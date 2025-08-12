บันเทิง

‘เอ็ม’ โพสต์ภาพ ‘หม่ำ จ๊กมก’ นำพวงมาลัยมาไหว้ภรรยา พร้อมแคปชั่นสุดฮา น้องคนสุดท้องยังไม่หย่านม

เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีโมเมนต์น่ารักๆ มาฝากแฟนๆ อยู่บ่อยๆ สำหรับครอบครัว วงษ์คำเหลา ของตลกชื่อดัง หม่ำ จ๊กมก ที่ล่าสุดในวันแม่แห่งชาติ ลูกสาว เอ็ม บุษราคัม และ ลูกชาย มิกซ์ เพทาย ก็ได้พาครอบครัวนำพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่มด ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

แต่งานนี้ไม่ได้มีแค่ลูกสาว ลูกชาย และหลานๆ เท่านั้น ที่มาสุขสันต์วันแม่ เพราะพ่อหม่ำเองก็ได้นำพวงมาลัยมาไหว้ภรรยาคนสวยเช่นเดียวกัน ทำเอาลูกเอ็มถึงกับอดแซวคุณพ่อไม่ได้ โดยได้โพสต์ภาพลงในอินสตาแกรม พร้อมระบุแคปชั่นว่า “น้องคนสุดท้องค่ะ แม่รักมากกกกกก น้องยังไม่หย่านม เลี้ยงยาก และงี่เง่าที่สุดค่ะ”

งานนี้มีแฟนๆ ก็เข้ามาแซวด้วยเช่นกันว่า “งอลกันกับแม่บ่อยด้วยนะคนนี้ ได้ยินข่าว”, “น้องคนนี้ชอบหนีแม่ไปนอนใต้โต๊ะสนุ๊กบ่อยด้วย”, “หน้าตาเหมือนโดนแกล้งเลยลุงหม่ำ”