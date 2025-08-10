FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 ประกาศมอบรางวัลเกียรติยศ Lifetime Achievement ให้แก่ ‘ละครจักรๆ วงศ์ๆ สามเศียร-ป๋าเต็ด ยุทธนา-วงนั่งเล่น’
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 งานประกาศรางวัลระดับประเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดย FEED ผู้นำสายคอนเทนต์ไลฟ์สไตล์ และ KHAOSOD ผู้นำด้านสื่อออนไลน์ยักษ์ใหญ่ เครือมติชน เพื่อมอบกำลังใจให้กับผู้ทำงานทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลัง ครอบคลุมอุตสาหกรรมบันเทิง รวมถึงอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ออกสู่สาธารณชน เตรียมมอบรางวัลให้คนบันเทิงและครีเอเตอร์หลากหลายสาขาในวันที่ 13 กันยายน นี้ ณ Paragon Hall สยามพารากอน
ในงานประกาศรางวัลครั้งนี้ นอกจากจะมีประเภทรางวัลยอดนิยม, รางวัลแห่งปี ที่มอบให้กับศิลปิน นักแสดง ตลอดจนบุคลากรที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างโดดเด่น ได้รับความนิยม มีคุณภาพและคุณค่า ในรูปแบบภาพยนตร์, ละคร-ซีรีส์ (ทั้งประเภททั่วไป รวมถึง Boy Love, Girl Love), ผลงานเพลง, คอนเสิร์ต ฯลฯ ตลอดจนผู้ที่มีความสามารถในการนำเสนอคอนเทนต์บนโลกออนไลน์-โซเชียลมีเดียแล้ว
FEED และ KHAOSOD ยังตัดสินใจที่จะมอบรางวัลพิเศษ Lifetime Achievement เพิ่มขึ้นอีก 3 รางวัล
ประกอบด้วย Lifetime Achievement Award สาขา คอนเทนต์ครีเอเตอร์, Lifetime Achievement Award สาขาดนตรี และ Lifetime Achievement Award สาขา ภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับบุคคลและองค์กรที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 มอบรางวัล Lifetime Achievement สาขาภาพยนตร์-ซีรีส์-ละคร ให้แก่ ไพรัช สังวริบุตร และบริษัทสามเศียร จำกัด
ไพรัช สังวริบุตร หรือที่คนในวงการเรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า “อาหรั่ง-พ่อหรั่ง” เป็นบุคลากรยุคบุกเบิกของวงการผลิตละครโทรทัศน์ไทย เขาคือหนึ่งในผู้ที่ทำให้ละครทีวีกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนไทย วางรากฐานการผลิตละครแบบครบวงจร ทั้งในแง่ของการเขียนบท การกำกับการแสดง ไปจนถึงเทคนิคการถ่ายทำที่ล้ำสมัย
ที่สำคัญ ไพรัชยังเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต “ละครพื้นบ้าน” หรือ “ละครจักรๆ วงศ์ๆ” ในนาม “บริษัท สามเศียร จำกัด” ที่ครองใจคนไทยมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งไม่เพียงแต่จะให้ความบันเทิง หากยังสามารถแปรเรื่องเล่ามุขปาฐะ-นิทานคำกลอนยุคโบราณ ซึ่งต่อมาถูกตีพิมพ์เป็น “หนังสือวัดเกาะ” ให้มีที่ทางในเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหวสมัยใหม่ได้อย่างมีชีวิตชีวา
จนถึงปัจจุบัน บริษัทสามเศียร ซึ่งประกอบด้วยคนในครอบครัวสังวริบุตร, เหล่าบุคลากรที่เติบโตอยู่ในกองถ่ายละครจักรๆ วงศ์ๆ จากการเป็นนักแสดงเด็ก-หนุ่มสาว มาสู่การเป็นคนเบื้องหลัง-ผู้กำกับการแสดง, คนเขียนบท ซึ่งเป็นยอดฝีมือทั้งในแวดวงโทรทัศน์และวงการวรรณกรรม ตลอดจนนักแสดงนำมากหน้าหลายตาที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันไปตามกาลเวลา กลายเป็นบุคคลเพียงกลุ่มเดียวที่ยังมุ่งมั่นผลิตและพัฒนา “ละครจักรๆ วงศ์ๆ” มาอย่างต่อเนื่อง
หลายครั้ง เนื้อหาของ “ละครจักรๆ วงศ์ๆ ค่ายสามเศียร” สามารถเป็นรูระบายความตึงเครียดในสังคมได้อย่างน่าทึ่งและชาญฉลาด บ่อยครั้ง เรื่องราวของละครประเภทนี้ก็มีบทสนทนาโต้ตอบกับประเด็นถกเถียงร่วมสมัยนอกจอได้อย่างแพรวพราว จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กระทั่งใน พ.ศ.2568 เรตติ้งของละครค่ายสามเศียรก็ยังมีตัวเลขสูงกว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทย
