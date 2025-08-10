‘เลดี้ปราง’ รักแฮปปี้ ใช้ชีวิตแบบสบายใจทุกวัน ยังไม่มีโอกาสคุย ‘โต้ง ทูพี’ หลังออกมาแชร์เพลงแล้วลบ
จากกรณีที่ โต้ง ทูพี (Twopee Southside) ออกมาแชร์คลิปโปรโมตเพลงใหม่ ของอดีตคนรักอย่าง เลดี้ปราง หรือ ปราง กัญญ์ณรัณ กับซิงเกิลใหม่ “จนกว่าจะทนไม่ไหว” พร้อมแท็กถึงค่าย LOVEiS Entertainment ด้วยแคปชั่นว่า “สอนผมทำคอนเทนต์แบบนี้หน่อยครับ Please help. I need this in my life.” อีกทั้งยังแชร์โพสต์ที่เลดี้ปรางไปออกรายการเพื่อโปรโมตเพลง พร้อมโต้งยังได้เขียนแคปชั่นว่า “Gotta be a good song” ล่าสุด เลดี้ปรางมาร่วมงานบวงสรวงซีรีส์ดราม่า ทริลเลอร์ “ตถตา” (ตะ-ถะ-ตา) I AM WHAT I AM ณ ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผม สนามหลวง เจ้าตัวก็ได้เผยถึงประเด็นดังกล่าว พร้อมเผยถึงโมเมนต์สุดหวานในวันเกิดของแฟนหนุ่ม โอบ โอบนิธิ ที่ผ่านมาว่า
เห็นที่โต้งแชร์เพลงแล้วลบ?
”คือเห็นแล้ว ที่จริงเห็นจากพี่ๆ คือปรางก็ไม่ได้ติดตามอินสตาแกรมเขาแล้วเหมือนกัน คือปรางไม่รู้จะพูดอะไรไปมากกว่า.. จริงๆ คือก็ไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับโต้งเลยเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น หรือว่ารู้สึกอะไรไหมในการที่เขาเลือกที่จะออกมาแชร์สตอรี่เหล่านี้ออกมา ก็เลยอาจจะตอบแทนเขาไม่ได้ว่าตอนนี้เขารู้สึกอะไร หรือว่าเขาเป็นอย่างไรกับเพลงนี้ที่ปรางทำขึ้นมา ยังไม่ได้มีการคุยกับโต้งเลย คือเขาช่วยหนูรีโพสต์จริงๆ ใช่ไหมคะ (หัวเราะ?) คือที่จริง ถ้าหนูมีโอกาสได้คุยกับเขา หนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขารู้สึกอะไรยังไง ถ้ามีโอกาสได้พูดคุยกันก็คงดี แต่ว่ายังไม่ได้พูดคุย ถ้าเกิดเป็นการช่วยรีโพสต์ด้วย positive energy จริงๆ หนูก็ขอบคุณมากๆ แต่ถ้ามันมีมีความรู้สึกแอบแฝง ไม่สิคะ หนูคงได้แต่พูดว่า เจตนาของการทำเพลงนี้ อย่างที่หนูพูดทุกครั้งว่าหนูก็ระมัดระวังทุกจุดไม่อยากให้มันเป็นการขุดอดีตของเรา ไม่มีใครอยากขุดอดีตที่มันสวยงามออกมาเพื่อแฉตัวเอง หรือทำให้ใครอีกคนดูแย่อยู่แล้ว แต่ว่าความตั้งใจของปรางอยากจะบอกทุกคนที่ตกอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ดี ว่าฉันเคยอ่อนแอมาก่อนเหมือนกันแต่วันนี้ฉันเข้มแข็งแล้วแค่นั้นเอง อันนี้คือจุดประสงค์หลัก แต่จริงๆ ปรางก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีดราม่าอะไรเกิดขึ้นกับการที่คนเอาเพลงนี้ไปโยงในอดีตเลยปรางเลยรู้สึกค่อนข้างสบายใจเหมือนกันในระดับหนึ่ง คือเมื่อไหร่ที่เป็นเพลงรักก็จะ โอบนิธิ แต่เมื่อไหร่ที่เป็นเพลงเศร้าก็จะกลับไปความรักครั้งเก่าของหนู ซึ่งจริงๆ อยากจะบอกว่าหนูเป็นศิลปิน จริงๆ หลากหลายอารมณ์ที่หนูถ่ายทอดออกมามันอาจจะไม่ได้เป็นสตอรี่ของหนูซะทีเดียว หรือถ้าเป็นสตอรี่ของหนู หนูก็จะบอกเลย เพลงนี้หนูยอมรับว่ามันมาจากความรู้สึกหนึ่งของหนู แต่มันเป็นแค่ช่วงชีวิตหนึ่งของหนูจริงๆ และหนึ่งในความรู้สึกที่หนูรู้สึกมันไม่ใช่แค่หนูหรอก ทุกคนเขาก็มีความรู้สึกนี้เหมือนกัน เราแค่อยากหยิบมันมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้าใจ ไม่ใช่ว่าเราเขียนเพลงขึ้นมาแล้วให้ตัวเองเข้าใจอยู่คนเดียว“
ขายเพลง?
”อยากให้พี่ๆ อยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหว ถามหนูไปเรื่อยๆ ว่าเมื่อไหร่หนูจะแต่งงาน ถามจนกว่าจะทนไม่ไหว(เมื่อไหร่?) ก็ถามต่อไปจนกว่าจะทนไม่ไหว (ยังทนไหวอยู่ใช่ไหม?) คืออันนี้ต้องถามโอบนิธิว่าเขาจะอยู่กับหนูจนกว่าจะทนไม่ไหวหรือเปล่า“
วันเกิดโอบอวยพรหวานมาก?
“ตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะเขียนอะไร ก็เขียนจากใจบอกว่าตกหลุมรักทุกวัน (เขินไหม?) คือไม่รู้จะบอกอะไรเขา บางทีมันเป็นวันเกิดวันพิเศษด้วย คือปกติเราอาจจะมีการพูดคุยกันเอง แต่อันนี้มันออกสื่อเราก็อยากจะพูดอะไรดีๆ กับเขาหน่อย ทำไมถึงตกหลุมรักผู้ชายคนนี้ทุกวัน ก็เพราะว่าเขาเหมือนเดิมทุกวันไง เขาน่ารัก คอมเมนต์ที่เขาตอบกลับมา ขอพรได้ข้อหนึ่งอะนะ คือก็หวานกว่าสู้เราสุดฤทธิ์เหมือนกัน คืออยู่ด้วยกันก็เป็นแบบนี้ค่ะ เพียงแต่ว่าบางทีออกสื่อเราอาจจะต้องเก็บคำพูดนิดนึง แต่ตอนนี้ก็คือไม่เก็บแล้ว ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยพูดอะไรหวานๆ ออกสื่อเท่าไหร่ แต่อาจจะเป็นรูปหรือวิดีโออะไรที่มันน่ารัก แต่รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นโอกาสพิเศษ ก็เลยบอกรักนิดหนึ่ง แต่ดีใจที่ทุกคนชอบมากๆ เลยนะคะ หวังว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆ แล้วตอนแรกที่เราได้ลงรูปอย่างน้อยมันก็เป็นกำลังใจให้เขารู้สึกว่าความรักมันน่ารักสดใสมันสวยงาม ก็เลยคิดว่าจริงๆมันเป็นเรื่องดีแหละที่คนดูแล้วมี positive energy มีมีความรู้สึกดีๆ กับเรา“
”คือบางทีหนูกังวลนะ เพราะว่าชีวิตหนูอ่ะมันเป็นอะไรที่ดราม่าตลอดเลย เป็นคนแบบนั้นมาตลอด บางทีก็เจอกระแสดราม่าแบบงงๆ จากเรื่องดีก็กลายเป็นเรื่องไม่ดีก็มีเยอะ คือหนูอ่ะตามอ่านคอมเมนต์นะ เวลาที่คนมาคอมเมนต์ว่าอยากจะเจอความรักดีๆ แบบนี้ เราก็รู้สึกดีใจที่คนมองเห็นความรักในด้านที่สดใสด้วย ถามว่าแนะนำคนยังไงให้เจอรักดีๆ ก็อยากให้รักตัวเองมากๆ ก่อน ถ้าเรารักตัวเองให้มากๆ เราจะรู้ว่าเราอยากเจอคนแบบไหน แล้วคนแบบนั้นจะเข้ามาเอง“
มีคนอิจฉา คลิปเป่าผม?
