บอย ปกรณ์ สวมบทเป็นคุณแม่งามทิพย์ ให้ น้องวันใหม่ นำพวงมาลัยมาไหว้ พร้อมแคปชั่นสุดซึ้ง
แม้ในวันแม่แห่งชาติปีนี้จะไม่มีคุณแม่ งามทิพย์ ฉัตรบริรักษ์ ให้ลูกๆ ได้บอกรักและอวยพรอย่างเคย แต่ พระเอกหนุ่ม บอย ปกรณ์ ก็ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักดูแลครอบครัวและน้องวันใหม่แทนแม่งามทิพย์เป็นอย่างดีที่สุด
ล่าสุด เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พระเอกหนุ่มก็ได้เผยโมเมนต์สุดน่ารักลงในอินสตาแกรม โดยหนุ่มบอยได้หยิบชุดของคุณแม่มาใส่ พร้อมสวมวิกผม และแต่งหน้าทาปากแบบจัดเต็ม เพื่อสวมบทบาทเป็นคุณแม่งามทิพย์ ให้น้องวันใหม่ได้นำพวงมาลัยมาไหว้คุณแม่อย่างเช่นทุกปี โดยบอยได้โพสต์ภาพน้องวันใหม่ขณะนำพวงมาลัยมาไหว้ พร้อมเขียนข้อความว่า “ต่อไปนี้เฮียบอยจะเป็นทั้ง แม่ ปะป๊า พี่ชาย แล้วก็เพื่อน ให้หนูเองนะลูก รักหนูที่สุดในโลกเลยนะ @wanmai_chatt #ดวงใจของเฮีย ปล.ได้โปรดสระผมในวันแม่ ปล2. วันใหม่แต่งหน้าให้แม่เอง 555555”
ซึ่งนับว่าเป็นโมเมนต์ที่ทำเอาใครหลายคนถึงกับยิ้มตาม และต่างเข้ามาชื่นชมในความน่ารักของหนุ่มบอยกันอย่างล้นหลาม