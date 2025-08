เก้า-พีพี เปิดตัวโฟโตบุ๊ก Love No Limit รับทั้งห่วงและหวงมุมเซ็กซี่ เป็นเซฟโซนให้กันและกัน

ทำเอาแฟนๆ ฟินไม่หยุด เมื่อคู่จิ้นคู่หวาน เก้า นพเก้า และ พีพี ปุญญ์ปรีดี ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง โดยล่าสุดควงคู่มาเปิดตัวโฟโตบุ๊ก Photobook “KAOPP Love No Limit” ที่ ตึกมาลีนนท์ ทาวเวอร์ เปิดใจถึงการทำงานร่วมกันอีกครั้ง พร้อมเล่าโมเมนต์สุดเขินต่างฝ่ายต่างดูแลเป็นเซฟโซนให้กันและกัน

เก้า : ตื่นเต้นมากๆ ดีใจที่ได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้ง เราสนิทสนมคุ้นชินกันอยู่แล้ว ทำงานด้วยกันสนุกครับ

พีพี : เรามองตาก็รู้ใจ ทำงานด้วยกันทุกอย่างมันค่อนข้างโฟลว์ ราบรื่น สนุกสนาน แต่ละฉากเปลี่ยนไปตามมู้ดแอนโทน พีชอบทุกฉากเลยค่ะ

เก้า : แต่ละเซ็ต แต่ละลุกส์ ผมชอบหมดเลย แต่ถ้าให้ผมเลือกสักเซ็ตนึง ผมชอบอันนี้ครับ(ชี้รูปชุดตาข่าย) เพราะว่าผมได้เห็นน้องแต่งตัวน่ารักดี ก็อยากให้ไปเห็นรูปเต็มในเล่มว่าน้องแต่งตัวแบบไหน ฟีลลิ่งโฮมมี่ มีความละมุน หวานๆ ทะนุถนอมกันและกัน

ชุดตาข่ายใช่ไหมที่บอกว่าเซ็กซี่?

เก้า : ใช่ ก้มไม่ได้ ถามว่าถูกบรีฟยังไง พี่ๆ เขาปล่อยให้เราไหลไปตามบรรยากาศเลย เราอยากถ่ายทอดแบบไหน เขาจะค่อยๆ ไกด์เราไปเรื่อยๆ มันก็เป็นตัวตนของเราทั้งสองที่เวลาเล่นกันอยู่ด้วยกัน

แล้วคอนเซ็ปต์ Love No Limit เป็นอย่างไร?

พีพี : ก็เป็นความรักที่ไม่มีขีดจำกัด จริงๆ คอนเซ็ปต์คือ There are no limit in life ในชีวิตเรามันไม่มีขีดจำกัดอะไรเลย พีมองว่าถ้าเราตั้งใจจะทำอะไรก็แล้วแต่ ทุกอย่างไม่มีคำว่าขีดจำกัดถ้าเรารักในสิ่งไหนอยากทำอะไรทุกอย่างเราเต็มที่หมด ภาพโฟโต้บุ๊กนี้จะได้เห็นความสนุกสนาน ความซุกซน ความน่ารักของเราสองคน

เก้า : อย่างที่น้องบอกมันเป็นความสนุกสนาน ความซุกซน อะไรหลายๆ อย่างที่เราอยู่ด้วยกันมันไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นความหวาน ความละมุน การทะนุถนอมซึ่งกันและกัน มิตรภาพที่โนลิมิต ไร้ขีดจำกัดจริงๆ แล้วเวลาเรามาเจอกัน เราเต็มที่กับทุกอย่าง

ตอนถ่ายเขินกันไหม?

เก้า : เขินครับ(ยิ้ม) เจอกับน้องกี่ทีๆ ต้องยอมรับเลยว่าเขินจริงๆ มันก็ใกล้กันมากแหละ

สนิทกันขนาดนี้ยังเขินกันอยู่เหรอ?

เก้า : ก็มีบ้าง

พีพี : ก็เขินอยู่นะ ด้วยมู้ดแอนโทนต่างๆ (ยิ้ม)

เก้า : จริงๆ ซีนที่กอดกันอยู่ริมสระก็เขินอยู่ ก็ลองนึกภาพว่าผมกับน้องกอดกันอยู่ริมสระ(ยิ้ม) มันก็ต้องใช้อินเนอร์แหละครับ

พีพี : เป็นเซ็ตที่น่ารัก พี่เก้าก็ลงน้ำ

เก้า : เก้าลงตลอดครับ ครั้งหน้าอยากเห็นพีพีลงบ้าง

พีพี : อย่างที่บอก Photobook KAOPP Love No Limit อันนี้เป็นรุ่นที่ 1 ถ้าสมมติว่ารุ่นนี้ไปได้สวยราบรื่นสุดๆ คือสั่งแบบโนลิมิต รุ่น 2 ก็จะตามมาค่ะ

ถ้ามีรุ่นสองจะได้เห็นลงน้ำทั้งคู่?

