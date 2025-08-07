ตู่ – มาวิน เผยลูกสาว น้องเหมียวหมี่ ดวงหนุนพ่อ งานปังรับทรัพย์ หลงหนักแต่ยังยกภรรยาเป็นที่หนึ่ง
จัดงานมหกรรมความอร่อย “แจ๋วแซ่บเฟ้อร์” เป็นครั้งที่ 4 แล้ว สำหรับ ตู่-ปิยวดี มาลีนนท์ และ มาวิน ทวีผล ที่ล่าสุดก็เสิร์ฟความอร่อยกันที่ ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยทั้งคู่เผยว่าคัดสรรมาแต่ร้านอร่อย พร้อมขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าที่ไว้วางใจเชื่อมั่นว่าจะช่วนเป็นกระบอกเสียงให้ พร้อมทั้งเผยถึงโมเมนต์ความฟินของมาวิน ที่ได้ไปงานแฟนมีตของนักแสดงสาวชาวเกาหลีใต้ ฮันโซฮี ที่เจ้าตัวแทบจะหุบยิ้มไม่ได้ และเล่าความหลงลูกสาวตัวน้อย น้องเหมียวหมี่ แบบสุดๆ ว่า
ตู่ : แจ๋วแซ่บเฟ้อร์ เป็นครั้งที่ 4 แล้ว ก็ขอบคุณแฟนๆ ช่อง 3 ทุกคน ที่ให้การตอบรับดีมากๆเราเลยได้จัดเรื่อยๆ ปีละหลายๆ ครั้งเดี๋ยวปลายปีก็มีอีกครั้งนึง สำหรับครั้งนี้เรามีนักแสดงมาทุกวันเลย แล้วก็ใกล้วันแม่แล้วก็อาจจะมีกิจกรรมให้คนมาได้มีของขวัญติดไม้ติดมือกลับไปฝากคุณแม่ด้วย แล้วทุกครั้งเราก็พยายามสรรหาร้านใหม่ๆ มาเพิ่มเติม
มาวิน : ฟีดแบ็กจากพ่อค้าแม่ค้าก็ดีมาก อย่างวันนี้เป็นวันธรรมดาคนก็มาเดินเยอะมากเชื่อว่า ศุกร์เสาร์อาทิตย์น่าจะถล่มทลาย หลาย 1,000,000 เค้าก็บอกว่าถ้าเป็นไปได้เค้าขอไปด้วยทุกครั้งเลยเราก็ดีใจที่แฟนคลับช่องสามให้การต้อนรับดีมากครับ อย่างโซน มาวินฟินเฟ้อร์ ที่เราคัดมาเองมีประมาณ 6 ร้าน เป็นโอกาสให้ทางร้านที่ไม่เคยออกบูธให้เค้ามีช่องทางเพิ่มหลายรายได้ แล้วผมก็ชิมเองทุกร้าน ผ่านปากผมมาหมดแล้ว มีความสุขที่ได้เป็นกระบอกเสียงให้เขา ก็ฝากด้วยครับมีงานตั้งแต่วันนี้ถึง 12 สิงหาคม ที่ที่ ชั้น G เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ครับ
เล่าโมเมนต์ไปเจอ โซฮี ดาราเกาหลีหน่อย?
ตู่ : โอ้โห..จ้องตาไม่กระพริบ
มาวิน : รักมาก ตาแทบถลนไปบนเวทีแล้ว
ตู่ : เค้าสวยจริงๆ แล้วก็น่ารักมาก
มาวิน : ถ้าตอบคำถามไม่ผิดคงได้ไปเจอบนเวทีแล้วแหละ มีความสุขมากเมียก็น่ารักให้ไปด้วย
ความรู้สึกเป็นยังไงบ้าง?
มาวิน : ตอนเค้าบอกให้ส่งเสียงหน่อย ก็ หู้วๆๆๆ (เข้าใจความเป็นติ่ง?) เข้าใจครับ
ตู่ : มันจะมีช่วงตอบคำถาม ให้เล่นทั้งฮอลล์ใครตอบผิดต้องนั่งลง นี่เค้าก็ยืนเกือบคนสุดท้ายเลยนะ
มาวิน : เสียดายแค่สามข้อเท่านั้นก็จะได้ไปใกล้กว่านั้นแล้ว แต่แค่นี้ก็ฟินแล้วครับมีความสุขแล้ว
ขอภรรยายังไงว่าอยากไปงานนี้?
