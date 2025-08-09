‘แจ็คสัน หวัง’ ประกาศเวิล์ดทัวร์ คอนเสิร์ต ‘MAGICMAN 2’ ประเดิมความมันที่ไทยก่อนใคร
ถึงเวลารีเช็คความพร้อม กับปรากฏการณ์ครั้งใหม่ที่แฟนๆ รอคอย MAGIC MAN IS BACK!! การกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของจักรวาล MAGICMAN 2 พร้อมเปิดฉากความมันส์ให้เดือดระอุกับ ‘เมจิกแมน’ สุดเท่ แจ็คสัน หวัง (Jackson Wang) ที่กลับมาพร้อมเวิลด์ทัวร์คอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ และโชว์ที่ยกระดับทั้งด้านโปรดักชันและพลังการแสดงให้เหนือกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา สำหรับเวิลด์ทัวร์ MAGICMAN 2 ครั้งนี้เปิดฉากด้วย 6 เมือง ประเดิมประเทศไทยเป็นเมืองแรก ก่อนจะเดินทางต่อไปยัง มาเก๊า, จาการ์ตา, กัวลาลัมเปอร์, มะนิลา และโตเกียว พร้อมประกาศเมืองเพิ่มเติมอีกเร็ว ๆ นี้
แฟนๆ ชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อมกับงาน MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand กันได้เลย งานนี้จัดเต็ม 2 รอบการแสดงสุดยิ่งใหญ่ ในวันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 20.00 น. และวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568 เวลา 19.00 น. ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี โดยผู้จัด iMe Thailand ทุ่มทุนสร้างโปรดักชั่นระดับโลกที่ผู้ชมจะลืมไม่ลง
โดยการประกาศทัวร์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังการปล่อยอัลบั้มล่าสุดของแจ็คสัน MAGICMAN 2 ที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเปิดตัวในอันดับที่ 13 บนชาร์ต Billboard 200 ซึ่งถือเป็นอันดับเปิดตัวสูงที่สุดของศิลปินเชื้อสายจีนในประวัติศาสตร์ของชาร์ตนี้ โดยอัลบั้มดังกล่าวปล่อยอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม และทำให้แจ็คสันกลายเป็นศิลปินจีนคนแรกที่มีอัลบั้มติด Top 15 ของ Billboard 200 ถึงสองอัลบั้มติดต่อกัน ต่อจากอัลบั้ม MAGICMAN ในปี 2022 ที่เปิดตัวในอันดับที่ 15
สำหรับอัลบั้ม MAGICMAN 2 ถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน 4 บท ที่สำรวจธีมของความสับสน ลวงตา การสะท้อนตัวตน และการเยียวยา ถ่ายทอดการเดินทางภายในใจของแจ็คสันด้วยความจริงใจและมุมมองแบบภาพยนตร์
โดย แจ็คสัน เผยว่า “MAGICMAN 2 อย่างที่ผมเคยบอกไปหลายครั้ง มันไม่ใช่แค่คอนเซ็ปต์ ไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจ แต่มันคือของจริง 100% มันคือเรื่องของผม สะท้อนสิ่งที่ผมมองเห็นในสังคม มนุษยชาติ และความจริง มันคือความรู้สึกของผม วันที่ผมตกต่ำที่สุด และวันที่ผมก้าวผ่านมันมาได้ มันคือการยอมรับ การเลือกที่จะเดินต่อ และพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่มั่นคง ซื่อตรง และเติบโตมากขึ้น ผมรู้สึกว่าจำเป็นต้องแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ เพราะผมเชื่อว่าเราทุกคนต่างมี “MAGICMAN” อยู่ในตัวเรา ด้านหนึ่งของเราที่เราไม่เข้าใจ แต่ก็เลิกคิดถึงมันไม่ได้ มันคือด้านที่เรากลัว แต่ก็อยากเผชิญหน้ากับมัน ใน MAGICMAN 2 WORLD TOUR นี้ มันไม่ใช่แค่คอนเสิร์ต แต่มันคือประสบการณ์ ผมอยากพาคุณเข้าสู่โลกของผม ตรงเข้าสู่หัวใจของเรื่องราว ไม่มีฟิลเตอร์ ไม่มีหน้ากาก เหมือนกับหนังเรื่องหนึ่งที่กำลังเล่นอยู่ตรงหน้าคุณ เราจะดำดิ่งไปด้วยกัน นี่คือ MAGICMAN 2 ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางครั้งนี้”
MAGICMAN 2 WORLD TOUR 2025-2026 in Bangkok Presented by Galaxy Resorts Thailand จะเปิดจำหน่ายบัตร วันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง www.thaiticketmajor.com เท่านั้น
และเปิดจำหน่ายครบทุกช่องทาง รวมถึง Call Center 02-262-3456 ในวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป ราคาบัตร MAGIC 1 18,000 (บัตรยืน) / MAGIC 2 9,000 (บัตรยืน) / 6,900 (บัตรยืน) / 6,500 / 5,500 (บัตรยืน) / 4,300 / 3,500 และ 2,900 บาท สำหรับรายละเอียดงานเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง Facebook และ TikTok : @imethailand / X และ Instagram : @ime_th