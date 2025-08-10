‘รอมแพง’ เซ็นสัญญาเตรียมรีเมค ‘บุพเพสันนิวาส’ แฟนๆ ถกสนั่น เร็วไปไหม เวอร์ชั่นเดิมยังตราตรึง
เรียกเสียงฮือฮาเป็นอย่างมาก หลังจากที่เพจ รอมแพง เจ้าของบทประพันธ์นิยายชื่อดัง บุพเพสันนิวาส – พรหมลิขิต ได้ออกมาเปิดเผยว่า กำลังเตรียมรีเมคละครดัง บุพเพสันนิวาส ซึ่งรอมแพงได้มีการเซ็นสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้มีการโพสต์ภาพเอกสารสัญญาอนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์สำหรับนวนิยายเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” ซึ่งจัดทำขึ้น ณ บริษัทแห่งหนึ่งในเดือนสิงหาคม 2568 โดยให้มีผลบังคับใช้จนถึงปี 2573 พร้อมเขียนแคปชั่นว่า “เซ็นสัญญาแล้วจ้าาาวันนี้ บุพเพสันนิวาส (Remake)”
อย่างไรก็ตามมีแฟนๆ บางส่วนไม่เห็นด้วยกับการที่เอาละครดังขึ้นหิ้งอย่างบุพเพสันนิวาสมารีเมคอีกครั้ง โดยได้เผยว่า
-เพิ่ง 7 ปี เอง remake แล้วเหรอ ขอให้เป็น version ที่แตกต่างจากของเดิม รอชมค่ะ
-ถ้าต่างประเทศเห็นด้วยค่ะ แต่ถ้าที่ไทยน่าจะปล่อยให้ขึ้นหิ้งไปเลยนะคะ บุพเพสันนิวาสจบแบบสวยงามที่สุดแล้ว หรือถ้าอยากรีเมคจริงควรปล่อยให้ผ่านระยะเวลาให้นานกว่านี้หน่อย พระนางภาคเดิมยังไม่แก่กันเลย ยังเป็นระดับพระเอกนางเอกกันอยู่เลย แล้วโป๊ปกับเบลล่าตอนนี้ก็ยังเป็นโลโก้พี่หมื่นกับแม่นายของคนไทย คนไม่น่าลบภาพง่ายๆ
-น่าจะต่างประเทศมั้ยคะ ถ้าที่ไทยคือเร็วเกิ้น
-แต่เวอร์ชั่นเดิมก็ทำตามบทประพันธ์เยอะอยู่ ว่าแต่จะรีเมคแล้วเหรอ
-อาจจะซื้อลิขสิทธิ์ไว้ครอบครอง ยังไม่ได้จะสร้างตอนนี้หรือเปล่าคะ เพราะยังไม่ได้เก่าเลย เค้ายังดูซ้ำๆเวอร์ชั่นแรกกันแบบยังติดใจเวอร์ชั่นเดิมนี้มาก
-ทำไมมันเร็วจังคะ? ยังไม่เกิน 10 ปีเลยนะจะรีเมคแล้วเหรอ ภาค2 ก็ยังอยู่ไม่ถึง 3 ปีเลยด้วยซ้ำ อันนี้คิดดีแล้วเหรอคะ? หรือไปที่ไหนอีก? หรือต่างประเทศ อย่าทำให้ละครน้ำดีต้องเสียเลยค่ะ เวอร์ชั่นแรกควรปล่อยให้เป็นเวอร์ชั่นแรกไปดีแล้ว