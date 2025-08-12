จากใจลูกถึงแม่ เปิดวิธีบอกรัก ฉบับคนบันเทิง ในวันแม่แห่งชาติ 2568
ในวันแม่แห่งชาติปีนี้ เต็มไปด้วยโมเมนต์สุดน่ารักระหว่างแม่กับลูก ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลาร่วมกันในวันพิเศษ การเตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์คุณแม่ การพาครอบครัวไปเที่ยวพักผ่อน หรือการนำพวงมาลัยมามอบให้กับคุณแม่ ซึ่งแต่ละคนต่างก็มีวิธีบอกรักที่แตกต่างกันไป เช่นเดียวกับเหล่าคนบันเทิงที่ไม่พลาดจะส่งต่อความรัก ความผูกพันที่มีต่อคุณแม่ในแบบของตัวเอง ในโอกาสนี้ มติชนออนไลน์ ขอพาทุกท่านไปชมวิธีบอกรักคุณแม่ฉบับคนบันเทิง พร้อมแชร์เรื่องราวความประทับใจที่มีต่อคุณแม่ รับรองว่าหลายคนต้องยิ้มไปตามๆ กันอย่างแน่นอน
เริ่มกันที่นางเอกสาว พีพี ปุญญ์ปรีดี ที่ได้เผยว่า ช่วง 12 สิงหาคมนี้ พี่ชายที่ทำงานดูแลธุรกิจครอบครัวอยู่ที่เกาะสมุย จะบินกลับมาบ้าน จากนั้นค่อยวางแผนว่าจะพาคุณแม่ไปไหน แต่เชื่อว่าน่าจะเป็นกิจกรรมเรียบง่าย เช่น การไปทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากัน
เมื่อถามถึงเซอร์ไพรส์ของขวัญวันแม่ พีพี เผยว่า คุณแม่ไม่เคยขอหรือเอ่ยปากอยากได้อะไร แต่หากเจอสิ่งที่เหมาะกับคุณแม่ ไม่ว่าจะเทศกาลหรือไม่ เขาก็มักซื้อให้เสมอ เพราะมองว่าการให้ไม่จำเป็นต้องรอวันพิเศษ เพียงได้ใช้เวลาร่วมกันก็เพียงพอแล้ว
“เหมือนเขาเห็นว่าเราทำงาน เขาก็อาจจะอยากให้เราตั้งใจเก็บเงิน แล้วเขาก็มีรายได้ในส่วนของเขาอยู่แล้ว เขาก็จัดการดูแลของตัวเองหมดเลย แต่ของพีพี ก็จะมีปีใหม่ที่ผ่านมา หรือไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่ ไม่จำเป็นต้องตามเทศกาลอย่างเดียว ถ้ามันเป็นจังหวะ หรือเป็นโอกาสที่เราเจอของที่เหมาะกับแม่ เราก็จะซื้อให้คุณแม่ เลยรู้สึกว่าเรื่องการให้ของไม่ต้องรอเทศกาล หรือบางทีเป็นเทศกาลก็ไม่ถึงกับว่าเป็นของชิ้นใหญ่ อะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยเรามีเวลามาเจอกัน อยู่ด้วยกัน ใช้เวลาด้วยกันแค่นี้ก็แฮปปี้แล้ว”
ในส่วนของเรื่องงาน นางเอกสาวก็แฮปปี้สุดๆ เพราะว่าตอนนี้ได้คุณแม่เข้ามาดูแลแบบเต็มตัว
“ที่ผ่านมาคุณแม่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอยู่แล้ว ตั้งแต่หนูเข้าวงการบันเทิงมาเลย ไม่ว่าจะเป็นดูแลรับ-ส่ง ทำทุกอย่างเลย เพียงแค่ว่าคุณแม่ไม่ได้ออกหน้างานเฉยๆ แต่ ณ วันนี้คุณแม่มาดูแลอย่างเต็มรูปแบบ ก็มีทีมหลังบ้านให้ด้วย เขาก็เหมือนช่วยกันดูอยู่”
เมื่อถามว่าคุณแม่เป็นห่วงพีพีในเรื่องใดมากที่สุด นักแสดงสาวตอบพร้อมกับเสียงหัวเราะว่า “คุณแม่น่าจะเป็นห่วงเรื่องสติหนูมากกว่า”
“ในบางครั้งในการทำงานหรือการพักผ่อน เราก็อาจจะทำให้ไม่เต็มที่ เขาก็เลยอยากให้หนูนอนพักผ่อนให้เต็มที่ เพื่อที่จะได้ทำงานแบบมีประสิทธิภาพคิดว่าหลักๆ ถ้าคุณแม่เป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องการนอน การพักผ่อน ความเป็นอยู่อันนี้ คือหลักๆ ที่คุณแม่เป็นห่วง”
