ชมพู่ อารยา รับใจหาย น้องแอบิเกล เข้าโรงเรียนสัปดาห์หน้า ไม่เป็นห่วงเชื่อปรับตัวได้
ใกล้เข้าโรงเรียนแล้ว สำหรับ น้องเกล แอบิเกล ลูกสาวคนเล็กของคุณแม่ ชมพู่ อารยา ที่หลังจากมาร่วมเปิดตัว Global Landmark Store แห่งใหม่ล่าสุดในประเทศไทย ในงาน POP MART SAWASDEE ICONSIAM ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอินทีเรียสุดล้ำ ภายใต้แนวคิด “Light up Passion and Bring Joy” วันนี้(7ส.ค.68) ณ ร้าน POP MART Global Landmark Store ชั้น 7 ไอคอนสยาม โดย ชมพู่ ได้เปิดใจถึงเรื่องที่ น้องแอบิเกล เตรียมตัวจะเข้าโรงเรียนสัปดาห์หน้า โดยบอกว่า
“ถ้าถามถึงพัฒนาการของเกลก็โตขึ้นทุกวัน แต่ละวันก็พูดจาเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ อาทิตย์หน้าไปโรงเรียนแล้ว ตอนนี้ก็เริ่มได้รับอีเมลจากโรงเรียน เหมือนเตือนสติเรานิดหนึ่งว่าโรงเรียนใกล้จะเปิดแล้ว ปฐมนิเทศน์วันนี้นะ คุณพ่อคุณแม่ต้องเตรียมอะไรบ้าง เราก็จะแบบรู้สึกนิดหนึ่งเพราะว่าช่วงปิดเทอมก็จะเป็นช่วงที่เราได้ใกล้ชิดลูกอีกแบบหนึ่ง ซึ่งมันก็จะหมดลงแล้ว จากนี้ไปวันธรรมดาก็จะไม่มีเด็กเล็กในบ้านแล้ว”
ดูเหมือนใจหายเลยเนอะ?
“คนสุดท้ายแล้วไง ไม่มีอีกแล้วเด็กเล็ก ไม่ผลิตใหม่แล้ว ใจหายแต่ก็ไม่เอาแล้วเหมือนกัน”
กังวลอะไรไหมถ้าเกลต้องไปโรงเรียน?
“ไม่ได้อยากจะกังวลอะไรล่วงหน้าค่ะ ความที่ว่าเขาไม่ได้เป็นคนแรกด้วย เราก็พอจะรู้แหละว่าสุดท้ายเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะผ่านไป เราก็อยากไปซีเรียส แล้วก็เชื่อในขั้นตอนว่าเอาเขาไปอยู่ที่โรงเรียนเขาก็จะโตในแบบของเขา ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะเราก็คิดว่าเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้ว เลือกโรงเรียนให้เขาก็วางใจ ว่ากันไปแต่ละวันดีกว่า ทุกวันนี้ก็บอกเขาตลอดว่าใกล้จะต้องไปโรงเรียนแล้วนะ เขาก็ท่องมาตั้งแต่ปีที่แล้วว่า สิงหาปีหน้า สิงหาปีหน้า ฝังชิปในหัวแล้ว ส่วนเราก็ค่อยๆ บิลด์ เขาก็รู้แหละ”
เกลโตมากับสังคมที่เพื่อนรอบข้างที่เป็นผู้ใหญ่ พอต้องไปอยู่ในสังคมที่เป็นเด็กๆ ด้วยกัน คิดภาพในหัวไว้ยังไง?
“ยอมรับว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้เล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกัน เพราะส่วนมากก็อยู่กับพี่ แล้วก็โตเร็ว มาอยู่กับแม่ก็มีแต่ผู้ใหญ่ เขาก็อาจจะยังไม่ได้อยู่ในสังคมของเด็กด้วยกัน ที่ทุกคนต้องอยู่ร่วมกัน ใช้กฎเกณฑ์ในโรงเรียน เชื่อฟังกฎเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งมันก็เป็นกระบวนการที่เขาต้องเรียนรู้ไปตามวัย แต่เรื่องตื่นคนไม่เป็นห่วงค่ะ”
คิดไหมว่าเกลจะเข้าไปเป็นหัวหน้าแก๊ง?
“(หัวเราะ)เดี๋ยวก็ต้องรอดูค่ะ อาจจะกังวลนิดหน่อยเรื่องที่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เรียบร้อยมาก แล้วก็ซ่า นั่นแหละถึงได้บอกว่าเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น”
ถามถึงเรื่องที่บริษัทของเราส่งของไปช่วยที่ชายแดน?
“บางทีเวลาเราดูข่าวแล้วแบบว่าเกิดความรู้สึกร่วม แล้วถ้ามันได้ทำอะไรสักอย่าง คือมันไม่ได้แค่ช่วยบรรเทาเขานะ แต่ช่วยบรรเทาเราด้วย บรรเทาความรู้สึกเราที่ว่าได้ทำอะไรแล้วนิดนึงก็ยังดี แต่ต้องบอกว่าเราไม่ได้ทำคนเดียว ตอนแรกเราทำให้กับผู้ประสบภัยก่อนว่าตรงศูนย์อพยพขาดเหลืออะไรยังไงบ้าง เสร็จแล้วพอเราทำให้พลเรือนแล้ว เราก็รู้สึกว่าเราจะไม่ทำให้ทหารได้ยังไง เลยมีการคุยกับเพื่อนๆ ที่สนิทกันที่เป็นทหารเหมือนกันว่าขาดเหลืออะไรที่มันตอบโจทย์เขาจริงๆ เชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวก็น่าจะทราบกันว่าจะมีเรื่องของ battery Box ที่เป็นของหายากและมีราคาสูงด้วย เพราะเราต้องการจำนวนที่มากประมาณหนึ่ง เราก็เลยไปหาแนวร่วมมาช่วยๆ กัน เลยอยากบอกว่าเราไม่ได้ทำคนเดียว มีอีกหลายคนที่ช่วยกันค่ะ”
ล่าสุดเพิ่งผ่านวันเกิดพี่น็อตมา?
“ปีนี้ก็ดีค่ะ แต่ขอแก้ข่าวนิดนึงที่ลงว่าแกอายุ 48 ไม่ใช่นะคะ คุณน็อตอายุ 50 แล้วค่ะ (พ่อหน้าเด็กไง?) ขอบคุณแทนคุณน็อตค่ะ ของขวัญก็ไม่มีอะไรที่ให้เป็นพิเศษเลยค่ะ ทำหน้าที่แต่ละวันให้ดีที่สุด (ยิ่งอายุเพิ่มยิ่งหล่อขึ้น?) คิดว่าก็ดูดีขึ้นกว่าตอนที่มาจีบนะ(ยิ้ม)”
หลายคนแซวช็อตที่เกลคุยกับลูกของโน้ตและแพทริเซียว่า คุณหนูทายาทหมื่นล้านกำลังสนทนากัน?
“ว่ากันไปแหละชาวเน็ตเขาก็มีความคิดสร้างสรรค์ของเขา อย่างเกลเขาก็ได้โอกาสทำตัวเป็นพี่ใหญ่อยู่แล้วไง ปกติอยู่บ้านเขาเป็นน้องเล็ก พอเจอคนตัวเล็กกว่าเขาก็จะแบบ…แสดงความเป็นพี่”