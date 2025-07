‘ใหม่ ดาวิกา’ โพสต์ชี้แจง หลังโดนทัวร์เขมรปั่นเฟกนิวส์ เจ้าตัวถึงกับตัดพ้อ Born but with me

เรียกว่าเกิดแต่กับนางเอกสาว ใหม่ ดาวิกา จริงๆ ที่ล่าสุดเจ้าตัวถูกชาวเน็ตกัมพูชากล่าวหาใส่คำว่า Cambodia ในรูปหนึ่งบริเวณเท้า และยังโดนทัวร์กัมพูชาเข้ามาถล่มยับในอินสตาแกรมหาว่าสาวใหม่ไม่ให้เกียรติประเทศกัมพูชา พร้อมประกาศเลิกสนับสนุนนางเอกสาว ทำเอาเจ้าตัวถึงกับตัดพ้อผ่านทางบัญชีเอ็กซ์ว่า Born but with me (เกิดแต่กับฉัน)

อย่างไรก็ตาม นางเอกสาวก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงผ่านอินสตาแกรมเป็นภาษาอังกฤษว่า “Amidst all the fake news around me, I would like to clarify that I did not edit or add any words to that picture. I did not intend to discriminate against anyone. Please stop spreading hatred.” (ท่ามกลางข่าวปลอมมากมาย ใหม่อยากจะขอชี้แจงว่า ใหม่ไม่ได้ตัดต่อหรือเพิ่มเติมคำพูดใดๆ ลงในภาพนั้นเลย และใหม่ไม่ได้มีเจตนาที่จะเลือกปฏิบัติต่อใครทั้งสิ้น โปรดหยุดเผยแพร่ความเกลียดชัง)

พร้อมกับเขียนแคปชั่นในโพสต์ดังกล่าวอีกว่า “I will never did that to anyone. I never look down on anybody that’s not my intentions please stop spreading hate. I’m here just spreading love and kindness. My fans know me well. I hope this will make everyone understand me more.” (ใหม่ไม่มีวันทำแบบนั้นกับใครทั้งนั้น ใหม่ไม่เคยดูถูกใครเลย นั่นไม่ใช่เจตนาของใหม่เลย ได้โปรดหยุดเผยแพร่ความเกลียดชังเถอะ ใหม่มีแต่ความรักและความเมตตา แฟนๆ ของใหม่รู้จักใหม่ดี หวังว่าสิ่งนี้จะทำให้ทุกคนเข้าใจใหม่มากขึ้นนะ)