พีพี : ก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้น เพราะว่าโฟโต้บุ๊กรุ่น1 มาจากแรงซัพพอร์ตจากแฟนๆ คุณดิวก็จัดให้แฟนๆ ทุกคน

เห็นว่าเก้าหวงพีพีแต่งชุดเซ็กซี่?

เก้า : เป็นห่วงแหละครับ เพราะว่าอย่างที่เห็นหลายๆ ลุกส์เนี่ย พอน้องโตขึ้นน้องก็เริ่มมีแบบนิดๆ หน่อยๆ อะไรอย่างนี้ เราอยู่กับน้องมาตั้งแต่เริ่มโตแอบเป็นห่วงนิดนึง

ห่วง หรือ หวง?

เก้า : ทั้งคู่แหละครับ จริงๆ น้องก็เซฟตัวเองอยู่แล้วเรื่องการแต่งตัว

พีพี : พี่เก้าช่วยเซฟเยอะ เวลาถ่ายเวลานั่งบางทีนิดๆ หน่อยๆ เขาก็จะบอกปิดหน่อย

เก้า : เราช่วยกันอยู่แล้ว

รู้สึกยังไงพอเราโตขึ้น เริ่มเป็นสาวมีเซ็กซี่บ้าง พี่เขาก็แอบห่วง?

พีพี : ก็ตามวัยค่ะ ทุกคนก็ต้องมีการเติบโต ค่อยๆ อย่างละนิดอย่างละหน่อย แต่หนูก็รู้สึกว่ายังเป็นเด็กอยู่

ลิมิตได้ประมาณไหน?

เก้า : ประมาณนี้กำลังน่ารักเลยครับ(มากกว่านี้ล่ะ?) ไม้เรียวครับ แม่ๆ ฝากมาดูแล (เรากล้าตีน้องหรอ?) ก็ถือว่าเฉยๆ แหละครับ ถึงเวลาผมก็โดนเอง

แล้วพีพี หวงพี่เก้ามั้ย?

พีพี : เขาดูแลตัวเองได้อยู่แล้ว ก็หวงแหละค่ะ เขาเรียกว่าของบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องโชว์ก็ได้ หมายถึงว่ามีดีก็เก็บไว้ แต่ว่าก็ให้คนอื่นเห็นบ้างเล็กๆ น้อยๆ พอ ก็โชว์เล็กๆ น้อยๆ พอค่ะ ส่วนลิมิตของหนูหรอ ก็อาจจะถามปรึกษาพี่เก้า หนูเชื่อใจพี่เก้าอยู่แล้ว เขาจะรู้ว่ามากน้อยแค่ไหนประมาณไหน เขาเซฟตัวเขาดีอยู่แล้ว

ฝากโฟโต้บุ๊กของเรา?

เก้า : ตอนนี้สามารถจองได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม สิ้นสุดเวลา 4 ทุ่ม อยากให้ทุกคนมาจับจองเยอะๆ ฝากโฟโต้บุ๊กครั้งแรกของเก้าพีพีไว้ด้วย ร่วมลุ้นรับสิทธิ์สามารถเข้าไปรับแฟนไซน์ 300 ที่นั่ง แล้ว benefit ที่จะได้รับก็คือสุ่มไปแต่ละสัปดาห์ที่เปิดจอง อย่างสัปดาห์นี้เป็นวอยซ์เมล์ แล้วอีก 2-3 สัปดาห์จะสุ่มกันว่าจะได้เป็นถ่ายรูป 2 : 1 โพลาลอยส์ครับ

พีพี : สามารถจับจองพรีออเดอร์ได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ค่ะ

เพิ่งไปเที่ยวเกาหลีมาเป็นอย่างไรบ้าง?

พีพี : สนุกมาก รู้สึกอบอุ่น คือรอบนี้นอกจากหนูไปกับพี่เก้าแล้ว ก็ไปกับพี่ๆ แฟนคลับด้วย สถานที่ที่ไปรู้สึกว่าทริปนี้มันสนุกมาก

ทริปนี้พิเศษอย่างไร?

เก้า : หลายอย่างมากครับ เป็นครั้งแรกของผมที่ได้ไปเที่ยวเกาหลี แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้ไปเกาหลีกับน้อง และไปกับพี่ๆ น้องๆ แฟนคลับหลายๆ คน

พิเศษเพราะมีพีพีไปด้วย?