ไพรัช สังวริบุตร และบริษัท สามเศียร จำกัด จึงสมควรได้รับยกย่องในฐานะของคณะบุคคลที่บ่มเพาะเลี้ยงดูสร้างเสริม “วัฒนธรรมความบันเทิงเฉพาะทาง” แขนงนี้ มาได้อย่างยาวนานและไม่ย่อท้อ
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 มอบรางวัล Lifetime Achievement สาขา ดนตรี ให้แก่ วงนั่งเล่น
วงนั่งเล่น เป็นการรวมตัวกันของคนดนตรี 9 ชีวิต ประกอบด้วย พนเทพ สุวรรณะบุณย์, กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ, เศกสิทธิ์ ฟูเกียรติสุทธิ์, อิศรพงศ์ ชุมสาย ณ อยุธยา, เกริกศักดิ์ ยุวะหงษ์, ณัฏฐ์ (เทิดไทย) ทองนาค, พรเทพ สุวรรณะบุณย์ และ ศราวุธ ฤทธิ์นันท์
นี่คือวงดนตรีที่เกิดจากการรวมตัวของบุคลากรชั้นครูระดับสุดยอดโปรดิวเซอร์-นักแต่งเพลงและคนเบื้องหลังของอุตสาหกรรมเพลงไทยยุค 80-90-2000 ที่ต่างก็มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์เพลงฮิตมากมายให้กับศิลปินดังๆ มากว่า 30 ปี การที่บุคคลเหล่านี้ตัดสินใจรวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในนามวงนั่งเล่น จึงเป็นบทพิสูจน์ถึงพลังและความรักในดนตรีอย่างแท้จริง
ในยุคที่วงการเพลงเน้นการแข่งขันและทำยอดวิว วงนั่งเล่นได้แสดงให้เห็นถึงความสุขของการเล่นดนตรี ทำให้ผลงานที่ออกมาเต็มไปด้วยความจริงใจและมีคุณภาพ ซึ่งสิ่งนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้แก่นักดนตรีรุ่นใหม่ ขณะเดียวกัน ผลงานของพวกเขาก็ได้รับความนิยมแบบจับต้องได้ ในระดับหลายแสนถึงสิบล้านวิว
ตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา วงนั่งเล่นออกตระเวนแสดงดนตรีสดตามที่ต่างๆ ด้วยบทเพลงที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ในยุค “หลังค่ายเพลง” ผสมผสานด้วยเพลงฮิตเก่าๆ ที่พวกเขาเป็นผู้แต่ง จนถือเป็นเหล่าคนดนตรีตัวจริงที่ยืนหยัดทำงานข้ามกาลเวลา รูปแบบทางธุรกิจ และพัฒนาการทางเทคโนโลยี
นับเป็นการรวมตัวของคนวัยเก๋า ที่ประคับประคองเส้นวิชาชีพของตนเองเอาไว้ได้อย่างยั่งยืนจนน่าทึ่ง
FEED X KHAOSOD AWARDS 2025 มอบรางวัล Lifetime Achievement สาขา คอนเทนต์ ครีเอเตอร์ ให้แก่ คุณยุทธนา บุญอ้อม หรือที่รู้จักกันในนาม ‘ป๋าเต็ด’
ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีในวงการดนตรีและบันเทิง ป๋าเต็ดไม่เพียงแต่จะเป็นดีเจ-ผู้บริหารคลื่นวิทยุผู้เป็นที่รักของคนฟังเพลง และนักจัดคอนเสิร์ต-มิวสิกเฟสติวัลผู้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่ยังเป็นหนึ่งในบุคลากรจาก “อุตสาหกรรมสื่อดั้งเดิม” ที่มองเห็นศักยภาพของสื่อออนไลน์และนำมาปรับใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
ด้วยความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างไม่หยุดยั้ง ทำให้ป๋าเต็ดก้าวข้ามจากคนทำสื่อยุคอนาล็อกและผู้จัดเทศกาลดนตรี มาสู่การเป็นผู้บุกเบิกในโลกดิจิทัล ผ่านการสร้างสรรค์รายการออนไลน์อย่าง “ป๋าเต็ดทอล์ก” ที่สัมภาษณ์เจาะลึกเรื่องราวของศิลปินและดนตรี ไปจนถึงบุคคลในแวดวงสังคม-การเมือง จนสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้แก่เหล่าครีเอเตอร์-อินฟลูเอนเซอร์รุ่นใหม่ในวงการออนไลน์
รางวัลนี้จึงเป็นเครื่องหมายแห่งการยอมรับในความทุ่มเท วิสัยทัศน์ และการเป็นนักสร้างสรรค์ที่ก้าวข้ามเทคโนโลยี-แพลตฟอร์ม อย่างไม่เคยหยุดนิ่งของคนทำสื่อชื่อยุทธนา บุญอ้อม
FEED X KHAOSOD Awards งานประกาศรางวัลระดับประเทศ จะจัดขึ้นในวันที่ 13 กันยายนนี้ ณ Paragon Hall สยามพารากอน สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FEED / KHAOSOD และสื่อในเครือมติชน