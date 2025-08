เปิดม่านแล้ว Phantom of the Opera มิวสิคัลดังระดับโลก เหล่าคนดัง ตบเท้าพิสูจน์โปรดักชั่น

เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า มิวสิคัลระดับโลกเหนือกาลเวลา เปิดม่านพิสูจน์โปรดักชั่น แสง-สี-เสียง สุดอลังการ ย้ำคอละครเวทีห้ามพลาด!!

กลับมาอีกครั้งอย่างสมศักดิ์ศรี หลังจากสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างถล่มทลาย เมื่อ 12 ปีก่อน สำหรับ สุดยอดละครเวทีระดับโลก ที่เปิดการแสดงมายาวนานเกือบ 4 ทศวรรษ The Phantom of the Opera (เดอะ แฟนธอม ออฟ ดิ โอเปร่า) ที่การันตีรางวัลสำคัญๆ มากมายกว่า 70 รางวัล

กลับมาครั้งนี้ เทโร ซีเนริโอ นำชาวไทยมาพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองอีกครั้ง โดยเปิดการแสดงรอบ Gala Night ในค่ำคืนวันอังคารที่ 5 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์”

ทันทีที่เปิดม่านการแสดง “แฟนธอมฯ” ก็พร้อมทำให้ผู้ชมตื่นตะลึงไปกับโปรดักชั่นทุกองค์ประกอบของละครเวทีเรื่องนี้ ทั้งฉาก คอสตูม แสงสี เสียง ที่ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ยังคงสร้างความทรงจำที่ตราตรึงให้ผู้ชมได้อยู่ตลอดกาล ซึ่งได้นักแสดงระดับโลกอย่าง ซามูเอล วิน มอร์ริส รับบท เดอะ แฟนธ่อม “ปีศาจโรงละคร” ที่ถ่ายทอดอารมณ์สะกดทุกสายตาผู้ชมด้วยการแสดงที่ทรงพลัง อบอุ่นอ่อนโยนในยามรัก และน่ากลัวอย่างคาดไม่ถึงในยามโกรธ โดยเฉพาะฉากสุดท้ายที่ได้ใจผู้ชมไปเต็มๆ

ส่วนนางเอกสาว เกรซ โรเบิร์ตส์ ผู้รับบท คริสทีน ดาเอ้ ก็โชว์พลังเสียงร้องและพลังการแสดงได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ถึงขนาดที่กูรูละครมิวสิคัล อย่าง บอย ถกลเกียรติ วีรวรรณ เอ่ยปากชมเสียงร้องของเธอว่าทำให้เพลง “Think Of Me” ในมิวสิคัลเรื่องนี้เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดก็ว่าได้ และ รอรี่ แมคคอลัม ผู้รับบท ราอูล ก็ทำหน้าที่โชว์ฝีมือได้อย่างยอดเยี่ยมมีเสน่ห์ในทุกมิติ

นอกเหนือจากเรื่องราวความรักที่งดงามแฝงความลึกลับที่ซ่อนอยู่ใต้เงามืดของโรงละครโอเปร่า ที่อบอวลไปด้วยความโรแมนติกและดราม่าแล้ว ยังมีบทเพลงสุดไพเราะ อย่าง Phantom Of The Opera , Music of the Night , All I Ask of You และอีกหลายบทเพลงที่ทรงพลังสุดประทับโปรดักชั่นยังจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นฉากสุดวิจิตรตระการตาที่รอให้คุณมาพิสูจน์ความอลังการตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดง ถ่ายทอดโดยเหล่านักแสดงมืออาชีพระดับเวิลด์คลาส ซึ่งทุกคนต่างพูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่า “ต้องมาดูซักครั้งในชีวิต!! (ก่อนตาย)” นับเป็นโอกาสทองของคอละครเวทีชาวไทย ที่จะได้สัมผัสกับสุดยอดละครเพลงโดย ไม่ต้องบินไปซื้อตั๋วดูที่เมืองนอกให้เสียเวลา

การแสดงรอบ Gala Night นี้ มีเหล่าคนดังจากหลากวงการ อาทิ ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม, ไบรอัน แอล มาร์คาร์, สาระ ล่ำซำ, อรุยา พุทธินันทน์, สุรางค์ เปรมปรีดิ์, นนทรีย์ นิมิตรบุตร, สมบัษร ถิระสาโรช, แพร วทานิกา, อรรถ บุนนาค, ยุทธนา ลอพันธุ์ไพบูลย์, ครูปาน-สมนึก คลังนอก, ทราย สก๊อต, พ.ต.ท.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์, แพนเค้ก เขมนิจ, นัท มีเรีย, มอส ปฏิภาณ, อ้อม พิยดา, ทาทา ยัง, คริสติน่า อากีล่าร์, ฟิล์ม ธนภัทร, สน ยุกต์, ยูโร ยศวรรธน์, นุ้ย สุจิรา, รัดเกล้า อามระดิษ, แกงส้ม ธนทัต, ดาว ณัฐภัสสร, ภน ณวัสน์คุกกี้ ญดา, แอนโทเนีย โพซิ้ว, แก้ม วิชญาณี, วง Slot Machine ฯลฯ มาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์ของ The Phantom of the Opera เปิดการแสดงแล้ว วันนี้ – 31 สิงหาคมนี้ ณ “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” จองบัตรได้ที่ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง