แอฟ ทักษอร หลีกทางให้ พี่สาว นนกุล มีข่าวดีก่อน ปัดตอบเป็นคิวต่อไป ตอนนี้ยังแฮปปี้
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ประทับใจสำหรับ แอฟ ทักษอร และ น้องปีใหม่ เมื่อทั้งคู่ได้ไปร่วมเซอร์ไพรส์ ลูกน้ำ เพ็ญพิชชา พี่สาวของ นนกุล ชานน ที่ได้ถูกแฟนหนุ่มทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก โดยเมื่อเจ้าตัวได้มาร่วมงาน “ปรากฏการณ์ one สนั่นจอ 2025” ณ Sphere Hall ชั้น 5 เอ็มสเฟียร์ พร้อมเล่าบรรยากาศของงานวันนั้น ส่วนคู่ของตัวเองกับหนุ่มนนกุล ก็ให้รอลุ้นกันไป ให้เชียร์แบบปีต่อปี ตอนนี้แฮปปี้ดี
ล่าสุดกลายเป็นหนึ่งสักขีพยานเซอร์ไพรส์พี่สาวของนนกุล?
“ก็มีการเซตแบบดาร์กๆ นิดนึง แล้วที่ได้เป็นสักขีพยานก็รู้สึกดีใจมากๆ เลย ที่เราได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศตรงนั้น และถือเป็นครั้งแรกของปีใหม่เหมือนกัน ในการร่วมเซอร์ไพรส์ในตอนที่เขาขอแต่งงาน”
เราได้ช่วยวางแผนหรือคิดงานนี้ไหม?
“ไม่ค่ะ น้องนุ่นเป็นคนวางแผน คือเขาวางแผนไว้อย่างละเอียดเลย มีบรีฟมาเลย (เรามีพิรุธอะไรบ้างไหม?) รุ่นนี้คือไม่แล้วค่ะ แต่ว่าตื่นเต้น กลัวลูกสาวหลุด เวลาที่เขาตื่นเต้นหรือลุ้นอะไรเขาจะพูดเยอะเป็นพิเศษ แล้วพอเขาเป็นคนพูดเยอะคือมันจับได้แน่นอนว่าวันนี้ต้องมีอะไรแปลกๆ”
เราเตรียมกันยังไงบ้าง?
“เราก็ตื่นเต้นกับทั้งปีใหม่และนนว่าอย่าหลุด (แสดงว่าโป๊ะง่าย?) ก็นิดนึง ปกตินนจะเป็นคนที่ไม่ยอมถ่ายรูป ไม่ชอบถ่ายรูป แต่วันนั้นเขาก็ดูขยันเป็นพิเศษ ในการที่จะหามุมถ่ายรูป แอฟก็เลยบอกว่าอันนี้มันคือผิดปกติแล้ว (แล้วเขาว่าไงบ้าง?) เขาก็บอกว่าแล้วจะให้ทำยังไง เขาก็ต้องตั้งใจ เขาก็อยากให้ได้มุมที่ดีและสิ่งที่ดีที่สุด ณ โมเมนต์นั้น”
แล้วคู่เราล่ะ?
“คือน้ำเป็นพี่สาว ก็ให้พี่สาวไปก่อน (คิวต่อไป?) เขายังไม่ได้จัดงานเลย (หัวเราะ)”
เรารู้ไหมว่ามีกองเชียร์ตามคู่เราอยู่?
“คือคู่เขาจะแต่งตั้งปีหน้า”
แล้วถ้าเราเจอเซอร์ไพรส์แบบนี้คิดว่าจะจับได้ไหม?
“รุ่นนี้น่าจะเซอร์ไพรส์ยาก เซอร์ไพรส์กว่าคือไม่มีอะไร”
ถ้าเกิดว่านนกุลมีเซอร์ไพรส์จริงๆ เรามั่นใจไหมว่าจะดูออก?
“อย่าเพิ่งข้ามขั้นเลย เอาตอนนี้ก็แฮปปี้กันแบบนี้”
ก็คือจะบอกพี่ๆ กองเชียร์ว่าให้ใจเย็นๆ?
“เชียร์แบบปีต่อปีไปก่อน ก็รอลุ้นกันไป ตอนนี้แฮปปี้ในแบบชีวิตประจำวันก็ดีใจแล้วค่ะ”
ก็หวานมากเหมือนกันนะ?
“ปีนี้มันเหมือนเป็นความสุขและความอบอุ่นแบบครอบครัว ก็รู้สึกแบบแฮปปี้ทุกวันที่เห็นปีใหม่หัวเราะทุกวัน มันเป็นคนละฟีลกับเวลาไปกับแม่สองคน มันก็ไม่ได้มีเพื่อนเล่นเยอะขนาดนี้”
กำลังพูดความในใจอยู่ใช่ไหม?
“คือมันก็จอย แต่ว่ามันคนละแบบ มีให้เลือก มีทั้งพี่สาว พี่ชาย มีทุกฟีล (อย่างนี้ต้องไปด้วยกันบ่อยๆ?) ใช่ค่ะ (อันนี้ไม่ได้บอกนนกุลใช่ไหม?) ใช่ค่ะ”
เวลาไปเที่ยวแบบนี้ไปบ่อยแค่ไหน เรามีในใจไหมว่าอยากเที่ยวความถี่เป็นยังไง?
“ก็ถี่ได้เท่าที่ถี่ได้ (หัวเราะ)”
อย่างโมเมนต์ของเราสองคนทำให้คนอื่นเขาเขินด้วย?
“คือมันไม่มีอะไรนะ คือส่วนใหญ่ถ้าอยู่ก็อยู่กันหมด หมายถึงว่าไปไหนก็ไปด้วยกันหมดเลย (แต่จะมีบางมุมที่ไปสองคน?) แต่จริงๆ ก็อยู่ใกล้ๆ กัน (โลกก็มีแค่เราสองคนต่อให้อยู่กันหลายคน?) (ยิ้ม) ก็แฮปปี้ค่ะ”