เก้า : จริงครับ ได้ไปทำกิจกรรมด้วยกันเยอะมากๆ ใส่ชุดฮันบก น่ารักมากๆ เพิ่งเคยได้ใส่แต่ใส่ผิดฤดูไปนิดนึง แต่ก็ไม่ร้อนครับ อากาศบ้านเขาดีมากๆ แล้วก็ได้ไปเที่ยวเดินเล่นชมเมืองดูงานศิลป์หลายๆ อย่าง รู้สึกดีใจมากๆ ครับที่ได้ไปเที่ยวในครั้งนี้”

ทริปนี้มีอุปสรรคอะไรมั้ย ที่ต้องช่วยเหลือกัน?

เก้า : ต้องขอเล่าก่อนว่าผมกับน้องได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยมาก แต่ละทริปเราจะได้เห็นน้ำใจซึ่งกันและกัน เราคอยช่วยเหลือกันตลอด ตอนที่เราไปถ่ายละครตั้งแต่ตอนที่ไปสวิตฯ แล้วก็ไปเมืองคานส์ด้วยกัน เราดูแลซึ่งกันและกันดีอยู่แล้ว ครั้งนี้มันก็กลายเป็นเรื่องปกติที่เราได้ไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันดูแลซึ่งกันและกัน ดูแลเพื่อนร่วมทาง

เรียกว่าต่างคนต่างเป็นเซฟโซนให้กันและกัน?

เก้า : อย่างนั้นก็ได้ครับ ต้องถามน้องด้วยว่าใช่หรือเปล่า

พีพี : เซฟโซนค่ะ(ยิ้ม)

เก้า : ขอบคุณครับ

พีพี : ก็รู้สึกว่าเป็นการไปเที่ยวด้วยกันที่เรารู้สึกว่าไม่ต้องเซ็ตอะไรเลย มันสบายและชิลมากๆ สนุก มีความสุุขแบบอากาศร้อนก็ทำอะไรไม่ได้ หมายถึงว่าบางทีอากาศมันร้อนบางทีอาจจะหงุดหงิด แต่ว่าการไปครั้งนี้รู้สึกโอเคมีความสุขแฮปปี้

เก้า : นึกว่าจะหงุดหงิดใส่พี่

พีพี : ไม่ใช่ (หัวเราะ)

เราทั้งคู่ร่วมงานกันมากี่ปีแล้ว?

เก้า : โห ล่าสุดเพิ่งครบรอบตัวละครคุณรุจกับชีวัน ก็แสดงว่าตอนนี้เข้าปีที่ 2-3 เอง

น้องเปลี่ยนไปแค่ไหน?

เก้า : โตขึ้น แต่ความน่ารักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โนลิมิตจริงๆ หลายๆ อย่าง น้องเขาเปลี่ยนไปเยอะมากจริงๆ ในทางที่ดีครับ น่ารักเพิ่มมากขึ้น การทำงานจากที่เก่งอยู่แล้ว ขยันอยู่แล้วตั้งแต่ตอนเจอกันแรกๆ ตอนนี้ก็เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ

พีพี : ขอบคุณค่ะ พี่เก้าก็เช่นกันค่ะ ยิ่งทำงานด้วยยิ่งสนุก เห็นถึงทุกการพัฒนาตัวเองเสมอการสื่อสาร การพูดโฟลว์มาก คล่องมาก

ทุกครั้งที่ พีพี ไปออกรายการสัมภาษณ์จะบอกเสมอว่าพี่เก้าเป็นเซฟโซน ที่ปลอดภัย?

พีพี : ก็รู้สึกสบายใจ คำว่าเซฟโซนมันคือเราไม่ต้องป้องกันตัว บางทีเราไปที่ไหน ในสถานที่ที่เรารู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองหรือระวังตัวมันก็ไม่ค่อยสบายใจ แต่เรารู้สึกว่าทุกครั้งที่มาร่วมงานกับพี่เก้ามันตัดความคิดความรู้สึกตรงนั้นทิ้งออกไปได้เลย”

เก้า : ขอบคุณมากครับ พี่ก็สบายใจเหมือนกันเวลาอยู่กับน้อง”

น้องก็เป็นเซฟโซนให้พี่ได้เหมือนกัน?

เก้า : ก็เป็นครับ เป็นอยู่ เป็นต่อ

เป็นตลอดไปมั้ย?

เก้า : อันนั้นแล้วแต่น้องเลยครับ(ยิ้ม)