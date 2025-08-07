เป๊ก ผลิตโชค อัดคลิปขอโทษทุกคนในเหตุการณ์ รับดื่มหนัก จนครองสติไม่อยู่ วอนสังคมยกโทษ
จากกรณีที่นักร้องคนดัง เป๊ก ผลิตโชค ต้องเข้ารับการรักษาตัว หลังจากที่เกิดการทะเลาะวิวาทจนได้รับบาดเจ็บ และต้องส่งตัวเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการด่วน โดยบาดแผลบริเวณคางที่ลึกถึงชั้นเยื่อกระดูก ได้รับการผ่าตัดและเย็บทั้งหมด 4 ชั้น ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการเฝ้าระวังภาวะติดเชื้ออย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งต้องได้รับยาปฏิชีวนะและยาระงับปวดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ทางต้นสังกัดได้โพสต์คลิปนักร้องดังที่ได้ออกมาเผยความรู้สึกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเป๊กได้เผยว่า
“วันนี้ขออนุญาตมากราบขอโทษคนไทยทุกคนที่ทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวของผมเอง ในตัวของผมเองก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองเช่นกัน เราก็รู้สึกเสียใจในการกระทำที่ทำลงไปในวันนั้น ที่ทำให้เกิดเรื่องราวมากมายที่ทุกคนได้ชมคลิป จริงๆ แล้วผมไม่มีเจตนาอยากจะทำให้ใครต้องเจ็บตัวหรืออยากจะทำให้ใครเสียใจเลยครับ แต่ด้วยความที่ผมได้มีการดื่มเยอะเกินไปจนทำให้ผมครองสติได้ไม่ดีสักเท่าไหร่ ผมก็เลยมีอาการครองสติได้ไม่เต็มที่ ก็เลยเกิดเป็นที่มาของต้นเหตุต่างๆ
ผมจึงอยากจะมาขอโทษ หลายๆ คนที่อยู่เหตุการณ์ในวันนั้น หลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้น ผมไม่คาดคิดเลยว่าเหตุในวันนั้นจะสามารถเกิดให้ทุกคนต้องลำบากเพราะผมได้ขนาดนี้ ผมต้องขอโทษพี่ที่ขับแท็กซี่ ที่ผมไปทำให้แกหวาดกลัว ต้องทำร้ายจิตใจแก พี่ที่ขับรถกระบะสีขาวที่ทำให้พี่แกต้องทรมานกับการหวาดกลัวชื่อของผมเหมือนกัน ทุกอย่างเลยที่ผมทำลงไป ผมรู้สึกไม่ได้ตั้งใจอยากจะทำให้ทุกคนเสียกำลังใจ หรือว่าเจ็บ หรืออย่างไรก็ตาม อีกเช่นกันสำหรับพี่ที่ใส่หมวกกันน็อกที่เรา ได้มีการต่อสู้กัน
สำหรับผมผมขออนุญาตพูดเลยนะครับว่า ผมต้องขอโทษพี่คนนั้นด้วยซึ่งเราไม่รู้จักกันเลย ผมอยากจะขอโทษพี่ด้วยถ้าผมล่วงเกินอะไรพี่ไป ผมก็อยากจะกราบขอโทษมา ณ ที่นี้ เพราะผมเองก็ไม่รู้จักพี่เลยและผมก็ได้มาทำร้ายร่างกายพี่ ต่างคนต่างมีบาดแผล แล้วผมก็นำพาให้พี่ต้องมีความทุกข์ในชีวิตเกิดขึ้น ดังนั้นผมจึงอยากจะขอให้ทุกคนให้โอกาสผลิตได้ขอโทษให้กับทุกคน ได้ให้โอกาสผมให้ผมได้ใช้โอกาสในวันนี้ขอโทษพี่ๆ ทุกคนจากใจจริงของผลิตโชค ผลิตโชคไม่มีวันจะหนีไปไหนนะครับ ผลิตโชคยังอยู่ตรงนี้และอยากจะไปขอโทษพี่ๆ แต่ละคนให้ดีที่สุด สัญญาว่าผลิตโชคอยากจะไปพบกับพี่ๆ ทุกคน เพื่อแสดงความขอโทษจากใจจริงกับพี่ๆ ทุกคน สิ่งใดที่ผลิตโชคได้ล่วงเกินพี่ๆ ทุกคนในคืนวันนั้น ณ ถนนจราจร หรือปั๊มน้ำมัน ณ ที่ใดก็ตามที่ทำให้ทุกคนไม่สะดวกสบายในการใช้ชีวิต หรือทำให้คนหวาดกลัว ผมขออนุญาตขอโทษนะครับ บทเรียนเหล่านั้นที่ผมได้ทำก็ได้รับกรรมเรียบร้อยแล้วครับ ผมก็ไม่อยากจะเป็นคนที่ไม่ดีแบบนั้น ผมขออนุญาตแก้ตัวใหม่ ขอให้สังคมยกโทษให้ผมด้วยได้ไหมครับ ผมรู้สึกผิดมากครับ ผมขอโทษจากใจจริงด้วยนะครับ”