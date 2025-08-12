เปิดเบื้องหลังเพลงฮิต Golden-HUNTR/X ที่ 1 Billboard Hot 100 จาก KPop Demon Hunters
พิชิตอันดับ 1 บนชาร์ต Billboard Hot 100 ได้สำเร็จ สำหรับเพลง “Golden” ของ HUNTR/X จากภาพยนตร์แอนิเมชั่นสุดฮิตของ Netflix เรื่อง KPop Demon Hunters โดย เพลงนี้ครองชาร์ต Billboard’s Soundtracks เป็นสัปดาห์ที่เจ็ด
Golden ถือเป็นเพลงที่ 9 ในวงการเพลงเคป๊อป ที่สามารถครองชาติ Hot100 และยังเป็นเพลงแรกของนักร้องหญิง
เพลงฮิตดังกล่าว ขับร้องด้วยเสียงทรงพลังของ EJAE และ เรมิ อามิ ( REI AMI )จากเกาหลีใต้ ส่วน และ ออเดรย์ นูน่า (Audrey Nuna) จากรัฐนิวเจอร์ซีย์
เพลง “Golden” ยังเป็นเพลงแรกในชาร์ต IRL Hot 100 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแต่ง นับตั้งแต่เพลง “We Don’t Talk About Bruno” ซึ่งครองอันดับ 1 นานถึง 5 สัปดาห์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2022 เพลงนี้ยังถูกปล่อยออกมาจากภาพยนตร์แอนิเมชันสุดฮิต Encanto ของดิสนีย์ และขับร้องโดยนักร้องหลายคนในฐานะตัวละครในภาพยนตร์
สำหรับกลุ่มศิลปินหญิงล้วน ที่มีสมาชิกตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป HUNTR/X เป็นเพลงแรกที่ขึ้นอันดับ 1 ในชาร์ต Hot 100 ในรอบ 24 ปี นับตั้งแต่ Destiny’s Child ครองอันดับ 1 ด้วยเพลง “Bootylicious” นานถึง 2 สัปดาห์ในเดือนสิงหาคม 2001
Golden สังกัด Visva/Republic Records มียอดสตรีมอย่างเป็นทางการ 31.7 ล้านครั้ง ยอดผู้ชมทางวิทยุ 8.4 ล้านครั้ง และมียอดขาย 7,000 ชุด ในสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม
เพลงนี้ยังครองอันดับ 1 บน UK Official Singles Chart อีกด้วย กลายเป็นเพลงเคป๊อปเพลงแรกที่สามารถครองอันดับนี้ได้ นับตั้งแต่เพลง “Gangnam Style” ของ Psy ในปี 2012 มีรายงานว่า Netflix ได้ส่งเพลง “Golden” เพื่อพิจารณาเข้าชิงรางวัลด้วย
นอกจากจะประสบความสำเร็จระดับโลกแล้ว Golden ก็ยังทำสถิติในประเทศเกาหลีได้อย่างถล่มทลาย ล่าสุด ทำลายสถิติเพลง Ditto ของ NewJeans ขึ้นแท่นเพลงที่ทำ Perfect All-Kills (PAK) ได้สูงสุดตลอดกาลที่ 656 ครั้ง
เบื้องหลังของเสียงร้องของ 3 สาว ที่สร้างพายุหมุนเคป๊อปลูกใหม่นี้ ได้แก่
EJAE – นักร้องผู้มีเสน่ห์ของวง
EJAE ไม่ใช่หน้าใหม่ในวงการบันเทิงเกาหลี เธอเป็นนักร้องนักแต่งเพลง ชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลี วัย 33 ปี มีชื่อจริงว่า คิมอึนแจ เป็นผู้พิสูจน์เนื้อเพลงที่ว่า “ฉันเลิกซ่อนตัวแล้ว ตอนนี้ฉันเปล่งประกาย” ได้ดีที่สุด
