โบอา ฉลองครบรอบเดบิวต์ 25 ปี ถ่ายทอดความจริงใจผ่าน ‘Crazier’ อัลบั้มเต็มชุดที่ 11

BoA (โบอา) แสดงศักยภาพพร้อมรวบรวมโลกดนตรีตลอด 25 ปีในผลงานใหม่ ‘Crazier’ (เครซีเออร์) อัลบั้มเต็มในรอบ 5 ปี อีกทั้งยังเป็นอัลบั้มฉลองครบรอบเดบิวต์ 25 ปีของโบอา ซึ่งถือเป็นของขวัญสุดพิเศษสำหรับแฟน ๆ ที่ให้การสนับสนุนเธอมาอย่างยาวนาน

โดย อัลบั้มนี้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงเรื่องราวและความรู้สึกที่แบ่งปันร่วมกับแฟนคลับอย่าง Jumping BoA (จัมปิง โบอา : ชื่อแฟนคลับอย่างเป็นทางการ) ผ่านบทเพลง โดยประกอบด้วยเพลงหลากหลายแนวถึง 11 เพลง ตั้งแต่เพลงแดนซ์ไปจนถึงเพลงบัลลาดสุดซึ้ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพลงที่ โบอา มีส่วนร่วมในการเขียนเนื้อร้องและทำนองด้วยตัวเอง ซึ่งพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถในการโปรดิวซ์เพลงของเธออีกครั้ง เริ่มจากเพลงไตเติลแนวป็อปฟังก์ ‘Crazier’ ผสมผสานกีตาร์ริฟฟ์สุดติดหูเข้ากับบรรยากาศที่สดชื่น และเพิ่มความสมบูรณ์มากขึ้นด้วยเสียงร้องสุดทรงพลังที่เป็นเอกลักษณ์ของโบอา เนื้อเพลงเสียดสีสังคมในยุคปัจจุบันอย่างมีอารมณ์ขัน และยังแสดงทัศนคติกับความมั่นใจที่ไม่เกรงกลัวต่อโลกใบนี้, เพลงแนวเออร์เบินฮิปฮอป ‘It Takes Two’ (อิท เทคส์ ทู) ที่มีจังหวะกลองชัดเจนกับกลิ่นอายวินเทจ เนื้อเพลงถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ร้อนแรงดั่งดอกไม้ไฟในค่ำคืนฤดูร้อน และเพลงป็อป อาร์แอนด์บี ‘How Could’ (ฮาว คูด) โดดเด่นด้วยเสียงกีต้าร์ร่วมกับจังหวะเรียบง่ายสื่อความเหงา บอกเล่าการเลิกราของคนรักที่คบกันมานาน แต่กลับทิ้งความเศร้าเอาไว้ในใจ ซึ่ง โบอา ได้พูดถึงเพลงเหล่านี้ว่า “ฉันครุ่นคิดเกี่ยวกับแนวเพลงที่อยากทำ และคิดหนักมากว่าแฟน ๆ จะชอบน้ำเสียง หรือการถ่ายทอดอารมณ์แบบไหนของฉัน”

นอกจากนี้ ในอัลบั้มยังมีเพลงโซลป็อปที่เข้ากับอากาศอันสดใส ‘Healing Generation’ (ฮีลลิง เจเนอเรชัน), เพลงป็อปแดนซ์ ‘Don’t Mind Me’ (ด้อนท์ มายด์ มี) โชว์น้ำเสียงทุ้มที่หนักแน่นและเด็ดขาดของโบอา, เพลงป็อปแดนซ์ที่มีเสียงกีตาร์สุดไพเราะและอารมณ์สไตล์อาร์แอนด์บี ‘What She Wants’ (ว้อท ชี วอนท์ส์), เพลงอาร์แอนด์บี ป็อปนำเสนออารมณ์ที่ขึ้น ๆ ลง ๆ เหมือนรถไฟเหาะ ‘Up And Down’ (อัป แอนด์ ดาวน์), เพลงป็อปสุดอบอุ่นเหมาะแก่การฟังในวันที่หิมะตก ‘Love Like This’ (เลิฟ ไลก์ ดิส), เพลงแดนซ์ชวนสัมผัสพลังและความสดใสผ่านเสียงสังเคราะห์ ‘Like I Like’ (ไลก์ ไอ ไลก์) และเพลงแดนซ์สนุก ๆ สไตล์บราซิลเลียน ฟังก์ ‘Hit You Up’ (ฮิต ยู อัป)

ยิ่งไปกว่านั้น โบอา ได้เผยความรู้สึกว่า “นี่เป็นอัลบั้มเต็มชุดใหม่ในรอบ 5 ปีนับจาก ‘BETTER’ อยากให้แฟน ๆ ที่คอยสนับสนุนและติดตามฉันมาโดยตลอด ได้เห็นภาพลักษณ์และน้ำเสียงต่าง ๆ ที่ไม่เคยเห็นกันมาก่อน ฉันจึงเตรียมอะไรเอาไว้หลายอย่าง หวังว่าจะชอบกันนะคะ ‘Clockwise’ (คล็อกไวซ์) เพลงลำดับสุดท้ายในอัลบั้มและเพลงสำหรับแฟนคลับ ซึ่ง โบอา ขอมอบให้กับจัมปิง โบอาที่อยู่ด้วยกันมาตลอด 25 ปี”

พร้อมส่งข้อความถึงแฟน ๆ ด้วยความรักว่า “จัมปิง โบอา ที่รู้จักฉันดีที่สุด ฉันรู้สึกขอบคุณพวกคุณเสมอ ขอให้เราอยู่ด้วยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ นะคะ”