตเลยไหม?

”ก็ถ้าเขาอยากอยู่กับเราไปตลอดชีวิต ก็ยินดีค่ะ (วาสนาเลดี้ปรางได้ไหม?) วาสนาเลดี้ปรางที่มี โอบนิธิ หรอคะ(ยิ้ม)”

ตอนนี้เราก็ให้เขาเป็นที่สุดของใจเลยใช่ไหม?

“เป็นที่สุดของใจหนู หนูเต๊าะเขาทุกวันเลย คิดถึงฉันไหม รักฉันไหม ฉันสวยไหม ถามทุกวัน เรื่องจริงไม่ใช่ถามเขาสิ ตั้งแต่คบกันมายังไม่เคยทะเลาะกันเลย ปีนิดๆ แล้ว เราอยากเก็บการทะเลาะกันครั้งแรกของพวกเราไว้เรื่องอื่น”

คิดว่าเรื่องไหนจะทำให้เราทะเลาะกันได้?

“เขาอาจจะทนหนูไม่ไหวนี่แหละค่ะ ไม่แน่ไงพอผ่านไปปีกว่า อยู่จนทนไม่ไหว เพลงนี้อาจใช้ได้กับเขา”