EJAE เกิดปี 1991 เคยเป็นเด็กฝึก SM Entertainment มากว่าทศวรรษแต่ไม่เคยได้เดบิวต์ เธอยังประสบความสำเร็จทางการศึกษา ด้วยการเข้าเรียนโรงเรียนต่างประเทศในเกาหลีใต้ ก่อนสมัครเข้าเรียน Tisch School of the Arts ของมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก ในปี 2011 ซึ่งเธอได้ค้นพบวงการเพลงใต้ดินอย่าง SoundCloud โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปินอย่าง Ta-ku, Sango และ Shlohmo การทำบีทเพลงกลายเป็นทั้งช่องทางสร้างสรรค์ และวิธีรับมือกับภาวะซึมเศร้าที่ตามมาหลังจากช่วงที่เธอยังเป็นเด็กฝึกหัด
เธอเคยปรากฏตัวในรายการของ KBS ในฐานะหลานสาวของนักแสดงและอดีตสมาชิกรัฐสภา ชินยงคยอน
หลังก้าวข้ามความผิดหวังหลายปี เธอได้กลายเป็นนักแต่งเพลงที่มีคนต้องการมากที่สุดคนหนึ่งของวงการ
ในปี 2017 เธอเข้าร่วมแคมป์แต่งเพลงครั้งแรกกับ SM Entertainment ในวันแรกที่เข้าค่าย เธอได้แต่งเพลงที่ต่อมากลายเป็นเพลงฮิตของ Red Velvet อย่าง “Psycho” เพลงฮิตของเกิร์ลกรุ๊ป Red Velvet ก่อนที่ต่อมา เธอจะอยู่เบื้องหลังเพลงของศิลปินชื่อดังมากมาย ทั้ง Bae Suzy, Twice, Red Velvet และ aespa ในเพลง Armageddon
ก่อนจะเข้าร่วมทีมเพลงประกอบภาพยนตร์ “KPop Demon Hunters” ในปี 2020 ด้วยคำแนะนำจากเพื่อนนักดนตรี เธอเป็นผู้แต่งเพลง Golden อันโด่งดังนี้ ร่วมกับ Mark Sonnenblick โดยมี 24, Ido, Teddy, Ian Eisendrath ร่วมเป็นโปรดิวเซอร์
“หากเพลงนี้ (Golden) สามารถจุดประกายความหวังเล็กๆ น้อยๆ ให้ใครสักคนก้าวต่อไปได้ นั่นก็ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับฉัน” คิมอึนแจ ว่าไว้
ออเดรย์ นูน่า – ผู้พากย์เสียงมิร่า
มิร่า เป็น นักเต้นและวิชวลของวง ให้เสียงโดย ออเดรย์ นูน่า ศิลปินอาร์แอนด์บี จากนิวเจอร์ซี
เธอเซ็นสัญญากับ โซนี่ มิวสิค เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นที่รู้จักจากเพลงแนวผสมผสานที่แหวกแนวอย่าง “Damn Right” และ “Comic Sans” โทนเสียงที่เย้ายวนและการนำเสนอที่มีชีวิตชีวาของเธอทำให้ตัวละครของมิร่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและทันสมัย ซึ่งแฟนๆ ต่างยกย่องว่าโดดเด่น
เรอิ อามิ – ผู้พาย์เสียง โซอี้
โซอี้ เป็นสมาชิกที่อายุน้อยที่สุดของ HUNTR/X และแร็ปเปอร์หลัก ให้เสียงพากย์โดย เร อามิ นักร้อง นักแต่งเพลง และแร็ปเปอร์เชื้อสายเกาหลี-อเมริกัน
เธอโด่งดังจากเพลงฮิต “Freak” บน TikTok ในปี 2020 เร อามิ เป็นที่รู้จักในด้านพลังอันทรงพลังและสไตล์ที่แหวกแนว เธอถ่ายทอดความกล้าและความโอ่อ่าตระการตาในบทพูดของโซอี้ ทำให้เธอเป็นหนึ่งในเสียงที่น่าจดจำที่สุดของภาพยนตร์เรื่องนี้
รวบรวมจาก KoreaHerald / Korea JoongAng Daily / KbiZoom / Billboard