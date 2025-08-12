‘เจมส์ จิรายุ’ โชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ ประกาศข่าวดี โฟม ภรรยาสาว ตั้งท้องลูกคนแรก
หลังจากที่พระเอกหนุ่ม เจมส์ จิรายุ จูงมือแฟนสาวนอกวงการ โฟม เบญจมาศ ที่คบหาดูใจกันมานานกว่า 10 ปี เข้าพิธีแต่งงานแบบเรียบง่ายเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยมีเพื่อนในวงการและแฟนๆ เข้ามาแสดงความยินดีกับทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม
ล่าสุดพระเอกหนุ่มเจมส์ และ ภรรยาสาว โฟม ก็มีเรื่องน่ายินดีให้คนบันเทิงได้เฮกันอีกครั้ง หลังจากที่พระเอกหนุ่มได้ออกมาประกาศข่าวดีว่าภรรยาสาวกำลังตั้งท้องลูกคนแรก ซึ่งทั้งคู่กำลังกลายเป็นว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง โดยพระเอกหนุ่มได้โพสต์ภาพคู่กับภรรยาสาว และโชว์ภาพอัลตร้าซาวด์ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุแคปชั่นว่า Our new member @11.9.19julyjansep