แต่สำหรับพีพีแล้วสิ่งที่เป็นห่วงคุณแม่ที่สุด ก็คงไม่พ้นเรื่องของสุขภาพ
“คือคุณแม่ยังไม่มีสัญญาณอะไร ที่จะเจ็บจะป่วยจะไข้ แต่ว่าด้วยวัยของคุณแม่ อะไรที่บูสบูสแม่ได้ก็จะอัดฉีดเลย ให้คุณแม่ทานวิตามินทานนั่นทานนี่ที่เป็นออฟชั่นเสริม ที่มันจะทำให้ร่างกายดีขึ้น หรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะจัดให้คุณแม่เต็มที่”
ทั้งนี้พีพี ยังเผยอีกว่า ตนแสดงความรักกับคุณแม่เป็นปกติอยู่แล้ว คือรู้สึกอะไรก็ทำเลย พูดเลย ไม่ว่าจะกอด จะคุย หรือจะถามไถ่กัน
“คือเรารู้สึกว่ามันทำเป็นเรื่องปกติ เป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันอยู่แล้ว ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าถ้าถึงเทศกาลอันนี้จะมีอะไรพิเศษไหม เพราะเรารู้สึกว่ามันคือความรัก ความสบายใจ ความห่วงใยที่มีให้กันอย่างทุกๆ วันนั่นแหละ เป็นอะไรที่เรียบง่ายและดีที่สุดแล้ว”
“รักแม่มากๆ นะ ที่สุดในโลกเลย ให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีแต่ความสุข มีแต่รอยยิ้ม แล้วก็อยู่ดูทุกการก้าวเดินของพีพีไปเรื่อยๆ แล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อ”
ในขณะที่พระเอกหนุ่ม กองทัพ พีค ที่วันแม่แห่งชาติปีนี้ เจ้าตัวรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ที่จะพาคุณแม่ขึ้นเวทีรับรางวัลลูกกตัญญู ประจำปี 2568 โดยเจ้าตัวได้เผยว่า “ไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะมีโอกาสได้ เหมือนพีคก็เป็นอย่างนี้มาตลอดอยู่แล้ว พอมีโอกาสได้รับด้วยก็เหมือนภูมิใจแล้วก็ดีใจ เราไม่ได้คิดว่าเราเป็นลูกกตัญญูหรอก แต่รางวัลที่ได้มามันก็ทำให้เรารู้ว่า สิ่งที่เราทำมันคือความกตัญญูนะ”
นอกจากความภาคภูมิใจแล้วนั้น ปีนี้พีคยังมีเซอร์ไพรส์ให้กับคุณแม่ โดยตั้งใจจะพาคุณแม่ พร้อมคัฟฟี่ น้องหมาสุดรักและครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนที่แคมป์ปิ้ง เพื่ออยากจะไปลองใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติกับครอบครัวดู
“คุณแม่เป็นคนไม่อยากได้อะไรเลย เวลาที่ให้อะไรไปคุณแม่จะให้กลับมาตลอด ปกติพีคจะล้างเท้าคุณแม่อยู่แล้วเป็นประจำปี ทุกเทศกาล แต่ว่าปีนี้ก็อยากจะพาคุณแม่ไปเที่ยว จริงๆ คุณแม่มีลูกชายอีกคนนึง ซึ่งเป็นน้องหมาชื่อคัฟฟี่ ซึ่งตอนนี้เขาจะดูแลคัฟฟี่เป็นพิเศษ พีคก็เลยคิดว่าอยากพาคุณแม่กับคัฟฟี่ แล้วก็ครอบครัวพีคไปเที่ยว”
อีกทั้งพีคยังเผยว่าคุณแม่คอยซัพพอร์ตตนอยู่ตลอดในเรื่องงาน ทั้งการดูแลเสื้อผ้า หน้าผม “คุณแม่จะตื่นมาซัพพอร์ตพีคตลอด ถ้างานไหนคุณแม่มาได้คุณแม่ก็จะมา แล้วก็จะซัพพอร์ตพีคตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ดูเสื้อผ้า หน้าผมให้พีคก่อนออกจากบ้าน เพราะคุณแม่ก็จะมีเซ้นส์ทางแฟชั่นสูงด้วย” รวมถึงใส่ใจเรื่องอาหารการกิน เพราะเจ้าตัวเคยมีปัญหาสุขภาพด้านกระเพาะและลำไส้ จนต้องผ่าตัดมาแล้ว ด้านพีคเองก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพของคุณแม่ ด้วยเรื่องของอายุ เรื่องอาหารการกินของคุณแม่ “ไม่อยากให้คุณแม่มีโรคอะไร อยากให้สุขภาพแข็งแรงที่สุด อยู่กับเราไปนานๆ ที่สุด”
