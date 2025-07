ป๋อมแป๋ม เสิร์ฟสแตนอัพคอเมดี้, บวงสรวงซีรีส์ Lottery Doctor และ เปิดตัวศิลปินใหม่ rari

“ป๋อมแป๋ม นิติ” เสิร์ฟสแตนอัพคอเมดี้, บวงสรวงซีรีส์ “Lottery Doctor” และ เปิดตัวศิลปินใหม่ “rari”

“Pompam’s Stand up comedy” ครั้งแรก “เกิด แก่ เจ็บ ยาย” ที่จะมาเล่าเรื่องชีวิตธรรมดาที่พาขำขันจนฟันปลอมหล่นเสิร์ฟมาหมดแทบทุกบทบาท โดย ป๋อมแป๋ม-นิติ ชัยชิตาทร หรือที่เป็นที่รู้จักในนาม ยายป๋อมแป๋ม พิธีกร นักแสดง นักเขียน และโปรดิวเซอร์ ที่มีชื่อเสียงจากรายการ เทยเที่ยวไทย และ ทอล์ก-กะ-เทย ขอลุกขึ้นมาเสิร์ฟอีกบทบาทสุดว้าว กับ One stand up comedy ที่ ป๋อมแป๋ม จะพูดถึงเรื่องป๋อมแป๋ม ด้วยตัวของป๋อมแป๋มเอง แบบ on stage ที่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อน

ห้ามพลาด! “เกิด แก่ เจ็บ ยาย – Pompam’s Stand up comedy” ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2568 จำนวน 2 รอบ เวลา 13:00 น. และรอบ เวลา 19:00 น. ที่โรงละคร M Theater วอร์มนิ้วรอกดบัตร 1 สิงหาคม นี้ ทาง ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา และ www.thaiticketmajor.com

บวงสรวงซีรีส์ “Lottery Doctor”

ADVERTISMENT

ศุภกิตติ์ กันอุปัทว์ ประธานกรรมการบริษัท แม็กซิม่อน เอ็นเตอร์เทนเมสต์จำกัด ผู้จัดซีรีส์เรื่อง “อาการมันเป็นยังไงไหนบอกหมอ Lottery Doctor” จับมือพาสเนอร์ทางธุรกิจ จัดบวงสรวงซีรีส์เอาฤกษ์เอาชัยก่อนเปิดกล้อง

เล่าเรื่องราวของนักศึกษาวิศวะ แน็คค้นพบว่าตัวเองมีความสามารถในการคาดเดาเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นการเดาว่าใครแอบชอบใคร เดาว่าใครรู้สึกอย่างไร เดาว่าข้อสอบว่าข้อไหนได้คะแนน เขาเดาได้ทุกอย่าง กระทั่งเขามีจุดหมายในชีวิตอันสูงสุด แน็คอยากรวย เขาเลยหันมาเอาดีทางด้านการเดาเลขหวยเป็นพิเศษ ทว่าทุกอย่างก็เหมือนจะไม่เป็นใจ แน็คไม่สามารถเดาเลขหวยถูกได้ด้วยตัวเอง หลายงวดมากที่โดนหวยกิน จนมาเจอกับ จาฟาร์ ที่แน็คเทิดทูนบูชาเป็นดั่งเทพเจ้า เพราะว่าท่านฟาร์นั้นได้มอบตัวเลขให้ เพื่อการตามหาตัวเลขที่จะทำให้เป็นเศรษฐี แน็คจึงต้องพาตัวเองไปใกล้ชิดกับท่านฟาร์อย่างช่วยไม่ได้ แต่ใกล้ชิดกันไป ใกล้ชิดกันมา หัวใจดันเต้นแรงจนห้ามไม่อยู่ เขาควรจจะจัดการตัวเองอย่างไรดี…

นำแสดงโดย บอสตั้น-ศุภเดช วิไลรัตน์, คัท-ธนวัฒน์ สุขเฟื่องฟู, เติร์ก-ณัฐชนน ภูวนนท์, พีพี-พัชญา เพียรเสมอ, บิ๊กเอ็ม-สุเมธา รอยสี, กัปตัน-กันณทร ชะระภิญโญ, นิว-วชิรวิทย์ แสงจันดา, โรม-ณภรกชมน สอนภาเมือง, ชิน-ศตาชิน ศิริสาคร, แคมป์-คุณาธิป ตระการจันทร์, จิมมี่ จิรเมธ, บาส-การัณย์ ทองพรรณ และนักแสดงอีกมากมาย

ออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 7HD ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้

“rari” ศิลปินหญิงหน้าใหม่

เปิดตัวแรงในฐานะศิลปินหญิงคนล่าสุดจากบ้าน HolyFox สำหรับ rari กับเพลงเปิดตัว “ครึ่งทาง (As far as we go)” ที่มาพร้อมกับการถ่ายทอดความเจ็บปวดผ่านบทเพลงที่เธอเขียนทั้งเนื้อร้องและทำนองด้วยตัวเอง ถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ไปไม่สุด ผ่านเสียงร้องที่เปราะบางแต่ทรงพลัง พร้อมเนื้อเพลงที่สะเทือนใจทุกถ้อยคำ บอกเล่าความจริงของความสัมพันธ์ที่จบลงแค่ครึ่งทาง เพราะอีกฝ่ายยังคงมองหาสิ่งที่ดีกว่า หรือไม่เคยคิดจะเลือกเราตั้งแต่ต้น และยังเป็นเพลงที่หลายคนจะเห็นตัวเองอยู่ในนั้น โดยเฉพาะคนที่เคยรักสุดหัวใจ แต่ต้องยอมรับว่าความรักนั้น ไปไม่สุดทาง

เบื้องหลังซิงเกิลนี้ไม่ธรรมดา เพราะได้ทีมโปรดิวเซอร์ตัวท็อป ปกป้อง จิตดี มาร่วมสร้างเสียงที่ตรงใจสุด ๆ พร้อมแรงสนับสนุนจาก โอ แว่นใหญ่, Mon Monik และ ติณณ์ นภาลัย ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของศิลปินมากมาย

สามารถติดตามเพลงและมิวสิควิดีโอ “ครึ่งทาง (As far as we go)” ได้แล้วทางยูทูบ : HolyFox Records