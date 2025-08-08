มินนี่ i-dle ขึ้นแท่นนางเอก ประกบคู่ ณเดชน์ ลงรีเมคหนังดัง 50 First Dates จากค่าย GDH
ทำเอาแฟนๆ ฮือฮาไม่น้อย เมื่อค่ายหนังดัง GDH ได้ประกาศเปิด 5 โปรเจกต์ภาพยนตร์ ต้อนรับฤดูกาลใหม่ ‘GDH CIRCLES CONNECTING SEASON วันเพิ่มเพื่อน’ โดยหนึ่งในนั้นมีภาพยนตร์เรื่อง 50 First Dates ที่เคยสร้างความประทับใจให้คอภาพยนตร์แนวโรแมนติกคอเมดี้มาอย่างยาวนาน ที่ถูกนำมาตีความใหม่ในแบบฉบับของ GDH ร่วมกับ Sony Pictures Entertainment
ทั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวนักแสดงนำในเรื่องเป็นพระเอกหนุ่มสุดฮอตของไทย อย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ มาประกบคู่กับ ไอดอลสาว มินนี่-ณิชา ยนตรรักษ์ หรือ มินนี่ i-dle ที่มาเป็นนางเอกภาพยนตร์ไทยเป็นครั้งแรก โดยในเพจ GDH ก็ได้เปิดเผยข้อมูลไว้ว่า
50 First Dates[Working Title] การตีความใหม่ของภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้สุดฮิต
นักแสดง: ณเดชน์ คูกิมิยะ และมินนี่-ณิชา ยนตรรักษ์ (MINNIE of i-dle)
ผู้กำกับ : เมษ ธราธร, โปรดิวเซอร์ : เก้ง-จิระ มะลิกุล , วัน-วรรณฤดี พงษ์สิทธิศักดิ์, เมษ ธราธร, Co-Producer : สุย-สุวิมล เตชะสุปินัน, ผู้ร่วมทุน : Sony Pictures International Productions
“ผ่านไป 21 ปีแล้ว นับตั้งแต่ภาพยนตร์เรื่องนื้ออกฉาย ผมยังจำมันได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพราะโชคดีที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุเหมือนลูซี่ แต่เพราะรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ในเรื่องที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และอบอุ่นหัวใจ จนยากจะลืม”
“หากภาพยนตร์เรื่องนี้จะถูกเล่าใหม่ในมุมมองแบบเอเชีย เป้าหมายสําคัญ คือการสร้างความประทับใจให้ได้ ทั้งคนที่ไม่เคยดูต้นฉบับ และคนที่เคยดูมาแล้ว เวอร์ชันใหม่นี้จะเติมความสดใหม่ให้ไอเดียเดิม แต่ยังคงรักษาหัวใจของเรื่องไว้อย่างครบถ้วน ความรู้สึกอบอุ่นหัวใจ จะเป็นสิ่งที่ผู้ชมจะได้รับกลับไปเมื่อเรื่องราวจบลง”
-เมษ ธราธร-