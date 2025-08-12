ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต แรง ทำรายได้พุ่ง 20 ล้านบาท ตั้งแต่ยังไม่เข้าฉาย

สิ้นสุดการรอคอย ดาบพิฆาตอสูร ปราสาทไร้ขอบเขต เข้าโรงแล้ว ทำรายได้พุ่ง 20 ล้าน ก่อนฉาย
สิ้นสุดการรอคอยแล้ว กับภาพยนตร์อนิเมะสุดยิ่งใหญ่ ที่แฟนๆทั่วโลกรอคอย “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต” ที่ฉายอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้
โดย บริษัท โซนี่ พิคเจอร์ส (เอ็นเตอร์เทนเมนต์) ประเทศไทย จำกัด ทุ่มสุดพลังจัดงานเปิดตัวรอบปฐมทัศน์ ที่โรงภาพยนตร์ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ สยามพารากอน โดยมีสื่อมวลชน แขกผู้มีเกียรติ แฟนหนัง และเหล่าคอสเพลย์มาร่วมงานอย่างคับคั่ง ทำเอาลานอิฟินิซิตี้เล็กลงไปอย่างถนัดตา
เปิดเวทีด้วยโชว์สุดพิเศษจากนักแสดงที่มาในคาแรคเตอร์ของตัวละครเหล่านักล่าอสูรและเสาหลัก โดยมีฉากหลังเป็นปราสาทไร้ขอบเขตที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา เสมือนเรากำลังดำดิ่ง ร่วงหล่น ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียวกับเหล่าตัวละคร ซึ่งโชว์ชุดนี้ก็ได้ใจแฟนๆและแขกที่มาร่วมงานไปเต็มๆ
ภาพยนตร์อนิเมะ “DEMON SLAYER: INFINITY CASTLE – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต” เปิดฉายในประเทศญี่ปุ่นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ที่ผ่านมา และได้สร้างกระแสรายได้การเปิดตัวภาพยนตร์ รวมถึงการทำลายสถิติต่างๆของการฉายภาพยนตร์ในประเทศญี่ปุ่นไปอย่างบ้าคลั่ง กลายเป็นปรากฏการณ์ที่แฟนหนัง แฟนอนิเมะ พูดถึงกันไปทั่วโลก
ส่วนกระแสในประเทศไทยก็ไม่ได้น้อยหน้าใคร เพราะเพียงแค่รายได้จากการเปิดขายตั๋วล่วงหน้าในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายระบบ ก็ทำรายได้ไปกว่า 20 ล้านบาท โดยที่หนังยังไม่เข้าฉาย
Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba หรือ “ดาบพิฆาตอสูร” สร้างจากมังงะของ โคโยฮารุ โกโตเกะ ที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร จัมป์ รายสัปดาห์ ของสำนักพิมพ์ชูเอฉะ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2016 ถึงพฤษภาคม 2020 โดยซีรีส์นี้ได้ดึงดูดผู้ชมทั่วโลกด้วยเรื่องราวอันน่าเศร้าของมนุษย์และปีศาจ การต่อสู้สุดระทึก ตัวละครที่มีเสน่ห์ มังงะนี้มีทั้งหมด 23 เล่มและขายได้กว่า 150 ล้านเล่ม
ภาพยนตร์ดาบพิฆาตอสูร ภาคศึกรถไฟสู่นิรันดร์ ออกฉายในเดือนตุลาคม 2020 ได้กลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลก โดยมีผู้ชมมากกว่า 41.35 ล้านคนทั่วโลก และทำรายได้จากบ็อกซ์ออฟฟิศถึง 51,700 ล้านเยน ในญี่ปุ่น จำนวนยอดผู้ชมเกินกว่า 28.9 ล้านคน และทำรายได้สูงสุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นโดยมีรายได้มากกว่า 40,000 ล้านเยน
แต่แฟนๆชาวไทยก็ไม่ต้องรอนานอีกต่อไป เพราะ ภาคแรกของไตรภาค “Demon Slayer: Infinity Castle – ดาบพิฆาตอสูร ภาคปราสาทไร้ขอบเขต” เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทย โดยบริษัท โซนี่ พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (ประเทศไทย) จำกัด วันนี้แล้ว
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอลำไอดอล ลูกอีสานสู่สากล เสิร์ฟความม่วนใจกลางกรุงเม็กซิโก
- บุ๋ม ปนัดดา เผย รัฐบาลจ่อยุบ ศบ.ทก. ในสัปดาห์นี้ แสดงความจริงใจแก้ปัญหา ต่อกัมพูชา
- โฟม น้ำตาคลอ เปิดโมเมนต์ก่อนเซอร์ไพรส์ เจมส์ จิรายุ บนเครื่องบิน เล่าอาการว่าที่คุณแม่
- ตามรอย ลีจงซอก-มุนกายอง ในซีรีส์ ‘Law and the City’ กับความรักที่ผลิบานกลางฮ่องกง