พร้อมกันนี้หนุ่มพีคยังเผยความถึงผูกพันระหว่างตัวเองกับคุณแม่ให้ฟังอีกว่า “สนิทกับคุณแม่มาก เพราะว่าโตมาด้วยกันมาตลอด คุณแม่ก็เป็นคนพาพีคไปเรียนที่อังกฤษ อาจจะไปอยู่ด้วยกันแป๊บเดียว กลับมาคุณแม่ก็เป็นคนดูแลเรื่องอาหาร เรื่องเสื้อผ้าให้ ก็สนิทกันตลอด แล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยกัน”
“พีคบอกรักคุณแม่เป็นประจำอยู่แล้ว ขอบคุณที่คุณแม่เป็นแม่ที่น่ารักมากๆ ถือว่าเป็นความโชคดีที่ได้เป็นลูกของคุณแม่ แล้วก็อยากจะอวยพรคุณแม่ทุกท่านด้วย ขอให้คุณแม่ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขมากๆ ทำอะไรก็ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ”
อีกหนึ่งนักแสดงหนุ่ม สิงโต สกลรัฐ ได้เผยแพลนวันแม่ปีนี้ว่า “จริงๆ บ้านผมไม่ค่อยเซอร์ไพรส์อะไร ส่วนใหญ่ก็จะมีกินข้าว รู้สึกว่าการกินข้าว คุยกันเป็นเรื่องที่แฮปปี้ คือบ้านผมไม่ได้ให้ความสำคัญกับวันเกิด หรือวันสำคัญต่างๆ เพราะว่าทุกวันสำคัญอยู่แล้ว สมมุติวันเกิดก็แค่กินข้าวกัน ไม่ว่าจะเป็นวันเกิดผม วันเกิดแม่ หรือวันเกิดครอบครัวของผม แต่หลังๆ ก็เริ่มมีบ้างแล้ว ซึ่งหลังๆ นี้ก็มักจะพาไปกินอะไรที่มันว้าวกว่าเดิม ที่มันแปลกใหม่ เพราะปกติบ้านผมจะกินอะไรซ้ำๆ ซากๆ ร้านเดิมๆ ที่เดิมๆ”
อีกทั้งเจ้าตัวยังเล่าว่า คุณแม่ลำบากมากในวัยเด็ก พอตัวเองลำบากก็อยากให้ลูกตัวเองสบาย ทำให้คุณแม่คอยซัพพอร์ตอนาคตลูกแบบเต็มที่
“ซึ่งเราก็เข้าใจเหมือนกันนะว่าเด็กที่ถูกแม่สปอยล์ แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตตัวเองมันสบาย เราก็คิดว่าทำไมชีวิตเราลำบากจังเลย แต่ถ้าเทียบกับเขามันคือคนละโลกกันเลย ความลำบากของเขากับความลำบากของเรามันไม่เหมือนกัน เพราะฉะนั้นเราตีความหมายของมันคนละแบบ คือมาคิดได้ก็ตอนที่ผมอายุ 30 แล้ว คือเพิ่งจะมารู้สึกได้”
“เอาจริงๆ บ้านผมไม่ค่อยแสดงความรักกันนะ แต่เรารู้สึกได้อยู่แล้ว มันคือความอบอุ่นที่เรามีให้กันตลอดอยู่แล้ว มันรู้ๆ กัน มันแค่ไม่ต้องทำอะไรให้กัน ไม่ต้องพูดกันเยอะ แค่มองกันก็รู้สึกแล้ว เราไม่ใช่ครอบครัวดราม่า คือเป็นครอบครัวสนุกๆ เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรที่จะต้องซีเรียส”
แม้ตอนเด็กๆ เคยเกเรจนเคยทำให้คุณแม่ร้องไห้ แต่ตอนนี้สิ่งที่สิงโตคนนี้อยากจะบอกกับคุณแม่ คือ “แม่เลี้ยงลูกมาได้ดีมาก แม่ภูมิใจในตัวลูกคนนี้ได้เลย เพราะว่าเราจะทำให้ชีวิตของตัวเราเอง สิงโตคนนี้ไปให้ได้ดี ไม่ไปในทางที่ร้าย หรือทำให้ตัวเองบาดเจ็บ หรือทำให้ตัวเองเสียหาย จะทำแต่เรื่องดีๆ คอยช่วยเหลือคนอื่นให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ น่ารักกับทุกคน ไม่เอาตัวเองไปอยู่ในที่แย่ๆ ทำทุกอย่างให้แม่สบายใจไม่ต้องเป็นห่วงกันเยอะ”