มาวิน : ก็ตอนแรกทีมงานเค้าติดต่อมาเห็นคุณวินชอบสนใจไปไหม ก็เลยบอกว่า ตายแล้ว ถ้าจะไปแล้วไม่เอาเมียไปมันไม่รอดแน่นอนเลย ที่รักไปเป็นเพื่อนเค้าหน่อยสิอะไรแบบนี้ ชวนเมียไปด้วยเมียก็เลยไป
อาการสามีเราวันนั้นเป็นยังไงบ้าง?
ตู่ : โอ้โห ก็เป็นอย่างนี้ (ชี้ไปที่มาวิน)
มาวิน : (ยิ้มกว้าง) หุบปากไม่ลงเลยอ่ะ
ตู่ : ยิ้มไม่หยุด แต่เห็นเค้ามีความสุขเราก็มีความสุข
มาวิน : ใช่ สวยมากเลยอ่ะครับ ภาพยังติดตาเลย
กับภรรยาใครสวยกว่ากัน?
มาวิน : อุ๊ย..เมียผมสิครับ บนเวทีก็อู้หู ตรงนี้ก็อู้หู (หันมามองตู่)
เวลาอยู่กับเราเค้ายิ้มกว้างขนาดนี้ไหม?
ตู่ : ตอนนี้ยิ้มให้ลูกซะส่วนใหญ่
มาวิน : คิดถึงลูกแล้วเนี่ย เด็กอ้วน หลงมากครับหลงแบบหลงไม่ไหวแล้ว ไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่มีลูกแล้วมันความสุขขนาดนี้เลยหรอ
ตู่ : ตอนนี้เค้าเริ่มอ้อแอ้แล้วไง เค้าเริ่มตอบโต้กับเรามากขึ้น เริ่มมองเห็นเราชัดเพราะใกล้จะสามเดือนแล้ว เค้าก็จะหัวเราะอะไร
ตอนนี้การเลี้ยงลูกเริ่มคล่องแล้ว?
มาวิน : คล่องขึ้นครับ คุณแม่คล่องมากเก่งมากในการกล่อมลูกนอนเพราะนี่ยังไม่ค่อยได้ เป็นฝ่ายหยิบของคอยส่งของ
ตู่ : เรากล่อมลูกนอนลูกนิ่งแล้วเค้าก็จะมาๆ เดี๋ยวเค้าอุ้มให้ พอไปอยู่กับพ่อปุ๊บก็ร้องแงขึ้นมาอีกแล้ว ก็มากล่อม กล่อมหลับเสร็จนี่ก็จะเอาไปอุ้มก็บอก เธอไม่ต้องอุ้มแล้ว
มาวิน : อกแม่เค้าจะอุ่นเนอะ อกพ่อมีแต่กล้ามอ่ะเอาหัวโขกป๊อกๆ มันไม่ใช่อ่ะก็ร้องเลย คือถ้าอุ้มแต่แรกแล้วเค้านอนกับเราเลยเค้าจะชิน แต่ถ้าอยู่กับแม่แล้วส่งมาให้เราต่อเค้าจะไม่ชิน เพราะว่าจังหวะมันเปลี่ยน
เรียกว่าชีวิตเปลี่ยนเลยออกไปทำงานข้างนอกก็มีลูกเป็นสำคัญ?
มาวิน : มากเลย ออกไปถ่ายรายการก็จะโทรหาลูกเช้ากลางวันเย็น เลิกรายการเสร็จไม่มีเพื่อน ไม่มีคุยงานรีบกลับบ้านเลย
ตู่ : แล้วไม่รู้เป็นอะไรต้องโทรมาตอนให้นมลูก
เห่อทั้งคู่เลยไหม?
มาวิน : ทั้งคู่ เค้าก็เอาเรื่องเลยเค้าก็หนักเลย
ตู่ : เพราะกว่าจะได้มาก็ใช้เวลา
ลูกเปลี่ยนชีวิต?
มาวิน : เปลี่ยนชีวิตผมเลยหน้าที่การงาน นำโชคเพราะแม่เค้าดูดวงไง แม่เค้าดูมาว่าลูกเป็นงูเล็กจะมาเสริมดวงพ่อ
ตู่ : ใช่ๆ ดูปีเกิดเค้า คือจริงๆ ถ้าเกิด มังกรจะเสริมแม่ แต่ถ้าเกิดเป็นงูเล็กจะเสริมพ่อ ก็จะให้เสริมพ่อเค้าไป
มาวิน : ตั้งแต่ปีที่แล้วคืองานมาลุ้นเลย ตอนนี้ยังไม่มีวันหยุดเลยครับทำงานถือว่าโชคดีมาก สวนกับกระแสเศรษฐกิจตอนนี้เราโชคดีมากที่ไม่มีวันว่าง ห้ามป่วยห้ามเจ็บห้ามทุกอย่าง มีรายการทำอยู่ 3 รายการตอนนี้เราก็มีงานอีเวนท์ธุรกิจส่วนตัวอีก
อะไรที่รับทรัพย์แต่มีน้อง?
ตู่ : พอเราเริ่มฝังตัวอ่อนแล้วพอเริ่มฮอร์โมนขึ้นว่าติดตั้งแต่นั้นน่ะงานเยอะตลอดเลย
มาวิน : ปลายปีที่แล้วอ่ะจะเงียบเงียบมาอยู่อยู่งานมาจากไหนไม่รู้ ปั้งๆๆ แล้วก็ยาวมาถึงปีนี้เลยตอนนี้ก็ทำรายการด้วยรายการก็ติดผังเรียบร้อยยาวเลยแฮปปี้มาก ถือว่าโชคดีเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของผมเลย
จากวิ่งเข้าหาคอนเทนท์ก็เป็นคอนเทนท์วิ่งเข้าหาเรา?
มาวิน : ใช่ครับคอนเทนท์วิ่งเข้าหาตลอด
ตู่ : คือตอนนี้แฟนเพจเราคนก็เยอะขึ้น ถ้ารวมทุกช่องทางก็ประมาณ 10 ล้าน แล้วค่ะ ก็จะคอยมีคนแนะนำว่าร้านนี้ดีนะเราก็จะอ่านคอมเม้นต์แล้วก็ตามไปชิม เพราะเราไม่ได้รู้จักทุกย่าน เราก็ต้องการคอมเม้นต์พวกนี้แหละเราตามไปจริงๆ นะคะคอมเม้นต์มาหาเราได้
มาวิน : ความในใจคือไปถ่ายรายการต่างจังหวัดทั่วไทยเลยทุกร้านที่ไปรู้จักเราหมดเลย หรือบางร้านเราแค่ผ่านเค้าก็วิ่งตามมาเลยฝากของมาให้ มันทำให้ฮีลใจมากเลย ถึงจุดที่ร้านค้ายอมรับเราแล้วว่าเรามาช่วยจริงๆ และเราเป็นกระบอกเสียงให้เขาได้เรามีแต่พลังบวกให้กัน
แบ่งเวลาทำงานกับดูแลลูกยังไง?
มาวิน : ให้คุณแม่เค้าเลี้ยงเป็นหลักครับ ผมออกจากบ้านประมาณตีสี่แล้วก็กลับมาประมาณสามทุ่มหลังจากนั้นก็ช่วยเลี้ยงจนถึงเที่ยงคืนทุกวันเพราะเวลากลับมาบ้าน 4-5 โมงจะสแตนด์บายเลี้ยงลูกเลยจนถึงเที่ยงคืนทุกวัน แล้วก็ส่งลูกไปอยู่กับพี่เลี้ยง 6 โมงเช้าลูกกลับมาหาเราใหม่ ก็จะอยู่ให้ได้มากที่สุดครับแต่ส่วนแม่เลี้ยง ที่ต้องไว้กับพี่เลี้ยงเพราะไม่งั้นเรานอนไม่ได้ เพราะงานผมต้องออกไปเจอคนบางทีเจอแดดหรืออะไรกลัวเป็นลม อายุก็ไม่ใช่น้อยแล้ว
น้องเลี้ยงง่าย?
มาวิน : เลี้ยงง่ายครับมีแต่รอยยิ้ม
ตู่ : หลายๆ คนบอกว่าเลี้ยงง่าย แต่ด้วยความที่เราเป็นพ่อแม่มือใหม่บางทีแรกๆ เราก็รู้สึกว่ามันยากเหมือนกันแต่ว่าพยาบาลเค้าก็บอกว่านี่เรียกว่าง่ายแล้ว
มาวิน : ใช่ กว่าจะแยกเสียงออกว่าอันนี้ร้องไห้เพราะหิวอันนี้ท้องอืดนะอันนี้หาท่านอนไม่ได้อันนี้พาไปเดินหน่อยสิอะไรแบบนี้
ตู่ : คือเค้าจะมีวิธีการร้องที่ไม่เหมือนกันแรกแรกแรกเพื่อนจะสอนว่าต้องแยกเสียงแต่ฉันก็แยกไม่ได้เค้าร้องก็คือร้องสนั่นไปหมดแต่ตอนนี้เริ่มรู้แล้วว่าร้องแบบนี้แปลว่าแบบนี้ๆ
จากที่เคยให้ภรรยาเป็นที่หนึ่งตอนนี้มีลูกแล้วภรรยายังเป็นที่หนึ่งอยู่ไหม?
มาวิน : เป็นที่หนึ่งครับ ลูกกะลูกสิสู้เมียได้ยังไง (หันไปหอมแก้ม) ให้มันรู้สะบ้าง