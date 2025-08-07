‘มัม ลาโคนิค’ รับดื้อไม่รักษาจนป่วยหนัก สัญญาจะรักตัวเองมากขึ้น ขอบคุณทุกกำลังใจ
หลังจากที่นักร้องดังยุค 90 มัม ลาโคนิค ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เนื่องจากป่วยเป็นไตวาย น้ำท่วมปอด และติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี โดยเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ศิลปินในวงการร่วมเป็นกำลังใจ พร้อมจัดคอนเสิร์ตครั้งพิเศษแบบเร่งด่วนชื่อ “เพื่อน รัก เพื่อน” หารายได้สมทบทุนเพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลมัม ลาโคนิค ล่าสุด ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ตุ๊ก วิยะดา ฟอร์ด สบชัย นำทีมแฮปปี้เบิร์ธเดย์มัม ลาโคนิคที่โรงพยาบาล พร้อมกันนี้มัม ยังได้อัดคลิปขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่จัดคอนเสิร์ตให้ และแฟนๆ ที่ส่งกำลังใจให้เจ้าตัวอย่างล้นหลาม
“ก่อนอื่นค่ะ มัมก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆ ทุกท่านนะคะ ทั้งในทางโซเชียล และเพื่อนๆ พี่ๆ ที่จัดงานคอนเสิร์ตให้นะคะ และทุกข้อความที่ส่งเข้ามาให้ มัมได้เห็นและอ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะ ขอขอบคุณมากๆ ค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้น เป็นเหตุการณ์ที่มัมก็คิดไม่ถึงเหมือนกัน ตกใจมากที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ไม่คิดว่าว่ามันจะรุนแรงแล้วก็หนักขนาดนั้น หมอก็บอกว่ามันเป็นเพราะตัวมัมเอง มัมเป็นเป็นไตมานานแล้วแล้วก็ไม่ได้รักษา ก็คิดว่าไม่ควรจะเป็นหนักอะไรอย่างนี้ คือ มัมดื้อจนกระทั่งเกิดอาการหายใจไม่ออก น้ำท่วมปอด หายใจไม่ออก ก็ทรมานมาก ก็เลยต้องยอมโทรศัพท์หา รพ. ให้ผู้ภัยมาช่วยพาตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ก็ล้างไตแล้วไป 5 รอบ ก็ดีขึ้นมาก แต่ก็มีภาวะหัวใจเต้นผิดปกติ ต้องไปเช็กหัวใจอีก ต้องฉีดสีดูว่าเส้นเลือดหัวใจตีบหรือเปล่า ซึ่งต้องดูเรื่องหัวใจต่ออีกที หลังจากตรวจหัวใจเสร็จ ก็จะล้างไตต่อ หลังจากนั้นก็อีก 2-3 วันก็น่าจะกลับบ้านได้
จากนี้ไปมัมขอสัญญาว่าจะรักตัวเอง จะดูแลตัวเอง จะดูแลตัวเองเรื่องอาหารการกิน รักษาตัวเองตลอด ทุกอย่างจะอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้น
ขอบคุณจากใจจริง ขอบคุณสำหรับแฟนๆ ในโซเชียล ขอบคุณแฟนเพลงทุกคน แล้วก็ประชาชนทุกท่านที่ให้กำลังใจมานะคะ ขอบพระคุณมากๆ ค่ะ สู้ๆ ค่ะ มัมก็จะสู้ต่อไปค่ะ”