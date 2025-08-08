จั๊กจั่น อคัมย์สิริ เครียดพยายามมีลูกด้วยแพทย์มาตลอด 4 ปี ตั้งเป้าอายุ 45 ถ้ายังไม่ได้ก็ปิดอู่
เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่พยายามจะมีเบบี๋แบบสุดๆ สำหรับ จั๊กจั่น อคัมย์สิริ และ เค วัฒนา สามี แต่ก็ยังไม่ประสบผลสำเร็จสักที โดยล่าสุด จั๊กจั่น ได้มาร่วมงาน TAVO PETS Thailand’s First Launch ณ Event Arena ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ พร้อมอัพเดตว่ายังเดินหน้าพยายามมีลูกอยู่ แต่ก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะพยายามถึงแค่ 45 เท่านั้นหากไม่มีก็จะปิดอู่แล้ว
ทำไมเรายังไม่มีลูก?
“อย่างที่รู้ๆ ว่าที่ผ่านมาก็พยายามอยู่เนอะ 3-4 ปีตั้งแต่แต่งงานมาก็พยายามอยู่ ก็รู้สึกเครียดกดดันค่ะ ต่อไปนี้ก็คือจะให้เคได้ใช้ความสามารถของตัวเองที่มี”
แล้วที่ผ่านมา?
“เค้าก็ใช้ด้วย เพียงแต่ที่ผ่านมาเราก็อยากจะเลือกเพศ อยากให้เกิดตรงกับปีมังกรบ้าง ปีอะไรบ้าง แล้วก็คือไม่ได้”
เล่าประสบการณ์ที่ผ่านมาเป็นยังไง?
“ไปใส่ตัวอ่อนทำไมไม่ได้มันก็อาจจะแบบเราเครียดด้วย แล้วเราก็ต้องกำหนดว่าเราต้องใส่ปีนี้ ปีนั้น แล้วจะดีส่งเสริมเรา เหมือนแบบเราก็แอบเครียด และด้วยความที่อายุเราไม่ใช่น้อยพอผสมมาเกรดตัวอ่อนก็ไม่ค่อยโอเค ฝังไปก็เลยไม่ติด”
ทำมากี่รอบแล้ว?
“3 รอบแล้ว”
ตอนนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติ?
“เป็นตามธรรมชาติ มาก็มา ไม่มาก็ไม่เป็นไร”
ในแต่ละรอบบีบมือกันยังไง?
“เค้าก็จะปลอบเราแต่ส่วนใหญ่เราจะเป็นคนแพ้ฮอร์โมนมาก ก็จะสวิงมากเหวี่ยงมาก ก็สงสารสามีเหมือนกันแหละตอนช่วงเทคฮอร์โมน”
ได้ลองถามหมอไหมว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไร?
“อายุอ่ะ (มีตั้งเป้าไหมว่าเมื่อไหร่พอแล้ว?) 2 ปีค่ะ ถ้า 45 ไม่มีก็จะปิดอู่เลย คือจริงๆ ด้วยการแพทย์สมัยนี้อายุเยอะก็มีลูกได้นะ แต่เราแค่กลัวว่าเราจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่อง เพราะเด็กสมัยนี้อย่างน้องๆ ที่มาเล่นซีรีส์เราก็ตามเค้าไม่ค่อยทันก็เลยกลัวว่าเราจะคุยกับลูกไม่รู้เรื่อง แล้วเดี๋ยวนี้ทุกอย่างเค้าก็อยู่ในมือถือในออนไลน์ ก็คิดว่าอีก 2 ปีไม่มีก็ไม่มีแล้ว เพราะไม่คิดว่าจะวิ่งตามลูกทัน”
พอมันไม่ได้สำเร็จลองถามหมอไหมว่ามันเกิดจากอะไรมากกว่าเรื่องอายุหรือเปล่า?
“บุญอุ้มสมมั้ง มันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเรา มันก็หลายอย่างฮอร์โมนความเครียด แต่ก็พยายามแล้ว มูก็มูแล้ว ก็เลยไม่เป็นไรอาจจะไม่มีใครที่คู่ควรหรือว่าบุญสัมพันธ์กัน”
จริงๆ เราก็มีไปมู?
“ฉ่ำค่ะ หมอดูเค้าก็บอกว่าแล้วแต่เรา มีแบบเด็กหญิงรอมาเกิดอยู่ (เค้ามีแนะนำให้เราไปทำอะไรไหม?) จริงๆ ก็ไหว้เสริมอะไรมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็ไม่อยากเครียดแล้ว มาก็มาไม่มาก็ใช้ชีวิตสบายดี”
ที่ผ่านมาก็ธรรมชาติไหม?
“ไม่เคยธรรมชาติเลยค่ะ (แล้วหลังจากนี้?) ธรรมชาติก็มีแต่ก็มีวิทยาศาสตร์ ถ้าธรรมชาติตั้งแต่แรกอาจจะมีไปแล้ว”
2 ปีที่เหลืออยู่ก็คือธรรมชาติอย่างเดียวแล้ว?
“กะว่าจะธรรมชาติอย่างเดียวมาก็มาไม่มาก็ไม่เป็นไร ค่อยไปตรวจความสมบูรณ์เอาทีหลัง แต่ก็คือยังไม่มีไง”
สามีเค้าท้อไหม?
“ก็ไม่ท้อหรอก ก็ตามใจ เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เป็นคนฉีด (ทั้งคู่แข็งแรง?) แข็งแรง ดูข้างนอกแข็งแรงแต่เราก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรหรือเปล่า แต่ก็ตรวจดูแล้วนะมดลูกก็ปกติดี แต่ก็คุยว่าถ้ามาก็อยากให้เป็นคู่บุญบารมีถ้าคู่กรรมไม่เอา หรืออธิษฐานแบบนี้ก็ไม่รู้ก็เลยยาก”
สามีบอกไหมให้ลดสเปคลงหน่อย?
“เนอะก็ไม่เห็นว่าอะไรนางก็เห็นด้วยนะ ก็ปีจะได้ส่งเสริมกัน แต่ก็อธิษฐานตลอดว่าถ้ามีก็อยากให้เป็นคู่บุญบารมี อย่าเป็นคู่เวรคู่กรรม”
ช่วงนี้ก็เลยงดรับงาน?
“รับงานค่ะแต่ว่าไม่มีละครค่ะช่วงนี้ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะยังรออยู่ (ได้รับผลกระทบจากละครซบเซา?) คิดว่ามีทุกคนได้รับผลกระทบหมด ก็มันซบเซาจริงๆ ปกติละครก็เปิดหลายเรื่อง อันนี้ก็ชะลอ คนที่แบบติดต่อมาว่าจะเปิดก็คือทุกคนก็ชะลอหมด ทุกคนค่ะถ้าใครที่ติดตามอยู่คุณกลับมาดูละครกันเยอะๆ จั๊กจั่นจะได้มีงาน มีละครจ้างนะคะ ถ้าทุกคนหนีไปดูแพลตฟอร์มอื่นๆ ก็จะเหงาใจมาก”