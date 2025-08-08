‘ที่คั่นหนังสือ’แรงคว้าอันดับ 1 ชาร์ตเพลง, ‘XG’ส่งอัลบั้มการแสดงสด, ‘วิน’ปล่อยซิงเกิลใหม่
‘ที่คั่นหนังสือ’มาแรง! คว้าอันดับ 1 ชาร์ตเพลง
เพลงใหม่ล่าสุด ‘ที่คั่นหนังสือ (Sometimes)’ จากศิลปินสาวฮอตมากความสามารถแห่งยุค Bowkylion (โบกี้ไลอ้อน) ที่ได้เพื่อนรัก NONT TANONT (นนท์ ธนนท์) มาฟีเจอร์ริ่ง ทะยานขึ้นคว้าอันดับ 1 บน “The Official Thailand Chart” ถึง 2 สัปดาห์ติดต่อกัน สร้างกระแสมาแรงขึ้นเรื่อยๆ แบบต้องจับตามอง
บทเพลงรักที่ความหมายลึกซึ้ง ถ่ายทอดเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่ “ไม่อาจไปไกลได้เกินกว่าคำว่ารอ” หรือเป็นเพียง “ที่คั่นเวลา” ที่โดนใจทั้งความหมายและเสียงหวานๆ ของโบกี้ ผสานไปกับเสียงร้องนุ่มนวลสไตล์ อาร์แอนด์บีอันเป็นเอกลักษณ์ของนนท์
แฟนเพลงสามารถร่วมสนับสนุน ส่งกำลังใจให้กับเพลงนี้และติดตามชาร์ตกันได้ต่อทุกสัปดาห์
“The Official Thailand Chart” ชาร์ตเดียว Real Music, Real Hits ติดตามอันดับเพลงฮิตทุกสัปดาห์ รวบรวมเพลงเปิดมากที่สุดจากบริการสตรีมมิ่งยอดนิยมในไทย ผ่านทุกช่องทางของ ifpi Thailand
อัลบั้มการแสดงสด ‘XG’
เกิร์ลกรุ๊ปฮิปฮอป/อาร์แอนด์บี XG ปล่อยอัลบั้มการแสดงสดชุดแรกของพวกเธอ XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” Live อัลบั้มนี้มาพร้อมเสียงการแสดงสดจากคอนเสิร์ตที่เปี่ยมไปด้วยความน่าประทับใจและน่าจดจำที่ Tokyo Dome ซึ่งเป็นการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ของเวิลด์ทัวร์ครั้งแรกของพวกเธอ
หลังเดินสายการแสดงเกือบหนึ่งปีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024 กับการพบปะแฟนเพลงใน 35 เมืองใน 18 ประเทศทั่วโลก รวมโชว์ทั้งหมด 47 รอบ ซึ่งเกือบทุกรอบบัตรถูกจับจองหมดเกลี้ยงล้วนแสดงให้เห็นถึงความปังระดับโลกของวง XG ในเดือนเมษายน 2025 และยังขึ้นแสดงในงาน Coachella หนึ่งในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมติดเทรนด์เอ็กซ์โลกในอันดับ 2 และได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากจากสื่อนานาชาติ
XG ยังพร้อมเดินหน้าต่อกับการขึ้นแสดงเป็นโชว์หลักในวันแรกของ a-nation 2025 ในวันที่ 30 สิงหาคมที่สนาม Ajinomoto ในกรุงโตเกียว นี่ถือเป็นเทศกาลดนตรีแรกของพวกเธอ ต่อจาก Coachella แน่นอนว่าแฟนเพลงต่างตั้งตารอชมว่าพวกเธอจะมีทีเด็ดอะไรบนเวทีนี้ ติดตามรายละเอียดการจองบัตรได้ที่นี่
STREAM XG 1ST WORLD TOUR “THE FIRST HOWL” LIVE ได้ ที่นี่
‘วิน เวคิน’ปล่อยซิงเกิลใหม่
นักร้องเสียงนุ่มสุดอบอุ่น วิน เวคิน หรือ เวคิน สิมะวรา ก็กลับมาพร้อมกับซิงเกิลที่ 2 อย่าง “ไม่ใช่เบอร์หนึ่ง” เพลงที่มีเนื้อหาสื่อถึงคนที่แอบรัก คนๆหนึ่ง แต่ก็ต้องผิดหวัง เพราะคนนั้นมีเจ้าของแล้ว เพลงที่ตัดพ้อน้อยใจ แต่ยังคงแอบมีความหวังลึกๆ ครั้งนี้ได้ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านเพลงเศร้าอย่าง “หมู มูซู” มาจรดปากกาแต่งเนื้อหาเพลง และทำนองให้ จนออกมาได้สมใจ เพราะยอมรับว่าตอนนี้ติดใจเพลงเศร้า ไม่สมหวังเข้าให้แล้วแบบเต็มๆ ทั้งยังได้รับฟีดแบคจากแฟนเพลงอย่างล้นหลามอีกด้วย
วิน เวคิน เผยว่า “เพลงนี้เป็นการแอบรัก แต่ไม่ได้อกหักแบบเจ็บช้ำเหมือนเพลงภาระทางใจ แต่เป็นแนวตัดพ้อน้อยใจ และยังแอบมีความหวังลึกๆ บางทีการที่เรารักใครสักคน เราสามารถมีความสุขที่ได้รักและได้ดูแล เวลาเห็นคนที่เรารักมีความสุข ได้อยู่ใกล้ๆแม้จะมีความน้อยใจลึกๆบ้าง แต่ก็แอบมีความหวังว่าสักวันเขาอาจเป็นของเรา (หัวเราะ) ประมาณนี้ครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ตอนนี้สามารถเข้าไปฟังเพลงได้ทุกช่องทางเลยครับ และฝากดูเอ็มวีไม่ใช่เบอร์หนึ่ง ทางยูทูปด้วยนะครับสุดท้ายฝากเข้ามาเป็นเพื่อนกับผมได้ใน ติ๊กต็อก, ไอจี และ เฟซบุ๊ก มาเป็นเพื่อนกันนะครับ”