นักแสดงนำ THE PHANTOM OF THE OPERA โชว์เพลงฮิต อุ่นเครื่องแฟนๆ ก่อนโชว์จริง 5-31 ส.ค.นี้

เทโร ซีเนริโอ แถลงข่าวต้อนรับบรอดเวย์ระดับโลก “เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า” พร้อมโชว์ความยิ่งใหญ่ที่เมืองไทย เริ่ม 5 – 31 สิงหาคมนี้

เทโร ซีเนริโอ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ต้อนรับการมาของบรอดเวย์ระดับโลก เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า (The Phantom of the Opera) ที่พร้อมเปิดการแสดงอย่างยิ่งใหญ่ที่เมืองไทย ระหว่างวันที่ 5 – 31 สิงหาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ ท่ามกลางความตื่นเต้นของแฟนละครบรอดเวย์ระดับโลกชาวไทยที่ตั้งตารอคอย โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น บริเวณล็อบบี้ ชั้น 4 เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ เมื่อบ่ายวานก่อน

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ถกลเกียรติ วีรวรรณ ตัวแทนจาก ซีเนริโอ พร้อมด้วย Mr. Brian L. Marcar , Mr. Neil Thompson ตัวแทนจาก เทโร เอ็นเตอร์เทนเมนต์ รวมถึงทีม CREATIVE DIRECTORS ผู้สร้างสรรค์ละครบรอดเวย์ระดับโลก THE PHANTOM OF THE OPERA อย่าง Rainer Fried (Associate Director), Denny Berry (ASSOCIATE CHOREOGRAPHER) , David Caddick (Musical Director) ที่มาร่วมพูดคุยถึงการนำบรอดเวย์ในตำนานเรื่องนี้มาให้แฟนๆ ได้สัมผัสมนต์เสน่ห์และความประทับใจอีกครั้ง หลังเคยสร้างความประทับใจให้แฟนมิวสิคัลชาวไทยมาแล้วในปี 2556

นอกจากนี้ยังได้ 3 นักแสดงนำ อย่าง SAMUEL WYN-MORRIS ผู้รับบท THE PHANTOM , GRACE ROBERTS ผู้รับบท CHRISTINE และ RORY MCCOLLUM ผู้รับบท RAOUL มาร่วมพูดคุยถึงที่มาที่ไป และความพิเศษในการมาเปิดแสดงที่เมืองไทยในครั้งนี้

ADVERTISMENT

นอกจากนี้ยังมอบความพิเศษให้แฟนๆ ชาวไทย ด้วยโชว์พิเศษจากนางเอกสาว GRACE ROBERTS ที่ออกมาโชว์เสียงร้องอันทรงพลังในบทเพลง “Think Of Me” ให้ได้ฟังกันแบบสดๆ สร้างความประทับใจอย่างมาก

ละครเวทีเรื่อง เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า (The Phantom of the Opera) ดัดแปลงมาจาก นวนิยายรักอมตะของ กัสตง เลอรูซ์ (Gaston Leroux) ที่ตีพิมพ์ในปีพ.ศ.2453 (ค.ศ.1910) และถูกสร้างเป็นละครเวทีโดย แอนดรูว์ ลอยด์ เวบเบอร์ (Andrew Lloyd Webber) ซึ่งได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่า

เป็นหนึ่งในละครเวทีที่สวยงามและน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยเล่าถึงเรื่องราวของชายลึกลับผู้สวมหน้ากากที่แอบซ่อนตัวอยู่ใต้โรงอุปรากรปารีส ที่สร้างความหวาดกลัวแก่ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นั่น เขาตกหลุมรักนักร้องโซปราโนสาว “คริสทีน ดาเอ้” (Christine Daaé) อย่างหัวปักหัวปำ และทุ่มเทให้กับการบ่มเพาะพรสวรรค์อันน่าทึ่งของเธอ โดยใช้ทุกวิถีทางที่เขามี และความรักที่เขามีให้เธอก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอันน่าตื่นเต้นต่างๆ ให้ชวนติดตาม

เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า (The Phantom of the Opera) เป็นละครเพลงสุดคลาสสิคระดับโลก เปิดการแสดงยาวนานกว่า 4 ทศวรรษ และกวาดความนิยมจากผู้ชมมากว่า160 ล้านคนใน 47 ประเทศ

เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า (The Phantom of the Opera) เปิดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 31 สิงหาคมนี้ ณ เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์ บัตรเข้าชมเริ่มต้นที่ราคา 1,800 บาท สามารถซื้อได้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และทางเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com เปิดจำหน่ายแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02-262-3838 และติดตามความเคลื่อนไหวการแสดงได้ที่เฟซบุ๊ก www.facebook.com/Rachadalai