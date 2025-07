ฟรีน-เบ็คกี้ ส่งโฟโต้บุ๊ก เปิดโลกของไอดอลผ่านโปรเจค MY LIFE

My Life โปรเจคที่จะนำ IDOL ชั้นนำของเมืองไทย มาถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณค่าของความพยายาม ความมุ่งมั่น กว่าจะมายืนอยู่ในจุดของการเป็น IDOL ระดับประเทศ ส่งตรงถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจครั้งสำคัญให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลก โดยดึง THAILAND’S GLOBAL STAR 2 พาร์ทเนอร์สาว อย่าง ฟรีน-สโรชา จันทร์กิมฮะ และ เบ็คกี้-รีเบคก้า แพทรีเซีย อาร์มสตรอง ร่วมโปรเจคเป็นครั้งแรก

ซึ่งหลังจากเปิดให้พรีออเดอร์โฟโต้บุ๊ก ที่มีชื่อว่า MY LIFE FREEN SAROCHA และ MY LIFE BECKY REBECCA ก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับ และผู้ที่สนใจอย่างล้นหลาม เพราะนอกจากจะเปิดในพรีออเดอร์ให้แฟนคลับทั่วโลกแล้ว ผู้ที่ พรีออเดอร์นอกจากจะได้รับโฟโต้บุ๊กก่อนใครแล้ว ยังจะได้สิทธิพิเศษร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีในการเข้าร่วมงาน MY LIFE EXCLUSIVE MOMENTS WITH “FREEN SAROCHA” ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568 และ MY LIFE EXCLUSIVE MOMENTS WITH “BECKY REBECCA” ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2568

ซึ่งทั้งคู่จะมาร่วมเปิดงาน My Life Photobook ในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ ที่สามย่านมิตรทาวน์ โดยมีกิจกรรมบนเวทีกลางในเวลา 13.00 น. และ ร่วมกิจกรรมกับผู้โชคดี ร่วมชมรายการ My Life ครั้งแรกพร้อมกันในโรงภาพยนต์ HOUSE 3 และมอบโมเม้นต์พิเศษในการมอบ Photobook พร้อมลายเซ็นต์ให้แฟนๆ ผู้โชคดี วันละ 100 คน ในวันนั้นด้วย

ADVERTISMENT

PHOTOBOOK MY LIFE FREEN SAROCHA และ PHOTOBOOK MY LIFE BECKY REBECCA จะเปิดจำหน่ายอย่างเป็นทางการพร้อมกันครั้งแรกในวันพุธที่ 30 กรกฎาคมนี้ เวลา 10.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ naiin.com และ นายอินทร์ Application รวมถึงวางขายในงานมหกรรมนิยายนานาชาติ สามย่านมิตรทาวน์ เป็นที่แรก และสินค้ามีจำนวนจำกัด โดยจัดจำหน่ายในราคาเล่มละ 1,990 บาท ภายในประกอบด้วยเรื่องราวชีวิตตั้งแต่วัยเด็กของทั้งคู่ มีลายมือที่เขียนข้อความถึงแฟนๆ รวมถึง QR CODE ที่เมื่อนำไปสแกนแล้วจะพบกับคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำสุด Exclusive และพิเศษสำหรับผู้ซื้อ PHOTOBOOK FREEN SAROCHA และ PHOTOBOOK BECKY REBECCA จะได้รับของที่ระลึกเป็นที่คั่นหนังสือ ของฟรีน และเบ็คกี้ ที่จะมอบให้พิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น

กำหนดการเปิดตัว PHOTOBOOK MY LIFE FREEN SAROCHA ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2568 ที่ งานมหกรรมนิยายนานาชาติ สามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น. และ กำหนดการเปิดตัว PHOTOBOOK MY LIFE BECKY REBECCA ในวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2568 งานมหกรรมนิยายนานาชาติ สามย่านมิตรทาวน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 18.00 น.