”ก็มีเยอะ เป็นฟีลบอกว่า โห สังคมบังคับให้มีแฟน ก็แซวว่าต้องผมเปียกไปตลอด ก็บอกว่าสงสัยต้องโกนหัวแล้ว จริงๆ คลิปนั้นมันเป็นเรื่องที่เขาทำให้เราจริงๆ เราก็ลองถ่ายไว้ เก็บไว้ดูเล่นหน่อย แล้วก็เราก็มีโอกาสได้ลงเพราะอยากโปรโมตเพลง เขาก็เป่าผมให้บ่อย คือจริงๆ ตั้งแต่รู้จักกันแรกๆ เป็นสิ่งแรกๆ ที่เขาขอ คือเขาบอกว่าอยากจะลองเป่าให้เพราะว่าเขาได้ยินเราบ่นว่าเราขี้เกียจเป่าผม คือเราก็กลัวเขาจะเป่าทีเดียวแล้วไม่เป่าให้อีกเลย เพราะว่ามันใช้เวลาเป็นชั่วโมง แล้วตอนนี้เขาเริ่มฝึกใช้ไดรฟ์แล้ว ไม่ได้ใช้แค่มืออย่างเดียว เพราะว่าตอนใช้มือ ผมพันกันมากๆ เลย เพราะเขย่าแรงนิดนึง มันก็แฮปปี้เหมือนเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ทำร่วมกัน แต่สำหรับหนู หนูก็จะเกรงใจ หนูอยากจะให้เวลาไปทำอย่างอื่นด้วย ก็เรียกว่าเป็นข้อดีของการมีแฟน ถ้าเขาเป่าให้นะ
ส่วนของขวัญ เราซื้อเป็นเสื้อ เขาอยากจะได้อยู่แล้ว แล้วก็เป็นบงของจีดราก้อน คือฮีชอบจีดราก้อนมาก แล้วตอนแรกจีดราก้อนจะมาที่ไทย ซึ่งตรงกับวันเกิดเขาพอดี ก็เลยตั้งใจซื้อเพื่อที่จะเอาไปดูด้วยกัน แต่ตอนนี้ก็คือถือที่บ้านไปก่อน เราจะเป็นฟีลดูว่าเขาอยากจะได้อะไร เป็นฟีลซื้อในสิ่งที่เขาอยากได้จริงๆ ตอนนี้ความรักก็แฮปปี้ไม่มีเรื่องทุกข์ สบายใจ ใช้ชีวิตได้เลยทุกๆ วัน แล้วก็มีความหวานให้กันด้วยทุกวัน ส่วนคุณแม่เจอแล้ว เจอตลอด แม่ก็บอกว่าถ้าลูกแฮปปี้แม่ก็แฮปปี้ คือเขาก็มองเห็นความสุขของเรามากกว่า โตๆ แล้วไม่ได้อยากห้ามอะไร เขาก็รู้ว่าเราผ่านอะไรมาบ้าง เขาเห็นว่าถ้าลูกมีความสุข ในชีวิต แม่ก็ไม่ได้ติดอะไร ส่วนแม่โอบก็เจอแล้ว ทานข้าวด้วยกันทุกอาทิตย์ เขาชอบชวนไปทานข้าว เขาก็ไม่ได้ฝากฝังอะไรขนาดนั้น คือเขาจะคอยห้ามปรามลูกเขาให้เป็นเด็กดี เพราะว่าเขากลัวว่าลูกชายจะโดนเท เพราะเขาบอกว่าลูกเขาดื้อมาก แต่ว่าโอบเขาน่ารัก ก็เลยบอกว่าไม่มีค่ะ แม่น่ารัก คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นความสบายใจ ปรางสามารถตื่นมาใช้ชีวิตแบบสบายใจในทุกๆ วัน“