หย่า เอส กันตพงศ์ แล้ว อดีตภรรยา คิตตี้ คริสติน่า อัพเดตสถานะ แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ

หลังจากถูกจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาพักใหญ่ ล่าสุด คิตตี้ คริสติน่า ภรรยาสาวของ พระเอกหนุ่ม เอส กันตพงศ์ ได้ออกมาตอบแฟนคลับแล้วล่าสุดถึงสถานะความสัมพันธ์ที่แฟนๆ เข้าไปถามผ่านไอจีสตอรี่

โดยมีคำถามหนึ่งจากแฟนคลับที่ถาม คิตตี้ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับ เอส กันตพงศ์ ว่า “Sorry for ask this question do you still live with Valentina dad in Thailand? From your fan” (ขอโทษที่ต้องถามคำถามนี้ คุณยังอยู่กับคุณพ่อของวาเลนติน่าที่เมืองไทยหรือเปล่า)

ขณะที่ คิตตี้ ก็ได้ตอบคำถามด้วยว่า “It’s absolutely ok to ask. I still live in Thailand but I am divorced for a while already.” (ถามได้เลย ฉันยังอยู่เมืองไทย แต่ฉันหย่ามาพักใหญ่แล้ว)

พร้อมทั้งยังบอกอีกว่า “I actually posted about it before but I believe not many have seen it” (ฉันเคยโพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้มาก่อน แต่เหมือนจะไม่ค่อยมีคนเห็น)

ทั้งยังมีแฟนๆ ที่เป็นห่วงถามความรู้สึกโอเคแล้วใช่ไหม คิตตี้ ก็ตอบว่า “ใช่ เพราะได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนและครอบครัวที่คอยอยู่เคียงข้าง ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม”

โดยตอนนี้ คิตตี้ บอกว่า “นอกจากงานแล้ว สิ่งที่ฉันให้ความสำคัญหลักๆ ก็คือการดูแลวาเลนติน่า เข้าโรงเรียนอนุบาล เล่นกีฬา ฯลฯ ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาสุขภาพจิตและสุขภาพกายของตัวเองด้วย ” โดยมีแฟนๆเข้ามาส่งกำลังใจให้เข้มแข็งด้วย