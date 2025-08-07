รัองไห้ทุกวัน หนิง ปณิตา รับงานผู้จัดละครทำติดลบ 13 ล้าน หนีตายทำธุรกิจอื่น รอวันกลับมา
งานผู้จัดละครเป็นอีกหนึ่งบทบาท ของนางร้ายสาว หนิง ปณิตา ที่คนภายนอกมองอาจจะคิดว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก แต่กระนั้นเจ้าตัวยอมรับว่าทำเงินติดลบหนัก ถึงขั้นต้องปาดน้ำตาร้องไห้เกือบทุกวัน จนล่าสุดเบนเข็มไปลุยงานพิธีกร งานธุรกิจอื่นเพื่อชดเชยรายได้ ในรายการ “โต๊ะหนูแหม่ม” ช่องเวิร์คพอยท์หมายเลข23 กับพิธีกรตัวแม่ “พี่หนูแหม่ม สุริวิภา”
ถามถึงงานการเป็นผู้จัดละครเป็นบทบาทที่หนักที่สุดของหนิงหรือยัง?
“ณ วันนี้ถือว่ายังไม่ใช่เรื่องที่หนัก”
ขนาดว่าติดลบไปถึง13ล้านเนี้ยนะ?
“ทำไมพี่หนูแหม่มรู้คะเนี้ย แต่หนูทำด้วยแพชชั่นไง คือจะมองแบบนี้หนูติดลบ10กว่าล้าน จากผลงานล่าสุดเรื่องสุดท้ายที่ทำของหนู แต่หนูมองอีกมุมหนึ่ง หนูได้อะไรล่ะ หนูก็สามารถไปทำอย่างอื่นแล้วเอาเงินอื่นมาหักลบกดหนี้ หนูก็ได้ช่องทางอื่น ซึ่งหนูติดลบตรงนี้จริง”
การเป็นผู้จัดละครมันหนัก เหมือนแบกทุกอย่างเอาไว้?
“มันเป็นการฝึกอีกเรื่องหนึ่ง เป็นการฝึกที่เราจะต้องเอื้ออาทรกับผู้อื่น แล้วจะทำให้รู้ว่าเราไม่ได้เก่งคนเดียว ต่อให้เราเก่งก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะประสบความสำเร็จ”
ไม่เครียดเลยหรอกับการทำงาน และยังติดลบ?
“เครียดมาก เครียดที่สุด ร้องไห้ทุกวัน เชื่อมั้ยมาทำงานพิธีกรคือร้องไห้จนตาบวมมาเลย ร้องไห้มาเลย แต่เวลาที่หนูเครียดตอนทำงานที่เจอมุมลบๆมาหรือใดๆ หนูจะพยายามมองหามุมที่บวกว่าหนูได้อะไร แล้วหนูเติมไปอยู่ในมุมที่บวกมากกว่า และมันสามารถทำให้หนูกล้าที่ก้าวผ่านไปได้”
เข็ดเลยมั้ยกับงานผู้จัดละคร?
“ไม่เข็ด เพราะว่าทุกวันนี้เวลาที่หนูเข้ามาอยู่ในพาร์ทธุรกิจเอง หนูห่วงทีมงานหนูตรงนั้นทั้งก้อนเลยนะ และหนูบอกเลยนะว่าตอนนี้หนูต้องไปลุยข้างหน้าก่อน ตอนนี้วงการไม่มีอะไรแน่นอนเลย หนูก็ต้องไปลุยกับการหาเงินมาทำธุรกิจของหนูก่อน ถ้าวันนี้หนูยังมัวแต่ยืนอยู่ตรงนั้น แล้วเป็นเตี้ยอุ้มคร่อมตายกันทั้งทีม แต่ถ้าวันนี้หนูออกมาก่อน และหนูทำให้หนูสำเร็จก่อน วันหนึ่งหนูกลับไปเก็บศพของทุกคนยังทำได้”
และในส่วนของธุรกิจอย่างอื่นยากกว่างานผู้จัดมั้ย?
“ในส่วนของธุรกิจก็ยาก หนิงลุยทุกอย่าง”