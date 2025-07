เหล่าคนดัง โพสต์ส่งกำลังใจ-ชวนบริจาคเลือด เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา

จากสถานการณ์การสู้รบพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา ส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย รวมถึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ประชาชนคนไทยและเหล่าคนดังได้ร่วมกันส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่และทหารไทยทุกนายให้ได้รับความปลอดภัยจากเหตุการณ์ดังกล่าว

โดยนางเอกสาว เบลล่า ราณี ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมว่า “ทุกชีวิตมีค่า ความรุนแรงไม่ควรเกิดขึ้นกับใครทั้งนั้น ขอส่งกำลังใจให้ทุกชีวิตที่ได้รับผลกระทบ

Every life matters. Violence should never happen to anyone. Sending strength and compassion to every life affected.”

ด้าน หนิง ปณิตา ได้โพสต์ “ขอเชิญคนไทยร่วมใส่ Hash Tag #กัมพูชายิงก่อนู #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #CambodiaOpenedFire” พร้อมเขียนแคปชั่น “ร่วมกันแสดงจุดยืนอย่างสันติ แต่หนักแน่นต่ออธิปไตยของชาติ ติดแฮชแท็กเพื่อส่งเสียงของเราให้ชัดเจน: #กัมพูชายิงก่อน #ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด #CambodiaOpenedFire”

ขณะเดียวกันนักร้องหนุ่ม ก้อง ห้วยไร่ ได้โพสต์ว่า “ขอประนาม การกระทำที่ไร้ความเป็นมนุษย์ ของทหารกัมพูชา #กัมพูชายิงก่อน”

ในส่วนของนักแสดงสาว อ๋อม สกาวใจ ได้โพสต์ว่า “ในสถานการณ์ ณ เวลานี้อยากขอความร่วมมือจากทุกสีเสื้อหยุดบาดหมางกันก่อน แล้วโฟกัสที่ชายแดนพื้นที่ปะทะ วิเคราะห์ เสนอแนะ หาทางเอาชนะผู้รุกรานยุติสงคราม ปกป้องพี่น้องทหาร และคุ้มครองประชาชนในพื้นที่กันก่อนค่ะ”

ด้านพระเอกหนุ่ม อาร์ต พศุตม์ ได้โพสต์เชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยร่วมบริจาคเลือดเพื่อเป็นคลังเลือดสำรองให้กับโรงพยาบาลในเขตชายแดนว่า “สภากาชาดไทย เชิญชวนพี่น้องชาวไทย ร่วมบริจาคเลือดเพื่อเป็นคลังเลือดสำรอง ให้กับโรงพยาบาล ในเขตชายแดนโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัด บุรีรัมย์,สุรินทร์,ศรีสะเกษ,อุบลราชธานี เราคนไทยมา รวมพลัง เพื่อส่วนรวม โดยเฉพาะในสภาวะสถานการณ์แบบนี้กันนะครับ ร่วมสำรองเลือดคงคลัง เตรียมพร้อมช่วยเหลือ #ผู้ป่วย

เช็คจุดรับบริจาคเลือดใกล้คุณ

-กรุงเทพฯและปริมณฑล คลิก https://redcross.to/3Ejr6z3

ส่วนภูมิภาค

-#ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ คลิก https://redcross.to/3PWxeQp

-#โรงพยาบาลสาขาประจำจังหวัด คลิก https://redcross.to/4aDcxm5”

ด้านนักร้องสาว เปา เปาวลี ได้โพสต์ภาพ พร้อมแคปชั่น “ส่งกำลังใจให้ทหารไทยทุกคน …ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะ”

รวมถึงนักร้องหนุ่ม ลำเพลิน วงศกร ได้โพสต์เช่นกันว่า “ส่งกำลังใจให้ทุกคนที่อยู่แนวชายแดนและทหารทุกนายปลอดภัยเด้อครับ”

ตลกชื่อดัง ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ โพสต์ส่งกำลังใจว่า “ขอส่งกำลังใจ ให้ทหารแนวหน้าผู้เสียสละ เพื่อปกป้องอธิปไตยและผืนแผ่นดินไทยของเรา”

และป๊ายปาย โอริโอ้ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า “ส่งกำลังใจให้ชาวกันทรลักษ์ ตอนนี้ cnp เฮาส์ ก็กำลังเตรียมอพยพ”