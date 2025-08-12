หมายศาลมาแล้ว ‘อาร์ต พศุตม์’ ลั่นไม่กลัวแม้แต่นิดเดียว ยันไม่เคยใส่ร้ายวิชาชีพใคร

หมายศาลมาแล้ว ‘อาร์ต พศุตม์’ ลั่นรอตั้งนาน ไม่กลัวแม้แต่นิดเดียว ยันไม่เคยใส่ร้ายวิชาชีพใคร
เป็นเวลากว่า 79 วันแล้วที่พระเอกหนุ่ม อาร์ต พศุตม์ ได้ออกมาตั้งคำถามกับ หมออั้ม อิราวัต หลังจากได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับพระเอกกล้ามโตรายหนึ่งเนรคุณผู้ใหญ่ที่พาเข้าวงการ จนเกิดการฟ้องร้องกัน
ล่าสุดหนุ่มอาร์ต พศุตม์ ได้โพสต์ภาพหมายศาลลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความว่า
“Day 79 กว่าจะมารอตั้งนานดีใจสุดๆ วันนี้หมายศาลมาแล้วนะครับ เย้ๆๆๆๆ จะได้รู้สักที ว่าอะไรคืออะไร อุ้ยยหนาเชียว555 แต่ผมไม่ได้กลัวแม้แต่นิดเดียว เพราะผมมั่นใจว่าผมใช้สิทธิถูกพาดพิง และผมได้รับความเสียหาย การแซะถึงแม้จะไม่ระบุชื่อ ที่ทำให้คนจำนวนมากในสังคม เข้าใจว่าเป็นใครไม่ได้นอกจากอาร์ต พศุตม์ พอเจอคนจริง สู้มือ ก็ออกลูกไม่ได้พูดถึงผม แต่ยอมรับว่าคนเล่าคือพี่คนนั้น ที่เพิ่งจะมายืมเงิน และตัดพ้อผมและครอบครัวพอดี มันพอเหมาะพอเจาะเกินไปครับ ผมยังยืนยันว่าไม่เคยไปใส่ร้ายเรื่องวิชาชีพใคร การตั้งคำถามว่าหมอท่านนั้นมีใบประกอบวิชาชีพไหม มันผิดกฎหมายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับ ? รอคำตัดสินจากศาลคับ”