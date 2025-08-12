ก้านตอง-จา-สมุย ปลาบปลื้มใจ เข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูฯ ในวันแม่แห่งชาติ 2568
นับเป็นความปลาบปลื้มใจอย่างยิ่ง เมื่อศิลปินชื่อดัง ก้านตอง ทุ่งเงิน, จา สิงห์ชัย และ สมุย – สมุทร แก้ววัน ได้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568 ซึ่งเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ได้แก่ การเป็นลูกที่ดูแลเอาใจใส่ ปฏิบัติต่อแม่อย่างดีสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจการงาน ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล รวมทั้งบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลล้วนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในเรื่องของความกตัญญูต่อครอบครัว
ทั้งนี้ก้านตอง ทุ่งเงิน ได้เปิดเผยความรู้สึกที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูฯ ในวันแม่แห่งชาติ 2568 ว่า
“ขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยที่มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้ก้านตองค่ะ รู้สึกดีใจและซาบซึ้งใจอย่างมากค่ะ สำหรับก้านตองการดูแลคุณแม่ไม่ใช่หน้าที่ แต่มาจากความรักที่อยากดูแลคุณแม่จากหัวใจ ก้านตองจะบอกกับคุณแม่เสมอว่าวันแม่ไม่ได้มีเพียงวันเดียว แต่ทุกวันคือวันของ คุณแม่ เพราะลูกคนนี้จะทำให้คุณแม่มีความสุขที่สุดในทุกๆ วันค่ะ”
ด้าน จา สิงห์ชัย ได้เผยว่า “รู้สึกดีใจและตื้นตันใจอย่างมากครับที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในปีนี้ คุณแม่คือกำลังใจและแรงผลักดันสำคัญที่สุดในชีวิตของผม ไม่ว่าผมจะพบเจอเรื่องราวหรืออุปสรรคอะไร คุณแม่จะเป็นผู้ที่คอยโอบกอดผมเสมอ รางวัลนี้จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนว่าต่อจากนี้ไปผมจะตั้งใจดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุด สัญญาว่าจะทำให้คุณแม่และครอบครัวมีแต่ความภาคภูมิใจและความสุขในทุกวันครับ”
ขณะที่ สมุย สมุทร เผยว่า “เป็นเกียรติและดีใจมากครับที่ได้รับรางวัลลูกกตัญญูในครั้งนี้ นอกจากผมที่ดีใจแล้วยังมีคุณแม่ที่ดีใจยิ่งกว่า รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลที่มอบให้กับคุณแม่ในวันแม่ปีนี้ครับ รางวัลนี้ทำให้ผมตั้งใจเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อคุณแม่และเพื่อสังคม ขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีคุณแม่ คุณพ่อ และคนที่รักอยู่ข้างหลัง ขอให้ดูแลและทำดีกับคนที่เรารักอย่างเต็มที่ในวันที่เรายังมีโอกาสนะครับ”